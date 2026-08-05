Папа Лъв XIV ще посети Южна Америка през ноември

Папа Лъв XIV ще осъществи първата си апостолическа обиколка в Южна Америка като глава на Римокатолическата църква. Посещението ще се проведе от 6 до 17 ноември и ще включва Уругвай, Аржентина и Перу, предава БТА.

Визитата има специално значение, тъй като преди избирането си за папа Лъв XIV в продължение на години служи като мисионер и епископ в Перу. Той е първият папа, роден в САЩ, но притежава и перуанско гражданство.

Според предварителната програма Светият отец ще бъде:

в Уругвай от 6 до 8 ноември;

в Аржентина до 11 ноември;

в Перу до 17 ноември.

В Перу са предвидени посещения в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа, в Аржентина - Буенос Айрес, Кордоба и Лухан, а в Уругвай - Монтевидео, Пайсанду и Флорида.

От Ватикана съобщиха, че подробната програма на посещението ще бъде обявена на по-късен етап. Последната визита на действащ папа в Южна Америка беше през 2018 г., когато папа Франциск посети Чили и Перу.