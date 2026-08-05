Нетаняху: Израел не е одобрил плана за разоръжаване на „Хамас“

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не се е съгласил с наскоро обявения план на Съвета за мир за разоръжаването на палестинската въоръжена групировка „Хамас“ в ивицата Газа. По думите му Израел е получил „проект“ на споразумението и е отговорил с коментари, а не с одобрение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нетаняху направи изявлението във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Това е първата официална публична реакция на Израел по предложения план, който предвижда „Хамас“ да предаде оръжията си в замяна на изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал споразумение за „пълното разоръжаване“ на „Хамас“, но новината беше посрещната със скептицизъм.

Основният спор е свързан с последователността на процеса по разоръжаване и с това кога и при какви условия Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще се изтеглят от Газа. Нетаняху подчерта, че израелските сили няма да се оттеглят от настоящите си позиции, докато „Хамас“ не предаде оръжията си.

През последните месеци израелската армия разшири контрола си над палестинския анклав, като в момента контролира над 60% от територията му, при около 53% преди това.

Според вестник „Таймс ъф Израел“ изявлението на Нетаняху означава, че Израел не е склонен да се изтегли дори до линията, която първоначално е била договорена в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.

От своя страна „Хамас“ поставя като условие за предаването на тежкото си въоръжение изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа. Дали предложеният план ще може да бъде изпълнен, остава несигурно, отбелязва ДПА.