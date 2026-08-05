Полша под екстремна жега: Температурите скачат до 40°C, издаден е червен код

Полската национална метеорологична служба обяви най-високата степен на предупреждение за опасни горещини за Варшава и голяма част от страната заради продължаващата гореща вълна, предава БТА.
Най-тежка се очаква ситуацията в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат 40°C, а във Варшава се прогнозират до 38°C.
Освен дневните жеги, синоптиците предупреждават и за тропическа нощ, като температурите няма да паднат под 20°C, което значително затруднява възстановяването на организма.
Премиерът Доналд Туск призова работодателите да проявят разбиране към служителите си и да използват климатизацията, когато е възможно.
"Грижете се за служителите си, за колегите си и за себе си. Ако разполагате с климатик, не се колебайте да го използвате днес," заяви Туск, като насърчи и работата от разстояние.
За разлика от Унгария, където ниското ниво на река Дунав създаде риск за работата на АЕЦ "Пакш", Полша засега няма проблеми с електропроизводството.
По-късно днес в западната част на страната се очакват силни бури, проливни валежи и градушки, а по-съществено захлаждане се прогнозира едва в петък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
16:03 05.08.2026
2 байлар
16:11 05.08.2026
3 значи ние нямаме проблем с жегите
16:14 05.08.2026
4 Тук от 30 години
Първата скапана година беше 96-та.
Цял юни не капна и капка дъжд, чак на 7 юли запука градушка с буря.
Нека пробват земната гравитация и да видят и те как е от другата страна, щото на приказки е лесно.
17:02 05.08.2026