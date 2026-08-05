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Франсис Тиафо изненада Марин Чилич и продължава напред в Монреал

Франсис Тиафо изненада Марин Чилич и продължава напред в Монреал

5 Август, 2026 15:17 478 1

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Американецът демонстрира характер и обърна хода на двубоя срещу шампиона от Големия шлем

Франсис Тиафо изненада Марин Чилич и продължава напред в Монреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Франсис Тиафо поднесе една от големите изненади на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал, след като елиминира опитния хърватин Марин Чилич във втория кръг. Американецът, който е четвърта ракета на САЩ, показа завидна воля и надделя с 5:7, 6:2, 6:2 след над два часа оспорвана битка.

Срещата стартира с равностойна игра, като двамата тенисисти печелеха подаванията си без особени затруднения. В първия сет Чилич демонстрира класата си, спасявайки няколко критични точки за пробив, а в решителния момент успя да реализира брейк и да затвори частта със 7:5 в своя полза.

Във втората част Франсис Тиафо коренно промени играта си. Сервисът му стана почти непробиваем, а увереността му нарасна с всеки изминал гейм. Той проби Чилич два пъти – в петия и седмия гейм – и безапелационно изравни резултата след 6:2.

Решителният трети сет се разви по подобен начин. Тиафо отново наложи волята си, реализирайки два пробива и не остави никакви шансове на носителя на титлата от US Open 2014. С категорично 6:2 американецът сложи точка на спора и си осигури място в следващия кръг.

В следващия етап Франсис Тиафо ще се изправи срещу победителя от двубоя между Миомир Кецманович и Артур Риндеркнех.


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