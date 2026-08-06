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Отбор от Саудитска Арабия надцака Левски за нападател

Отбор от Саудитска Арабия надцака Левски за нападател

6 Август, 2026 10:31 433 0

  • афимико пулулу-
  • левски-
  • футбол-
  • саудитска арабия-
  • ягелония

От Левски продължават да оглеждат пазара за човек за върха на атаката

Отбор от Саудитска Арабия надцака Левски за нападател - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е имал сериозен интерес към нападателя Афимико Пулулу. През лятото той стана свободен агент, след като договорът му с полския Ягелония изтече. 27-годишният анголец има отличен нюх към гола. Той става и реализатор №1 в Лигата на конференциите през сезон 2024/25.

"Сините" обаче бяха надцакани от клуб от Саудитска Арабия за подписа на играча. Вчера Ал Хазем обяви Пулулу за свое ново попълнение.

От Левски продължават да оглеждат пазара за човек за върха на атаката. За там Хулио Веласкес разполага с Мустафа Сангаре, Хуан Переа и младока Стивън Стоянчов. Първият обаче лекува контузия в момента. А наред с това при добра оферта може да бъде продаден.


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