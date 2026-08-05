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Полша под екстремна жега: Температурите скачат до 40°C, издаден е червен код

Полша под екстремна жега: Температурите скачат до 40°C, издаден е червен код

5 Август, 2026 15:44 762 4

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  • червен код

Освен дневните жеги, синоптиците предупреждават и за тропическа нощ

Полша под екстремна жега: Температурите скачат до 40°C, издаден е червен код - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полската национална метеорологична служба обяви най-високата степен на предупреждение за опасни горещини за Варшава и голяма част от страната заради продължаващата гореща вълна, предава БТА.

Най-тежка се очаква ситуацията в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат 40°C, а във Варшава се прогнозират до 38°C.

Освен дневните жеги, синоптиците предупреждават и за тропическа нощ, като температурите няма да паднат под 20°C, което значително затруднява възстановяването на организма.

Премиерът Доналд Туск призова работодателите да проявят разбиране към служителите си и да използват климатизацията, когато е възможно.

"Грижете се за служителите си, за колегите си и за себе си. Ако разполагате с климатик, не се колебайте да го използвате днес," заяви Туск, като насърчи и работата от разстояние.

За разлика от Унгария, където ниското ниво на река Дунав създаде риск за работата на АЕЦ "Пакш", Полша засега няма проблеми с електропроизводството.

По-късно днес в западната част на страната се очакват силни бури, проливни валежи и градушки, а по-съществено захлаждане се прогнозира едва в петък.


Полша
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  • 1 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Завалии те само ако знаеха Орешниците каква температура вдигат сега нямаше да се оплакват

    16:03 05.08.2026

  • 2 байлар

    0 0 Отговор
    Матка Бозка, Бобер-холера !

    16:11 05.08.2026

  • 3 значи ние нямаме проблем с жегите

    1 0 Отговор
    то пък щото у нас е 20 градуса …

    16:14 05.08.2026

  • 4 Тук от 30 години

    0 0 Отговор
    е така.
    Първата скапана година беше 96-та.
    Цял юни не капна и капка дъжд, чак на 7 юли запука градушка с буря.
    Нека пробват земната гравитация и да видят и те как е от другата страна, щото на приказки е лесно.

    17:02 05.08.2026

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