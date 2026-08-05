Ерозия на силата на заплахите на Доналд Тръмп! Нито силното желание да сключи сделка, нито военната сила може да му осигури това, което иска

Американски медии съобщиха, че САЩ са изчерпали "практически всички" свои запаси от ракети за петте месеца война с Иран, пише британският в. "Телеграф". Предполага се, че става дума за високоточните ракети "земя-земя" на армията АТАКМС (ATACMS) и ПрСМ (PrSM), посочва изданието.

От известно време има спекулации относно степента на недостиг на тези оръжия, като миналия месец беше отправено официално предупреждение, че американските въоръжени сили не разполагат с достатъчно от тях за "тотална война", коментира вестникът.

Миналата седмица няколко американски медии информираха, че президентът Доналд Тръмп е решил да не започва поредна масирана офанзива срещу Иран, отчасти защото военните му съветници са го предупредили за състоянието на запасите на САЩ, отбелязва изданието.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан междувременно бе принуден да опровергава твърдения в някои ирански медии, че многократно е заплашвал да подаде оставка по време на спорове с радикалните фракции в страната, които се противопоставят на постигането на споразумение със САЩ относно Ормузкия проток, пише в. "Гардиън".

Позешкиан настоя по време на телевизионно интервю по повод втората годишнина от встъпването му в длъжност, че е в пълна хармония с военните, посочва изданието. Интервюто изглеждаше като опит да се разсее впечатлението, че вярата му в дипломацията е слабост, или че е загубил политическо влияние за сметка на твърдолинейните военни лидери, акцентира вестникът в Обединеното кралство.

Този епизод подчерта дълбоките стратегически и тактически различия в Иран относно целесъобразността на преговорите със САЩ, отбелязва "Гардиън". Пезешкиан в неделя заяви, че меморандумът за разбирателство, договорен със САЩ през юни и остро критикуван от някои твърдолинейни иранци, ще послужи като крайъгълен камък за иранските външни отношения в бъдеще, като добави, че Иран "трябва да се стреми да принуди врага да остане верен на подписаното".

Доминираното от консерваторите Събрание на експертите обаче в понеделник публикува изявление, в което определи надеждите за постигане на споразумение или разбирателство със САЩ като "безсмислени" и нарече "шепота за капитулация в името на защитата на мира" "непростима измяна", посочва вестникът.

Самият върховен лидер Моджтаба Хаменей заяви през април, че по принцип е против преговорите със САЩ, но от уважение към Пезешкиан е позволил те да продължат, припомня "Гардиън".

САЩ

Гневното избухване на президента Тръмп в понеделник, че Иран се държи "невероятно лицемерно" в отношенията си със САЩ, беше поредният признак за неговите затруднения да разбере мисленето на враговете си в Техеран, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Неспособността на Тръмп да сключи изгодна сделка с Иран му коства политически точки сред изтощените от войната американски избиратели, а продължителното затваряне на Ормузкия проток доведе до колебания в цените на петрола за сметка на американските потребители и световната икономика, посочва вестникът.

Изданието цитира Кенет Полак, бивш анализатор от ЦРУ и служител в Съвета за национална сигурност на САЩ, според когото "в много отношения Доналд Тръмп представлява въплъщението на американските разочарования в Иран". Както мнозина други американски президенти Тръмп е установил, че нито силното желание да сключи сделка, нито военната сила може да му осигури това, което иска, заключава експертът.

Според редица анализатори с наближаването на средата на втория мандат на Тръмп една от характерните му силни страни - способността му да отправя заплахи в социалните медии, да шокира, да предизвиква паника и да превръща тази паника в желаните от него резултати - е започнала да отслабва, пише в. "Вашингтон Пост".

Никъде ерозията на силата на заплахите на Тръмп не е по-очевидна, отколкото в ситуацията около Иран, отбелязва изданието. Тръмп отправи поредица от ултиматуми към Техеран да отвори отново Ормузкия проток, като заплаши, че ще унищожи "иранската цивилизация", ако това не стане. "Протокът обаче остана затворен. Иран не се поддаде и Тръмп тихомълком се отказа от обявената в началото на войната своя цел за смяна на режима", посочва "Вашингтон Пост".

Освен това заплахите на Тръмп не успяха да въвлекат европейските страни в кампанията му срещу Иран, пише американският столичен вестник. Той заплаши Испания с пълно търговско ембарго, след като тя отказа съдействие, оказа натиск върху Великобритания, Франция и Германия да възстановят санкциите на ООН срещу Ислямската република и намекна, че може да не спази задълженията на САЩ към НАТО. Въпреки това съюзниците му отказаха да се ангажират по-сериозно във войната — а някои страни, като Испания и Италия, дори отказаха на американците да използват въздушното им пространство и базите им за атаки срещу Иран, обобщава "Вашингтон пост".