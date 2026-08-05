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Интер отказа оферта от 40 млн. евро от Брентфорд за сръбски талант

Интер отказа оферта от 40 млн. евро от Брентфорд за сръбски талант

5 Август, 2026 14:30 463 0

  • александър станкович-
  • интер-
  • брентфорд-
  • футбол

21-годишния Станкович, който е син на Деян Станкович, тъкмо се завърна при “нерадзурите” след престой в Брюж, като в случая миланският тим се възползва от опцията да си го откупи обратно

Интер отказа оферта от 40 млн. евро от Брентфорд за сръбски талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер е отклонил оферта на Брентфорд от 40 млн. евро за сръбския талант Александър Станкович, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Самият футболист също е бил против евентуален трансфер в клуба от Премиър лийг.

21-годишния Станкович, който е син на Деян Станкович, тъкмо се завърна при “нерадзурите” след престой в Брюж, като в случая миланският тим се възползва от опцията да си го откупи обратно.

Наставникът на Интер Кристиан Киву подготвя халфа за ролята на заместник на Чалханоолу, когато турчинът отсъства поради контузия или тактическо решение.


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