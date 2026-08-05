Меган Маркъл отпразнува 45-ия си рожден ден със скок в басейна (СНИМКИ)

Меган Маркъл отбеляза 45-ия си рожден ден с необичайна фотосесия край басейна. Херцогинята на Съсекс публикува в Instagram черно-бели кадри, на които скача във водата, държейки букет от празнични балони.

Бившата актриса от сериала „Костюмари“ позира с черен цял бански костюм и слънчеви очила. „Благодаря за обичта по случай рождения ми ден“, написа Меган Маркъл към публикацията, озвучена с песента „Summer Holiday“ на Клиф Ричард и The Shadows от 1963 г.

Снимките са направени по време на по-ранно празненство в Калифорния. Марката за лайфстайл продукти As Ever, основана от Меган Маркъл, също отбеляза рождения ѝ ден със специална публикация.

На фона на това, британското кралско семейство не публикува официално поздравление за херцогинята на Съсекс. Според кралски коментатори това съответства на практиката публични пожелания да се отправят предимно към действащи членове на монархията. Няма потвърждение дали крал Чарлз III е изпратил лична картичка или подарък, както предполагат отделни медийни източници.

Отношенията между Меган Маркъл, принц Хари, принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, остават обтегнати след оттеглянето на семейство Съсекс от кралските задължения през 2020 г. Британски медии не съобщават за личен поздрав от принца и принцесата на Уелс.

Рожденият ден идва седмици след рядка среща между принц Хари, Меган Маркъл и техните деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, с крал Чарлз III и кралица Камила във Великобритания. Срещата през юли 2026 г., след като в продължение на четири години дядото не беше виждал внучетата си, беше потвърдена от кралски източник, но подробности за разговорите не бяха разкрити.