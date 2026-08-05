Полша под екстремна жега: Температурите скачат до 40°C, издаден е червен код

Полската национална метеорологична служба обяви най-високата степен на предупреждение за опасни горещини за Варшава и голяма част от страната заради продължаващата гореща вълна, предава БТА.

Най-тежка се очаква ситуацията в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат 40°C, а във Варшава се прогнозират до 38°C.

Освен дневните жеги, синоптиците предупреждават и за тропическа нощ, като температурите няма да паднат под 20°C, което значително затруднява възстановяването на организма.

Премиерът Доналд Туск призова работодателите да проявят разбиране към служителите си и да използват климатизацията, когато е възможно.

"Грижете се за служителите си, за колегите си и за себе си. Ако разполагате с климатик, не се колебайте да го използвате днес," заяви Туск, като насърчи и работата от разстояние.

За разлика от Унгария, където ниското ниво на река Дунав създаде риск за работата на АЕЦ "Пакш", Полша засега няма проблеми с електропроизводството.

По-късно днес в западната част на страната се очакват силни бури, проливни валежи и градушки, а по-съществено захлаждане се прогнозира едва в петък.