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Само надолу! Петролът поевтинява още на фона на преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток

Само надолу! Петролът поевтинява още на фона на преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток

6 Август, 2026 11:37 933 19

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • доналд тръмп

Президентът Доналд Тръмп заяви, че споразумение за отваряне на протока е близо, но американски представители многократно са подчертавали, че Вашингтон няма да приеме Иран да контролира достъпа до един от най-важните световни маршрути за енергийни доставки

Само надолу! Петролът поевтинява още на фона на преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, след като съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман, което засили очакванията за евентуално споразумение между Техеран и Вашингтон за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 33 цента, или 0,42 на сто, до 79,12 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 42 цента, или 0,56 на сто, до 74,80 долара за барел.

Иран и Оман са постигнали разбирателство за географските координати на морски маршрут през Ормузкия проток и подготвят съвместно съобщение, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му споразумението може да бъде финализирано, при условие че трети страни не се намесят, допълва Ройтерс

„Появи се известен натиск за продажби след съобщенията, че преговорите между Иран и Оман напредват“, каза Юки Такашима, икономист в „Номура Секюритис“ (Nomura Securities).

Според него цените са се върнали към равнищата от 17 юни, когато САЩ и Иран подписаха временно мирно споразумение. Инвеститорите следят дали двете страни ще успеят да постигнат окончателна договореност.

Предложеното споразумение между Иран и Оман, насочено към прекратяване на конфликта между САЩ и Иран, би дало на Иран контрол върху корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия проток, съобщиха пред Ройтерс високопоставен ирански източник и двама представители от региона.

Подобна договореност би била една от най-значителните отстъпки, направени досега на Техеран.

САЩ не коментираха незабавно предложението. Президентът Доналд Тръмп заяви, че споразумение за отваряне на протока е близо, но американски представители многократно са подчертавали, че Вашингтон няма да приеме Иран да контролира достъпа до един от най-важните световни маршрути за енергийни доставки.

Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че нов американски удар по негова територия ще предизвика ответни действия срещу ключова енергийна инфраструктура в региона, съобщиха петима източници.

По този начин Техеран се стреми да повиши цената на евентуални военни действия, като постави под заплаха най-близките регионални съюзници на Вашингтон.

„Развитието на преговорите между САЩ и Иран вече е решаващият фактор, тъй като е необходим съществен напредък, преди нарушените енергийни потоци реално да бъдат възстановени“, посочиха анализатори на Ай Ен Джи (ING).

Износът на суров петрол и кондензат от страните от Персийския залив е останал като цяло стабилен през юли, но е бил с около 40 на сто под равнищата отпреди войната, сочат данни за корабоплаването.

Междувременно подкрепяните от Иран хуси в Йемен заявиха, че са извършили ракетни атаки срещу два саудитски петролни танкера – единия край пристанищния град Янбу на Червено море, а другия в Аденския залив.

Саудитска Арабия не потвърди нито един от двата инцидента.

Според Такашима опасенията, че атаките на хусите могат да засегнат корабоплаването в Червено море, ограничават оптимизма за скорошно прекратяване на нарушенията по морските маршрути в Близкия изток.

Отделно данни на американското Управление за енергийна информация показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили, след като рафинериите леко са намалили преработката, а вносът е нараснал.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Ексклузивно!Ирански войски влязоха в Ирак.

    11:40 06.08.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор
    Перач, Използвач, Изнудвач!

    11:40 06.08.2026

  • 3 Ха, ха,

    2 0 Отговор
    преговори…

    11:43 06.08.2026

  • 4 pycлямска

    2 9 Отговор
    мъка

    11:43 06.08.2026

  • 5 Рептил

    11 1 Отговор
    Колко милиарда направи Тръмп и спекулантите около него с тия постоянни вдигания и сваляне на цената

    11:43 06.08.2026

  • 6 Държавата на рундьо

    16 2 Отговор
    От понеделник цените на петрола са 7% надолу, промяна на бензиностанциите няма. Когато се повишиха преди няколко седмици, бензиностанциите ги вдигнаха на следващия ден. Къде е държавата, питам? Вони на спекула и картели.

    11:45 06.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    А НАШИТЕ ГЕИЗЕРИ КОГА ЩЕ СВАЛЯТ ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ?

    11:46 06.08.2026

  • 8 Директора👨‍✈️

    7 0 Отговор
    У нас - САМО НАГОРЕ!

    Голяма работа. У нас нафтата си стана 2 Евро.

    Тая хазна трябва да се пълни. Плащайте, тарикати. Защо съм ви замразил заплатата на 620 Евро.

    Коментиран от #16

    11:48 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На борсата

    6 0 Отговор
    може и да е поевтинял, ама на колонката не (толкова). Държавата има далавера от по скъпи горива, защото от акцизи и такси (които формиарт около 50% от цената) - влизат едни парици, много при това,

    11:50 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    5 1 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:53 06.08.2026

  • 13 Смотаняху

    3 0 Отговор
    Иранския външен министър заяви, че последните действия на САЩ са повишили цената на всяко бъдещо споразумение, като предупреди, че президентът Тръмп вече ще трябва да плати по-висока цена, за да постигне споразумението, към което се стреми.

    11:56 06.08.2026

  • 14 хихи

    1 1 Отговор
    Нагоре надолу Чичо Дончо прави пари

    12:03 06.08.2026

  • 15 Петролът поевтинява

    2 2 Отговор
    Лукоил повишава

    КРадев обеща на Златюв и Съветския турчин - 3 милиарда свръхпечалба арбитраж!

    Стълбовете в България трябва да се разкрасят!

    12:05 06.08.2026

  • 16 Путинист

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    Радвайте се - Радев ви управлява! Вече сме в Съвецкия союз 2! Народната любов към Москва не е безплатна. Трябва да се заплаща!

    12:07 06.08.2026

  • 17 Васил

    2 0 Отговор
    Ама у нас няма цени на долу даже и петрола да ни е без пари егати парадокса!

    12:41 06.08.2026

  • 18 Анатолиииии,цирей гноясал,

    2 0 Отговор
    от де ги вадите тез новини бре,като петрола е над 90 долапа за барел и някакви приказки на някой няма как да свали цените. В Дженедрмания цените на горивата са трайно над 2 евро за литър,такова ни чака и тук,ама вие само преразказ по картинки правите.

    12:42 06.08.2026

  • 19 Поп Кръстю

    0 0 Отговор
    Тръмпо хлапака винаги говори обратно , лъжи маже данего отстранят от поста. Крие 13 милиарда долара кадето продаде Венецуелския петрол. Сега търси дасе включи със Иран да краде и от Ормуския проток но удари на камък . Сега търси ракети които ги няма , ще вие като вълк разбра че няма ракети.

    12:53 06.08.2026

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