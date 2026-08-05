Доналд Тръмп: Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро! САЩ и Иран водят много добри преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е имала „много добри дискусии“ с Иран по време на целодневните преговори вчера, което подхранва очакванията за скорошен край на петмесечния конфликт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Цените на петрола паднаха, а акциите скочиха в азиатската търговия, след като Уолстрийт достигна рекордни върхове с надеждата, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на трафика през блокирания Ормузки проток.
„Те проведоха целодневни преговори“, каза Тръмп по адрес на преговарящите пред „Фокс Нюз“.
Ормузкият проток „ще бъде отворен много скоро“, добави Тръмп.
„Ако (иранците) се отдръпнат отново, ще бъдат ударени наистина силно“, предупреди той.
Американският президент често е заплашвал с масирани удари, ако Техеран не постигне споразумение с Вашингтон, и след това е посочвал напредък в преговорите, които досега не са успели да сложат край на военните действия.
Американският уебсайт „Аксиос“, позовавайки се на два регионални източника и американски служител, съобщи, че САЩ и Иран се приближават до временно споразумение за повторно отваряне на протока със съгласието на Оман, който контролира част от водния път. В доклада се казва, че Вашингтон се е стремял към обявяване на споразумението днес.
Иранските държавни медии обаче, позовавайки се на информиран източник, заявиха, че споразумение с Оман за пролива, през който обикновено се транспортират около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, ще бъде отложено, „докато САЩ продължават да заплашват Иран“.
Тръмп все още не е постигнал целите, които си е поставил в началото на войната: премахване на ядрената програма на Иран, ограничаване на способността му да атакува страни в региона и създаване на условия за иранците да свалят своите духовни управници.
Иран е спрял по-голямата част от трафика през Ормузкия проток, докато Вашингтон поддържа блокада на свързаните с Иран кораби и пристанища. Катар по-рано заяви, че посредниците постигат напредък в усилията за прекратяване на конфликта, дори след като Техеран отрече, че преговорите са в ход.
Тръмп и емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани обсъдиха усилията за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран и подобряване на перспективите за трайно уреждане на конфликта по време на телефонен разговор вчера, съобщи канцеларията на емира на Катар.
Говорителят на иранското външно министерство, Есмаил Багаи, заяви, че разговорите с Оман за транзита през пролива са положителни и продължават, като са фокусирани върху установяването на безопасни морски пътища, съобщиха държавните медии. Той добави, че начините, по който се водят преговори, имат за цел да гарантират суверенните права и националната сигурност както на Иран, така и на Оман.
Иран отдавна настоява за контрол над Ормузкия проток, който според него трябва да споделя с намиращия се на отсрещния бряг Оман.
Техеран отхвърли миналата седмица оманско предложение, което би позволило споделен надзор и събиране на „доброволни такси“ от корабите.
Свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси наложиха на свой ред морска блокада - на Саудитска Арабия в Червено море, като допълнително ограничиха пътищата за износ на петрол. Снаряд удари и потопи кораб под индийски флаг близо до Йемен, но всичките 14 моряци на борда бяха спасени, съобщиха индийски служители, при атака, за която Йемен обвини хусите.
Международната морска организация на ООН съобщи за най-малко 17 смъртни случая на моряци от 64 инцидента в Ормузкия проток от началото на войната на 28 февруари.
Това е в допълнение към данните на иранското правителство за 50 убити и 500 ранени от американските удари от подновяването на военните действия в края на юни - данни, съобщени преди Иран да заяви, че американски удар по остров Кешм в края на юли е убил семейна двойка и 2-годишния им син.
Иран е съобщил за над 3400 смъртни случая, откакто САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, докато САЩ съобщават за 18 загинали военнослужещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отговорът
Коментиран от #5, #7
15:04 05.08.2026
2 ккк
15:04 05.08.2026
3 Аятолаха
15:07 05.08.2026
4 Севера и юга
15:08 05.08.2026
5 Дивергент
До коментар #1 от "Отговорът":Децентрализираният пазар за прогнози със сигурност реагира на казаното от Тръмп…
15:12 05.08.2026
6 Ту-туу
15:12 05.08.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Отговорът":Прав си..... Вече избягвам и дори и
не коментирам лудия Дончо.....
15:13 05.08.2026
8 Моше
15:14 05.08.2026
9 Хайо
15:15 05.08.2026
10 Боруна Лом
15:15 05.08.2026
11 Иван
15:16 05.08.2026
12 Ти да видиш
15:16 05.08.2026
13 Атина Паднала
15:24 05.08.2026
14 бибитков
15:31 05.08.2026
15 сделка или не
Някой вярва ли вече на приказките на чичо ?
И това било дипломация .... циркаджийска работа .
15:40 05.08.2026
16 Никога САЩ
15:44 05.08.2026
17 Мишел
Коментиран от #26
15:46 05.08.2026
18 Родина
справи . 40 милиона хвърли за борба с
водораслите . Сега езерото е празно .
15:48 05.08.2026
19 Тоя глупак,
15:54 05.08.2026
20 Укротролюхата да хване скоротечен рак!
16:28 05.08.2026
21 Тръмп спекулативно печели пари
16:28 05.08.2026
22 НИЩО МУ НЯМА
ПРИ ВСЯКО ПОКАЛЮВАНЕ
НА ГН.ДОНАЛД ДЪК👑
И ИМ ПОДСКАЧАТ 💓 та...
КАТО ОНЕЗИ ОСЪДЕНИ НА НЕ ЖИВИ ПРИСОНЕР
КОИТО ВЕЧЕР НА ВСЯКО ТРОПВАНЕ
НА ВРАТА И СЕ ИЗТРОПВАТ ОТ УЖАС😬
НА ВРАТА И СЕ
16:29 05.08.2026
23 Смешен е
16:42 05.08.2026
24 Българин
17:01 05.08.2026
25 Българин
17:02 05.08.2026
26 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #17 от "Мишел":Не слушкат ли аятоласите, Тръмп ги почва.
Нема да им е за първи път....
17:14 05.08.2026
27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Важно е че си бомбя Путин и Моджтабата
17:16 05.08.2026