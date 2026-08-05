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Нетаняху: Израел не е одобрил плана за разоръжаване на „Хамас“

Нетаняху: Израел не е одобрил плана за разоръжаване на „Хамас“

5 Август, 2026 15:26 607 20

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  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • разоръжаване

Израелският премиер заяви, че страната е получила проект на споразумението и е изпратила коментари, като подчерта, че израелските сили няма да се изтеглят от настоящите си позиции, преди „Хамас“ да предаде оръжията си

Нетаняху: Израел не е одобрил плана за разоръжаване на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не се е съгласил с наскоро обявения план на Съвета за мир за разоръжаването на палестинската въоръжена групировка „Хамас“ в ивицата Газа. По думите му Израел е получил „проект“ на споразумението и е отговорил с коментари, а не с одобрение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нетаняху направи изявлението във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Това е първата официална публична реакция на Израел по предложения план, който предвижда „Хамас“ да предаде оръжията си в замяна на изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал споразумение за „пълното разоръжаване“ на „Хамас“, но новината беше посрещната със скептицизъм.

Основният спор е свързан с последователността на процеса по разоръжаване и с това кога и при какви условия Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще се изтеглят от Газа. Нетаняху подчерта, че израелските сили няма да се оттеглят от настоящите си позиции, докато „Хамас“ не предаде оръжията си.

През последните месеци израелската армия разшири контрола си над палестинския анклав, като в момента контролира над 60% от територията му, при около 53% преди това.

Според вестник „Таймс ъф Израел“ изявлението на Нетаняху означава, че Израел не е склонен да се изтегли дори до линията, която първоначално е била договорена в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.

От своя страна „Хамас“ поставя като условие за предаването на тежкото си въоръжение изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа. Дали предложеният план ще може да бъде изпълнен, остава несигурно, отбелязва ДПА.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЮЛЕЙМАН

    3 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #10, #15

    15:32 05.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    5 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:33 05.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:33 05.08.2026

  • 4 Луд с картечница

    6 2 Отговор
    Тогава Хамас ще се обезоръжи като ви ги праща или изстрелва.

    15:33 05.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:33 05.08.2026

  • 6 Бай Дън

    7 1 Отговор
    Това си го мислят само двамата с Тръмп, както и че Иран ще се предаде! Всеки ден побеждават, но като се събудят обляни в пот вижда че не е така! Тези не боеспособни армии доказаха колко са жалки за шест месеца, ако не удряха от разстояние до сега да бяха избити, Иран спечели близкия изток!

    15:37 05.08.2026

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    Г-н Нетаняху си е поставил за цел да разоръжи целия Близък изток.

    15:39 05.08.2026

  • 8 пръц

    9 0 Отговор
    Шефа на миротвореца за пореден път му наби канчето.

    15:42 05.08.2026

  • 9 ясно е, че света

    5 2 Отговор
    си отива към трета световна около 2035 ще е в разгара си. Какви споразумения, какви глупости??? БЛя бля бля. Биби държи с нещо силно тръмпията, сигурно с епстийна .... кой да знае

    15:42 05.08.2026

  • 10 Хаха

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    Не може фашистка държава като Русия да води война срещу фашизма.

    15:43 05.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗОРО

    8 0 Отговор
    Бях изтрит, защото написах, че ционизма е фашизъм и, че Израел извършва геноцид над беззащитния палестински народ!

    Коментиран от #14, #16

    15:59 05.08.2026

  • 13 НИЕ ПЪК С УДОВОЛСТВИЕ

    6 1 Отговор
    ЩЕ ОДОБРИМ ПЛАНА ЗА ВАШЕТО ЗАКРИВАНЕ СКОРО.

    16:01 05.08.2026

  • 14 СЮЛЕЙМАН

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЗОРО":

    Подай сигнал, това е цензура. Не може такива своеволия

    16:01 05.08.2026

  • 15 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    Това са празни приказки. Дефакто украинците и руснаците са родни братя и се изтребват едни други. Как се стигна до всичко това и кои са режисьорите е важно, а не какъв етикет ще им сложиш! Думи като фашизъм, демокрация....са само етикети. По делата им ще ги познаете, а не по етикета.

    16:05 05.08.2026

  • 16 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЗОРО":

    Дефакто държавата Израел се бори за оцеляването си. А така наречените палестинци са им малкият проблем. Големият им проблем са онези, които елиминираха електрониката на границата между Израел и Газа и се започна всичко това. Тези "онези" са автогол за израелците. Мойте симпатии са на страната на Израел. Желая им успех.

    16:18 05.08.2026

  • 17 Богоизбраният нацист

    3 0 Отговор
    В пълния си блясък.

    Коментиран от #18

    16:23 05.08.2026

  • 18 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Богоизбраният нацист":

    Този на снимката е патриот и ние само можем да си мечтаем за политици като него!

    16:31 05.08.2026

  • 19 Някой

    4 0 Отговор
    А за разоръжаване на Израел и ядрените им ракети Джеронимо?
    Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? Дето според ООН умишлено са убити над 20 000 деца в Га-за.
    Свърши ли войната и сменят ли Сатаняху, влиза в затвора. Той няма изгода войната да свърши.

    16:35 05.08.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор
    Ха,ха,ха този отново им каза на англосаксонците ,къв мир бре ,я тихомълком си занимавайте по кошарите

    17:18 05.08.2026