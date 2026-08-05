Ас на Макаби Тел Авив бойкотира мача с ЦСКА

Макаби Тел Авив ще бъде без една от ключовите си фигури за първия двубой с ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Израелският национал Рой Ревиво няма да пътува с отбора за Батуми и ще пропусне срещата с „червените“, която е в четвъртък от 19:00 часа българско време.

Левият защитник е обект на сериозен трансферен интерес и сам е поискал да не бъде включван в групата, докато преговорите за неговото бъдеще продължават. Очаква се мястото му в стартовия състав да бъде заето от Шахар Росен.

Според ONE Макаби е получил оферта от неназован испански клуб на стойност 2,5 милиона евро плюс бонуси. Израелският носител на купата обаче настоява за сума, близка до 4 милиона евро, допълнителни плащания и 30% от бъдещ трансфер. От клуба искат още Ревиво да се откаже от полагащите му се 15% от трансферната стойност.

Sport 5 съобщава за друго предложение от Испания на стойност 3 милиона евро, което вече е било отхвърлено, но разговорите между страните продължават. Интерес към 23-годишния бранител проявяват също клубове от Португалия, Германия и Италия.

Още през миналото лято Ревиво бе близо до преминаване във ФК Копенхаген, но тогава трансферът пропадна заради финансови разминавания.