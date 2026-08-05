Нетаняху: Израел не е одобрил плана за разоръжаване на „Хамас“

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не се е съгласил с наскоро обявения план на Съвета за мир за разоръжаването на палестинската въоръжена групировка „Хамас“ в ивицата Газа. По думите му Израел е получил „проект“ на споразумението и е отговорил с коментари, а не с одобрение, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Нетаняху направи изявлението във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Това е първата официална публична реакция на Израел по предложения план, който предвижда „Хамас“ да предаде оръжията си в замяна на изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа.
В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал споразумение за „пълното разоръжаване“ на „Хамас“, но новината беше посрещната със скептицизъм.
Основният спор е свързан с последователността на процеса по разоръжаване и с това кога и при какви условия Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще се изтеглят от Газа. Нетаняху подчерта, че израелските сили няма да се оттеглят от настоящите си позиции, докато „Хамас“ не предаде оръжията си.
През последните месеци израелската армия разшири контрола си над палестинския анклав, като в момента контролира над 60% от територията му, при около 53% преди това.
Според вестник „Таймс ъф Израел“ изявлението на Нетаняху означава, че Израел не е склонен да се изтегли дори до линията, която първоначално е била договорена в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.
От своя страна „Хамас“ поставя като условие за предаването на тежкото си въоръжение изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа. Дали предложеният план ще може да бъде изпълнен, остава несигурно, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #10, #15
15:32 05.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
15:33 05.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:33 05.08.2026
4 Луд с картечница
15:33 05.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
15:33 05.08.2026
6 Бай Дън
15:37 05.08.2026
7 Трол
15:39 05.08.2026
8 пръц
15:42 05.08.2026
9 ясно е, че света
15:42 05.08.2026
10 Хаха
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":Не може фашистка държава като Русия да води война срещу фашизма.
15:43 05.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗОРО
Коментиран от #14, #16
15:59 05.08.2026
13 НИЕ ПЪК С УДОВОЛСТВИЕ
16:01 05.08.2026
14 СЮЛЕЙМАН
До коментар #12 от "ЗОРО":Подай сигнал, това е цензура. Не може такива своеволия
16:01 05.08.2026
15 Соломон
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":Това са празни приказки. Дефакто украинците и руснаците са родни братя и се изтребват едни други. Как се стигна до всичко това и кои са режисьорите е важно, а не какъв етикет ще им сложиш! Думи като фашизъм, демокрация....са само етикети. По делата им ще ги познаете, а не по етикета.
16:05 05.08.2026
16 Соломон
До коментар #12 от "ЗОРО":Дефакто държавата Израел се бори за оцеляването си. А така наречените палестинци са им малкият проблем. Големият им проблем са онези, които елиминираха електрониката на границата между Израел и Газа и се започна всичко това. Тези "онези" са автогол за израелците. Мойте симпатии са на страната на Израел. Желая им успех.
16:18 05.08.2026
17 Богоизбраният нацист
Коментиран от #18
16:23 05.08.2026
18 Соломон
До коментар #17 от "Богоизбраният нацист":Този на снимката е патриот и ние само можем да си мечтаем за политици като него!
16:31 05.08.2026
19 Някой
Сатаняху по какво се отличава от Хитлер? Дето според ООН умишлено са убити над 20 000 деца в Га-за.
Свърши ли войната и сменят ли Сатаняху, влиза в затвора. Той няма изгода войната да свърши.
16:35 05.08.2026
20 Българин
17:18 05.08.2026