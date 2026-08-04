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Радослав Бимбалов: Не вярвам, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж на президентските избори

Радослав Бимбалов: Не вярвам, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж на президентските избори

4 Август, 2026 21:40 1 268 32

  • радослав бимбалов-
  • герб-
  • сили-
  • балотаж-
  • президентските избори

Ако имаме и подвластен президент, това малко започва да мирише на авторитаризъм, ако помним какво беше в България преди вече 37 години, коментира още писателят

Радослав Бимбалов: Не вярвам, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж на президентските избори - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентските избори наближават, а демократичната общност изглежда по-близо до най-големия си риск - да загуби още преди битката да е започнала.

Форумът за демократично действие отправи спешен призив - време за колебание повече няма, време е за единна кандидатура. В противен случай - разпилян вот, разделени избиратели и подарена победа за политическите опоненти.

Призив за единна кандидатура

"В края на миналата година постигнахме споразумение с трите парламентарни партии да имаме една обща кандидатура. Да няма партийни кандидати, а да застанат зад една обща кандидатура, а ние като общественици да бъдем медиатори на този процес. В споразумението беше заложена идеята да се проведат предварителни избори. За съжаление много се промени ситуацията заради предсрочните избори", коментира писателят и общественик Радослав Бимбалов в предаването "Денят ON AIR".
Той коментира и евентуална подкрепа към кандидатурата на Андрей Гюров, който да бъде издигнат от инициативен комитет. Според Бимбалов това ще се случи в началото на септември.

"По-възрастните помним добре Петър Стоянов. Той беше един от добрите президенти след прехода, но мисля, че трябва да гледаме напред. Трябва да избираме хора, които не са извадени толкова много от нашето близко минало. Смятам, че Андрей Гюров ще говори по-адекватно на младите избиратели", заяви Бимбалов пред Bulgaria ON AIR.

Демократичната общност трябва да се предефинира

Писателят изрази мнение, че демократичната общност трябва да се предефинира.

"Не смятам, че трябва да говорим за демократична общност, а за хората, които искат да има демокрация, която предлага разделение на властите. Ако изберем Йотова - разделение на властите няма", каза още общественикът.
Бимбалов подчерта, че Румен Радев през последните години е бил пример за разединител на нацията като президент.

"Йотова и Гюров ще бъдат издигнати не през партия, а през инициативни комитети. Тези кандидати представляват не толкова партии, колкото основната идея зад себе си - между зависимост и независимост, в момент, в който властта е абсолютно еднолична. Ако имаме и подвластен президент, това малко започва да мирише на авторитаризъм, ако помним какво беше в България преди вече 37 години".
Ниска избирателна активност
"Хората не са крепостни гласоподаватели. В момента контролираният вот е доста разпокъсан. Голяма част от него отиде при Радев на последните избори", добави гостът.

Той не вярва, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж.

"Това ми се струва невъзможно. Какъвто и успех да постигне Йотова, ще се стигне до балотаж", прогнозира Бимбалов.

Писателят очаква, че хората, които са разочаровани от Радев, няма да гласуват на президентските избори.

Според него активността ще бъде доста по-ниска от тази на парламентарните избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дпс-гроб е цялото име

    15 2 Отговор
    на боювата партия

    21:42 04.08.2026

  • 2 ХиХи

    21 1 Отговор
    То и Лама Гюро нема да стигне, ша го изпревари Възраждане

    Коментиран от #6

    21:43 04.08.2026

  • 3 Човешки ресурси

    14 2 Отговор
    Митю Пищова беше по-умен, по-духовит и в пъти по-убав и забавен, ама се спомина човеко и те сега това е матряла ка викаше Батман от Банкя.

    21:43 04.08.2026

  • 4 Яшар

    4 11 Отговор
    Бимбалов от двама сам те виждал ...виж дясното е непредвидимо ...това нее праволинеен комунист като Йотова която от сега се чувства победител и говори назидателно и надменно...а добре е да покаже протоколите с боташ и Булгаргаз ...нали е претендент

    21:44 04.08.2026

  • 5 Кина

    4 3 Отговор
    Проблема е че бат Бойко не плаща на тези които му копаят полека лека гроба .! И когато реши да го направи и да си купи свобода вече ще е късно..!

    21:45 04.08.2026

  • 6 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    Така е ,съгласен съм.... Щях да попитам тоя РБ смята ли ,че Възраждане ще бъде на балотаж.... Аз смятам, още повече, като Даниел Вълчев се отказа....

    21:51 04.08.2026

  • 7 В па тоя!!

    19 1 Отговор
    Къде я видя тази "демократична общност"? Да не би да има предвид педофилите от ппдб/ЛГБТ?🤔

    Коментиран от #9

    21:51 04.08.2026

  • 8 Да, да

    13 0 Отговор
    Петър Стоянов?! Бимбалов, смешен си!

    21:52 04.08.2026

  • 9 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "В па тоя!!":

    всички назначения на посолството или директно инструктирани от тях са ДРМОКРАТИ! Само не разбирам защо излючват чичо румен.

    21:57 04.08.2026

  • 10 Бойко Борисов какво губи ако спечели

    3 11 Отговор
    Бойко Борисов е единствено правилната кандидатура. Изобщо лидерите на партии трябва да се кандидатират. Това трябва да е традиция. Може Горанов доста е умен и авторитетен въпреки всичко.

    Коментиран от #15

    21:59 04.08.2026

  • 11 тиквуня и шипаря

    8 1 Отговор
    Много кухи лeйkи излязоха и двамата, маса милиарди откраднаха, ама една скъпа кола не моат си купи на тяхно име, е така да се разкарват де им е кеф, все на някой друг на името, една скъпа къща не могат да си купят на тяхно име, то видяхме доганя как го изритаха, за нищо не могат да си харчат, е могат в доста държави без екстрадация, обаче там са никой, обикновенни сeлтaшки богаташчета като другите там избягали от правосъдието, а тва не е готино, тиквето по скоро би блязъл в затвора от колкото да иде да си харчи пачките ама да е никой и да не вървят 2 muсuрku покрай него та да се чувства велик.

    22:07 04.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Володя

    6 1 Отговор
    Така е Бимбалчо но всичко това зависи от магарето! Трябва да е плодовито, може и другото, кууррессто,развито!Като славните,
    Цачева, Караянчева, Цонка и даже Бонка!

    22:13 04.08.2026

  • 14 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ХА..ХААААААААААААА....БИБАТА БЕ

    22:14 04.08.2026

  • 15 хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бойко Борисов какво губи ако спечели":

    Хахахаха майтапчия си голям тиквеницата и горанов хахаха и двамата намагнитени, а кво печели ако загуби хахахаха, ако имаше шансове отдавна да се е кандидатирал, тиквето ще е по зле и от хубавата цецка хахахаха.

    22:15 04.08.2026

  • 16 Писател и политика

    8 1 Отговор
    Невероятно самочувствие и невежест по въпроса

    22:15 04.08.2026

  • 17 Гост

    8 0 Отговор
    А ако имаме либерал пед.... Гюров е направо падение....

    22:15 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ганев

    5 0 Отговор
    А...КАКВО Е туй.....ГОЛОГЛАВО.....И БРАДЯСАЛО....

    Коментиран от #21

    22:19 04.08.2026

  • 20 Чупката!

    5 0 Отговор
    Само оплаквачи и мижитурки по тези медии. Да си изберат Свинята или Тиквата, такива обичат крадците, защото са като тях.

    22:19 04.08.2026

  • 21 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "ганев":

    МЪРЗЕЛИВ...НИЩО НЕ РАБОТЕШ...БЕЗДЕЛНИК...ПОНЕ ДА СЕ БЕШЕ ОБРЪСНАЛ

    22:21 04.08.2026

  • 22 Помнещ

    2 0 Отговор
    Ще грасуваме, Бимбалов ще гласуваме, повече от 1 440 000.

    22:21 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Аз също не вярвам, но това изобщо не означава, че е невъзможно. Някои вярват в Бог, други в Дявола, трети в Радев, четвърти в Путин, пети в Тръмп, но нищо от това не означава, че вярванията са нещо прагматично или много полезно и можем да градим живота си единствено според тях.

    22:30 04.08.2026

  • 25 Е да

    2 0 Отговор
    Все си мисля, че като гледам тази отпаднала необходимост, няма да има втори тур изобщо...

    22:32 04.08.2026

  • 26 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Педофилите от ППДБ си мислят,че някой ги брои за живи.

    22:35 04.08.2026

  • 27 Пенчо

    2 1 Отговор
    Само ГЕРБ има някакъв капацитет. ПП и ДБ разделени, могат да вземат до 7-8%. Само големи приказки. Да, вярно е , че Румен Радев ви направи партия и вие сега помагате президент да стане който той каже.

    22:36 04.08.2026

  • 28 И добре де

    1 0 Отговор
    То кой друг да стигне.... а то е ясно Йотова си е победител!!

    22:38 04.08.2026

  • 29 Лост

    0 0 Отговор
    Орелът,така и щуката по може да издигнат общ као, отколкото "десните сили".

    22:38 04.08.2026

  • 30 Пълен Провал

    0 0 Отговор
    А този талибан и лелките от фризьорските салони формират твърдото ядро на пп и дб, всъщност....

    22:47 04.08.2026

  • 31 Божа работа

    0 0 Отговор
    А , за Йотова,първо беше червенокосата Пипи Дългото Чорапче,а сега се е изрусила.., знае ли се...,но до сега другите са и под нивото .. Не трябва....

    22:54 04.08.2026

  • 32 ДрБр

    0 0 Отговор
    Брей, Бимбалото и то се предало

    22:54 04.08.2026

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