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Тризначката Любов се върна в София без сестрите си (СНИМКИ)

Тризначката Любов се върна в София без сестрите си (СНИМКИ)

5 Август, 2026 12:58 1 211 6

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Блондинката се разходи из столицата с дъщеря си

Тризначката Любов се върна в София без сестрите си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тризначката Любов Станчева, позната от "Биг брадър", се е завърнала отново в България, пише "България днес". Този път тя е забелязана не в родния си Благоевград, а в София, където прекарва дни с дъщеря си.

Една от най-колоритните победителки в историята на риалити шоуто се появи в София през изминалите дни, от където пусна и няколко кадъра. Компания ѝ прави дъщеря ѝ Виктория, с която прекарват хубави моменти заедно, далече от медийния шум. Майка и дъщеря отидоха по женски на кино в един от софийските молове, като не пропуснаха да се поглезят и с голяма кофа пуканки.

На следващия ден двете си направиха приятна разходка в центъра на града, като минаха покрай емблематичния храм-паметник „Свети Александър Невски“, а след това се почерпиха с вкусен обяд в близко заведение. Малката Вики се наслаждава на вкусна супа, а известната ѝ майка комбинира миди с бяло вино.

Това, което прави впечатление, е, че този път Любов е в София, а не в родния си Благоевград. Засега не е ясно колко дълго ще остане у нас и дали посещението ѝ е временно, или е свързано с по-дълъг престой.

Последният път, в който Любов беше забелязана в България, беше през 2023 г. Тогава прочутата риалити героиня се върна от Лондон по повод кръщението на дъщеря си Виктория. Блондинката събра най-близките си хора за щастливото събитие.

На семейния празник липсваха двете лели на малката и близначки на майка ѝ - Вяра и Надежда. Церемонията се състоя в столичния храм „Света Неделя“, а появата ѝ отново предизвика интерес.

Именно оттогава насам Любов рядко попада във фокуса на българските медии, докато животът ѝ продължава основно във Великобритания. Именно след шумната си телевизионна слава Любов избра далеч по-тих живот, създаде семейство и се посвети на дъщеря си.

Виктория е родена в Лондон през 2018 г., а тризначката постепенно се отдалечи от светлините на прожекторите. Вместо телевизионни скандали и риалити интриги днес профилът ѝ в социалните мрежи е изпълнен предимно с моменти от личния ѝ живот.

Въпреки това интересът към Любов не стихва, тъй като историята на трите сестри продължава да бъде една от най-запомнящите се от ранните години на българския „Биг брадър“.

Вяра, Надежда и Любов станаха известни именно чрез риалити формата, а трите сестри от Благоевград се превърнаха в истински телевизионен феномен. Впоследствие животът им пое в различни посоки, а отношенията между тях претърпяха истински крах. Според слуховете след победата си в третия сезон на шоуто сестрите се изпокарват за пари.

За съжаление, съдбата на Вяра и Надежда е коренно различна. Двете се подвизават в Лондон от години, но не успяват да се установят стабилно. Няма официално потвърждение за това, но според разпространявана в миналото информация двете са били забелязани да просят, спят на улицата или в импровизирани подслони.


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  • 1 Сила

    8 5 Отговор
    Като едно време ....провинциалистите на екскурзия в София да видят ЦУМ !!!
    Колко мило , колко сладко ...🫶

    13:03 05.08.2026

  • 2 лошо ми е

    9 0 Отговор
    Ето това са зведзните ВИПове на територията ни. Само с такива ще станем Швейцария на Балканите !1

    13:08 05.08.2026

  • 3 КАНДИДАТИРАЙТЕ Я

    1 0 Отговор
    За президент.

    13:12 05.08.2026

  • 4 Биг-Систер

    2 0 Отговор
    Да си отива на село с щерката, а не да ни се лиготят по медиите.

    13:15 05.08.2026

  • 5 Петя

    2 0 Отговор
    Леле,готина рокля и бабешки чехли-страшен вкус.....Браво че с дъщеря и са близки и иска да и покаже София но трябва много да поработи за безвкусицата си.

    13:19 05.08.2026

  • 6 В работно

    3 0 Отговор
    облекло и 45 - и номер сандали !

    13:19 05.08.2026