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Ман Юнайтед се разделя с двама вратари

Ман Юнайтед се разделя с двама вратари

5 Август, 2026 15:00 827 0

  • манчестър юнайтед-
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  • радек витек-
  • алтай байъндър

“Червените дяволи” постигнаха договорка с Мидълзбро за Радек Витек

Ман Юнайтед се разделя с двама вратари - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед ще се раздели с двама вратари в близките дни.

“Червените дяволи” постигнаха договорка с Мидълзбро за Радек Витек. Чехът ще премине в Боро за 14 милиона лири плюс бонуси. Освен това в договора има клауза за обратно откупуване и такава, която гарантира 35 процента на Ман Юнайтед при продажбата на друг клуб.

Витек се присъедини към академията на Ман Юнайтед през 2020 г., когато пристигна от чешкия Сигма. На “Олд Трафорд” го ценят, но той има нужда да играе редовно. 22-годишният страж игра в първите контроли на тима от предсезонната подготовка това лято.

Междувременно Алтай Байъндър също напуска “червените дяволи”. Той отива в Селта под наем за един сезон. Испанците имат опция за закупуването му, която е на стойност 3.5 милиона лири. В този договор също има клауза и сериозен процент при бъдеща продажба.


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