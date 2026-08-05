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Доналд Тръмп: Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро! САЩ и Иран водят много добри преговори

Доналд Тръмп: Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро! САЩ и Иран водят много добри преговори

5 Август, 2026 15:03 910 27

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив

Техеран отдавна настоява за контрол над Ормузкия проток, който според него трябва да споделя с намиращия се на отсрещния бряг Оман

Доналд Тръмп: Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро! САЩ и Иран водят много добри преговори - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е имала „много добри дискусии“ с Иран по време на целодневните преговори вчера, което подхранва очакванията за скорошен край на петмесечния конфликт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Цените на петрола паднаха, а акциите скочиха в азиатската търговия, след като Уолстрийт достигна рекордни върхове с надеждата, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на трафика през блокирания Ормузки проток.

„Те проведоха целодневни преговори“, каза Тръмп по адрес на преговарящите пред „Фокс Нюз“.

Ормузкият проток „ще бъде отворен много скоро“, добави Тръмп.

„Ако (иранците) се отдръпнат отново, ще бъдат ударени наистина силно“, предупреди той.

Американският президент често е заплашвал с масирани удари, ако Техеран не постигне споразумение с Вашингтон, и след това е посочвал напредък в преговорите, които досега не са успели да сложат край на военните действия.

Американският уебсайт „Аксиос“, позовавайки се на два регионални източника и американски служител, съобщи, че САЩ и Иран се приближават до временно споразумение за повторно отваряне на протока със съгласието на Оман, който контролира част от водния път. В доклада се казва, че Вашингтон се е стремял към обявяване на споразумението днес.

Иранските държавни медии обаче, позовавайки се на информиран източник, заявиха, че споразумение с Оман за пролива, през който обикновено се транспортират около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, ще бъде отложено, „докато САЩ продължават да заплашват Иран“.

Тръмп все още не е постигнал целите, които си е поставил в началото на войната: премахване на ядрената програма на Иран, ограничаване на способността му да атакува страни в региона и създаване на условия за иранците да свалят своите духовни управници.

Иран е спрял по-голямата част от трафика през Ормузкия проток, докато Вашингтон поддържа блокада на свързаните с Иран кораби и пристанища. Катар по-рано заяви, че посредниците постигат напредък в усилията за прекратяване на конфликта, дори след като Техеран отрече, че преговорите са в ход.

Тръмп и емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани обсъдиха усилията за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран и подобряване на перспективите за трайно уреждане на конфликта по време на телефонен разговор вчера, съобщи канцеларията на емира на Катар.

Говорителят на иранското външно министерство, Есмаил Багаи, заяви, че разговорите с Оман за транзита през пролива са положителни и продължават, като са фокусирани върху установяването на безопасни морски пътища, съобщиха държавните медии. Той добави, че начините, по който се водят преговори, имат за цел да гарантират суверенните права и националната сигурност както на Иран, така и на Оман.

Иран отдавна настоява за контрол над Ормузкия проток, който според него трябва да споделя с намиращия се на отсрещния бряг Оман.

Техеран отхвърли миналата седмица оманско предложение, което би позволило споделен надзор и събиране на „доброволни такси“ от корабите.

Свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси наложиха на свой ред морска блокада - на Саудитска Арабия в Червено море, като допълнително ограничиха пътищата за износ на петрол. Снаряд удари и потопи кораб под индийски флаг близо до Йемен, но всичките 14 моряци на борда бяха спасени, съобщиха индийски служители, при атака, за която Йемен обвини хусите.

Международната морска организация на ООН съобщи за най-малко 17 смъртни случая на моряци от 64 инцидента в Ормузкия проток от началото на войната на 28 февруари.

Това е в допълнение към данните на иранското правителство за 50 убити и 500 ранени от американските удари от подновяването на военните действия в края на юни - данни, съобщени преди Иран да заяви, че американски удар по остров Кешм в края на юли е убил семейна двойка и 2-годишния им син.

Иран е съобщил за над 3400 смъртни случая, откакто САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, докато САЩ съобщават за 18 загинали военнослужещи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отговорът

    18 0 Отговор
    Имали още някой да ти вярва...

    Коментиран от #5, #7

    15:04 05.08.2026

  • 2 ккк

    20 0 Отговор
    това го слушаме за н-ти път от този изкукукуригалия

    15:04 05.08.2026

  • 3 Аятолаха

    16 0 Отговор
    Като си платиш ще го отворим.

    15:07 05.08.2026

  • 4 Севера и юга

    16 0 Отговор
    Как му се смеят всички на снимката?

    15:08 05.08.2026

  • 5 Дивергент

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отговорът":

    Децентрализираният пазар за прогнози със сигурност реагира на казаното от Тръмп…

    15:12 05.08.2026

  • 6 Ту-туу

    16 0 Отговор
    Папагал да беше, щеше да му омръзне едно и също да повтаря.

    15:12 05.08.2026

  • 7 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отговорът":

    Прав си..... Вече избягвам и дори и
    не коментирам лудия Дончо.....

    15:13 05.08.2026

  • 8 Моше

    4 2 Отговор
    Да се готвят Саудитите и Турция, те ще са следващите. Слугата Доналд ще свърши работата. Ал Акса ще им я сгънем като картичка и ще им я пуснем върху Мека.

    15:14 05.08.2026

  • 9 Хайо

    7 0 Отговор
    64 победи Иран ,64 постигна мир ...Този е по зле от Байдън .

    15:15 05.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ДАДЕ, НО ПЕРСИТЕ НЕ ЗНАЯТ

    15:15 05.08.2026

  • 11 Иван

    4 1 Отговор
    18,14,18,14, 18, 14, 14, 18,14,18,18,14, 14, 18, 14, 18, 18, 14, 18..........сатанинските мерзости Еленски и Аналена Бербок ли изчисляват убитите американци?

    15:16 05.08.2026

  • 12 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    И как си говорите бе, чичо Дончо, с ракети ли?

    15:16 05.08.2026

  • 13 Атина Паднала

    12 0 Отговор
    Тъпака доналд го отваря седем пъти само тази седмица,беше отворен в неделя,после понеделник,после вторник,после сряда и последно в най скоро време до края на годината.

    15:24 05.08.2026

  • 14 бибитков

    6 0 Отговор
    Преди войната си беше отворен...

    15:31 05.08.2026

  • 15 сделка или не

    5 0 Отговор
    А Иранците знаят ли че има преговори ?!
    Някой вярва ли вече на приказките на чичо ?
    И това било дипломация .... циркаджийска работа .

    15:40 05.08.2026

  • 16 Никога САЩ

    4 0 Отговор
    не са били толкова унизени, както при тоя аматьор!

    15:44 05.08.2026

  • 17 Мишел

    3 0 Отговор
    Само Иран може да каже кога ще отвори своя проток. Със сигурност ще стане не когато каже Тръмп. Тръмп може само да ускори нещата като обяви, че е загубил войната, която обяви на Иран.

    Коментиран от #26

    15:46 05.08.2026

  • 18 Родина

    4 0 Отговор
    Ку - ку ! Той с едно езеро не можа да се
    справи . 40 милиона хвърли за борба с
    водораслите . Сега езерото е празно .

    15:48 05.08.2026

  • 19 Тоя глупак,

    7 0 Отговор
    такава каша забърка,че няма излизане

    15:54 05.08.2026

  • 20 Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    2 0 Отговор
    Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    16:28 05.08.2026

  • 21 Тръмп спекулативно печели пари

    2 1 Отговор
    на Борсата,като за целта умишлено използва и манипулира преговорите с Иран!

    16:28 05.08.2026

  • 22 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор
    АМА МАЙТАП ГОЛЯМ СА КУПЕЙКИТЕ
    ПРИ ВСЯКО ПОКАЛЮВАНЕ
    НА ГН.ДОНАЛД ДЪК👑
    И ИМ ПОДСКАЧАТ 💓 та...
    КАТО ОНЕЗИ ОСЪДЕНИ НА НЕ ЖИВИ ПРИСОНЕР
    КОИТО ВЕЧЕР НА ВСЯКО ТРОПВАНЕ
    НА ВРАТА И СЕ ИЗТРОПВАТ ОТ УЖАС😬
    НА ВРАТА И СЕ

    16:29 05.08.2026

  • 23 Смешен е

    0 0 Отговор
    А Иран знаят ли, че водят "много добри преговори" със САЩ ? Или това са фантазиите на една рижава перука ?

    16:42 05.08.2026

  • 24 Българин

    0 0 Отговор
    Знаем че скоро ще бъде открит,само дето не можете да намерите ножичката за рязането на лентата половин година вече,да не би байдънчо и нея да я забрави в Авганистан

    17:01 05.08.2026

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Знаем че скоро ще бъде открит,само дето не можете да намерите ножичката за рязането на лентата половин година вече,да не би байдънчо и нея да я забрави в Афганистан

    17:02 05.08.2026

  • 26 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Не слушкат ли аятоласите, Тръмп ги почва.
    Нема да им е за първи път....

    17:14 05.08.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Дреме ми за пролива
    Важно е че си бомбя Путин и Моджтабата

    17:16 05.08.2026