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Папа Лъв XIV ще посети Южна Америка през ноември

Папа Лъв XIV ще посети Южна Америка през ноември

5 Август, 2026 15:14 511 0

  • ватикан-
  • папа лъв-
  • южна америка-
  • уругвай-
  • аржентина-
  • перу

От Ватикана съобщиха, че подробната програма на посещението ще бъде обявена на по-късен етап

Папа Лъв XIV ще посети Южна Америка през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV ще осъществи първата си апостолическа обиколка в Южна Америка като глава на Римокатолическата църква. Посещението ще се проведе от 6 до 17 ноември и ще включва Уругвай, Аржентина и Перу, предава БТА.

Визитата има специално значение, тъй като преди избирането си за папа Лъв XIV в продължение на години служи като мисионер и епископ в Перу. Той е първият папа, роден в САЩ, но притежава и перуанско гражданство.

Според предварителната програма Светият отец ще бъде:

  • в Уругвай от 6 до 8 ноември;

  • в Аржентина до 11 ноември;

  • в Перу до 17 ноември.

В Перу са предвидени посещения в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа, в Аржентина - Буенос Айрес, Кордоба и Лухан, а в Уругвай - Монтевидео, Пайсанду и Флорида.

От Ватикана съобщиха, че подробната програма на посещението ще бъде обявена на по-късен етап. Последната визита на действащ папа в Южна Америка беше през 2018 г., когато папа Франциск посети Чили и Перу.


Ватикан
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