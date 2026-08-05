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Фиорентина си осигури изгряваща звезда от Реал Мадрид

Фиорентина си осигури изгряваща звезда от Реал Мадрид

5 Август, 2026 15:41 518 1

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Франко Мастантуоно ще блести във Флоренция

Фиорентина си осигури изгряваща звезда от Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият аржентински нападател Франко Мастантуоно, считан за едно от най-ярките открития на Южна Америка, ще продължи развитието си в Серия А. Италианският клуб Фиорентина официално привлече под наем 18-годишния талант от Реал Мадрид, съобщи авторитетният журналист Фабрицио Романо. Сделката бе финализирана тази сутрин, а Мастантуоно ще остане на „Артемио Франки“ до юни 2027 година, след което ще се завърне в испанската столица.

Франко Мастантуоно направи фурор още като тийнейджър, когато дебютира за Ривър Плейт на едва 16 години. С бързината и техниката си той бързо се превърна в любимец на феновете и привлече вниманието на европейските грандове. През август 2025 г. Реал Мадрид не се поколеба да инвестира 45 милиона евро за подписа му, а под ръководството на Чаби Алонсо младокът записа 23 мача и 1 гол в Ла Лига, както и 8 участия с 1 попадение в Шампионската лига.

Мастантуоно не спира да изненадва – през юни 2025 г. той дебютира за мъжкия национален отбор на Аржентина срещу Чили, ставайки най-младият играч, обличал фланелката на „албиселесте“ – само на 17 години и 296 дни. Малко по-късно, на 18 години и 23 дни, Франко подобрява още един рекорд, като става най-младият футболист, носил легендарния номер 10, изпреварвайки дори Диего Марадона.

Въпреки стремглавия си възход, Мастантуоно се сблъска и с трудности. През октомври 2025 г. по време на лагер с националния отбор получи мускулно разтежение в лявото бедро, което го извади от терена за седмица. Месец по-късно бе диагностициран с пубалгия – хронична болка в слабините, която го лиши от участие в ключови мачове от Шампионската лига и го държа извън игра почти месец.


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