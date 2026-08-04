Радослав Бимбалов: Не вярвам, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж на президентските избори

Президентските избори наближават, а демократичната общност изглежда по-близо до най-големия си риск - да загуби още преди битката да е започнала.
Форумът за демократично действие отправи спешен призив - време за колебание повече няма, време е за единна кандидатура. В противен случай - разпилян вот, разделени избиратели и подарена победа за политическите опоненти.
Призив за единна кандидатура
"В края на миналата година постигнахме споразумение с трите парламентарни партии да имаме една обща кандидатура. Да няма партийни кандидати, а да застанат зад една обща кандидатура, а ние като общественици да бъдем медиатори на този процес. В споразумението беше заложена идеята да се проведат предварителни избори. За съжаление много се промени ситуацията заради предсрочните избори", коментира писателят и общественик Радослав Бимбалов в предаването "Денят ON AIR".
Той коментира и евентуална подкрепа към кандидатурата на Андрей Гюров, който да бъде издигнат от инициативен комитет. Според Бимбалов това ще се случи в началото на септември.
"По-възрастните помним добре Петър Стоянов. Той беше един от добрите президенти след прехода, но мисля, че трябва да гледаме напред. Трябва да избираме хора, които не са извадени толкова много от нашето близко минало. Смятам, че Андрей Гюров ще говори по-адекватно на младите избиратели", заяви Бимбалов пред Bulgaria ON AIR.
Демократичната общност трябва да се предефинира
Писателят изрази мнение, че демократичната общност трябва да се предефинира.
"Не смятам, че трябва да говорим за демократична общност, а за хората, които искат да има демокрация, която предлага разделение на властите. Ако изберем Йотова - разделение на властите няма", каза още общественикът.
Бимбалов подчерта, че Румен Радев през последните години е бил пример за разединител на нацията като президент.
"Йотова и Гюров ще бъдат издигнати не през партия, а през инициативни комитети. Тези кандидати представляват не толкова партии, колкото основната идея зад себе си - между зависимост и независимост, в момент, в който властта е абсолютно еднолична. Ако имаме и подвластен президент, това малко започва да мирише на авторитаризъм, ако помним какво беше в България преди вече 37 години".
Ниска избирателна активност
"Хората не са крепостни гласоподаватели. В момента контролираният вот е доста разпокъсан. Голяма част от него отиде при Радев на последните избори", добави гостът.
Той не вярва, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж.
"Това ми се струва невъзможно. Какъвто и успех да постигне Йотова, ще се стигне до балотаж", прогнозира Бимбалов.
Писателят очаква, че хората, които са разочаровани от Радев, няма да гласуват на президентските избори.
Според него активността ще бъде доста по-ниска от тази на парламентарните избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дпс-гроб е цялото име
21:42 04.08.2026
2 ХиХи
Коментиран от #6
21:43 04.08.2026
3 Човешки ресурси
21:43 04.08.2026
4 Яшар
21:44 04.08.2026
5 Кина
21:45 04.08.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "ХиХи":Така е ,съгласен съм.... Щях да попитам тоя РБ смята ли ,че Възраждане ще бъде на балотаж.... Аз смятам, още повече, като Даниел Вълчев се отказа....
21:51 04.08.2026
7 В па тоя!!
Коментиран от #9
21:51 04.08.2026
8 Да, да
21:52 04.08.2026
9 Георги
До коментар #7 от "В па тоя!!":всички назначения на посолството или директно инструктирани от тях са ДРМОКРАТИ! Само не разбирам защо излючват чичо румен.
21:57 04.08.2026
10 Бойко Борисов какво губи ако спечели
Коментиран от #15
21:59 04.08.2026
11 тиквуня и шипаря
22:07 04.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Володя
Цачева, Караянчева, Цонка и даже Бонка!
22:13 04.08.2026
14 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
22:14 04.08.2026
15 хахахаха
До коментар #10 от "Бойко Борисов какво губи ако спечели":Хахахаха майтапчия си голям тиквеницата и горанов хахаха и двамата намагнитени, а кво печели ако загуби хахахаха, ако имаше шансове отдавна да се е кандидатирал, тиквето ще е по зле и от хубавата цецка хахахаха.
22:15 04.08.2026
16 Писател и политика
22:15 04.08.2026
17 Гост
22:15 04.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ганев
Коментиран от #21
22:19 04.08.2026
20 Чупката!
22:19 04.08.2026
21 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #19 от "ганев":МЪРЗЕЛИВ...НИЩО НЕ РАБОТЕШ...БЕЗДЕЛНИК...ПОНЕ ДА СЕ БЕШЕ ОБРЪСНАЛ
22:21 04.08.2026
22 Помнещ
22:21 04.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ха, ха, ха...
22:30 04.08.2026
25 Е да
22:32 04.08.2026
26 Сатана Z
22:35 04.08.2026
27 Пенчо
22:36 04.08.2026
28 И добре де
22:38 04.08.2026
29 Лост
22:38 04.08.2026
30 Пълен Провал
22:47 04.08.2026
31 Божа работа
22:54 04.08.2026
32 ДрБр
22:54 04.08.2026