ЦСКА ще търси добър резултат срещу Макаби в Грузия

Макаби Тел Авив приема ЦСКА в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят е днес от 19:00 часа и ще се играе на "Аджарабет Арена" в Батуми, Грузия.

Израелският гранд стигна до тази фаза на турнира, след като отстрани с общ резултат 6:0 Шериф Тираспол. Отборът през този сезон приема своите гости в Грузия заради обстановката в Израел.

ЦСКА от своя страна се справи първо с Дери Сити, а след това и с Карабах след изпълнение на дузпи. "Червените" обаче продължават да демонстрират колеблив футбол, който не се харесва на голяма част от феновете на отбора. В неделя "армейците" победиха трудно с 2:1 Дунав Русе в мач от първенството. В същото време шампионатът на Израел все още не е започнал и Макаби нямаше ангажименти между мачовете с молдовския си съперник.

Израелците ще са без една от звездите си Рой Ревиво. Аут за мача е и друг основен футболист - Сагив Йехезкел.

Христо Янев няма да може да разчита единствено на контузения Тамиму Уору.

Срещата днес ще се проведе пред празни трибуни. Главен съдия е Манфредас Лукянчукас от Литва.