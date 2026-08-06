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На 6 август 1925 г. Kрай Горна Драчевица е убит роденият в Берковица воевода Петър Станчев

На 6 август 1925 г. Kрай Горна Драчевица е убит роденият в Берковица воевода Петър Станчев

6 Август, 2026 11:40 1 265 17

  • петър станчев-
  • вола-
  • асенов-
  • вмро-
  • воевода-
  • македония

Бе истински хъш, беззаветно предан на Македония

На 6 август 1925 г. Kрай Горна Драчевица е убит роденият в Берковица воевода Петър Станчев - 1
Фото: Тошо Пейков
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На 6 август 1925 г., край Горна Драчевица, Тиквешко, днес Северна Македония, в сражение със сръбски войски, загива Петър Станчев с псевдоними Асенов и Вола. Един от най-значимите български революционери и национален герой, отдал живота си за свободата на Македония. Деец на ВМРО и дясна ръка, добър помощник и другар на Иван Михайлов.

Това припомни за "Един завет" Асен Виденов.

Той е роден на 6 април 1893 г. в Берковица. От малък живее в София и завършва Втора мъжка гимназия. През 1911 г. за кратко е върховистки четник в Македония, след което се завръща в София и завършва средното си образование. Повторно е четник през есента на 1912 г. и участва в Балканската война. През 1914 г. завършва школата за запасни офицери в София и по време на Първата световна война е командир на рота в Македония.

След възстановяването на ВМРО от Тодор Александров, Петър Станчев се включва в дейността ѝ, като в това време другарува с Дончо Чупаринов от Панагюрище. През 1920-1921 г. е в четата на Тодор Александров, действаща в Кратовско и Щипско. От тогава Иван Михайлов си спомня за него:

„Рядко са хората тъй беззаветно отдадени на македонското освободително движение. Той бе горд да върши всякаква работа, стига да е от полза на делото. Кръстосваше из Македония с месеци. Не помня Станчев да е казвал, че някоя задача не е по неговите сили или по вкуса му. Бе истински хъш, беззаветно предан на Македония. Винаги бе усмихнат, не го видях пред нищо изплашен, пред нищо смутен или без настроение.“

През 1924г. Петър Станчев е секретар на скопската чета на Лазар Дивлянски, която води голямо сражение на 22 септември при село Колицко. След смъртта на Лазар Дивлянски, Петър Станчев е назначен за скопски войвода, но през ноември се прибира в България. Петър Станчев е отговорен за охраната на конгреса на ВМРО в Сърбиново през февруари 1925г., след което е назначен за Велешки околийски войвода. Заедно с Дончо Чупаринов подготвя Менча Кърничева за изпълнение смъртната присъда над Тодор Паница. Тя си спомня за него:

„Смел, идеалист, беззаветно предан на освободителното дело. Станчев бе прекрасен човек и другар. С неговата смърт Радко (Иван Михайлов) загуби дясната си ръка, един от най-добрите си помощници и другари.“

Петър Станчев загива с част от четата си в сражение със сръбски войски в Тиквешко на 6 август 1925г., а телата им са погребани на неизвестно място от сръбските власти. Вестник ''Свобода или смърт'' пише:

„Ние го почитахме, ние го обичахме докато бе между нас. Но той беше от онези, които не понасят ни похвали, ни признание за заслугите му, нито морални отличия. И никой не му каза какво представляваше той за голямата кауза на Македония, кое беше мястото, което той заема в редовете на пионерите на тая кауза.

Сега той вече не е на тоя свят и ние, коленичили пред неговата свята памет, признаваме: Ние сме много, но хора като Петър ние познаваме и виждаме само във фалангата на големите македонски дейци от миналото."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поклон

    17 10 Отговор
    Убит от сърбите.Сърбите и руснаците най-големите врагове на Майка България.

    11:58 06.08.2026

  • 2 Гост

    10 9 Отговор
    Македонски идиотщини между автономисти и федералисти - кой да бъде коркорбашия и следват взаимни убийства! С най-големи мераци Ванче Михайлов!

    Коментиран от #6, #7, #10

    12:02 06.08.2026

  • 3 Питане

    14 8 Отговор
    За какво са платили с живота си ???
    За да дойде сега мунчо боташов на власт и една потомствета комунистка /с което се гордее/ да ни срамят пред света ли???

    Коментиран от #5

    12:07 06.08.2026

  • 4 Русофилче

    7 13 Отговор
    Поредният БГбандеровец!

    12:08 06.08.2026

  • 5 Невежество

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Трябвало е да емигрират за Аржентина, Бразилия или където са бягали тогава хората. По-добре да бяха основали там едни българоезични общини и да бяха изтеглили максимален брой сънародници, отколкото да седат тук да умрат и да пак народът да бъде поробен тоя път от руснаци.

    Коментиран от #14, #17

    12:10 06.08.2026

  • 6 Русчук

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Само комунетата Димитров, Червенков, Правешкия - само те са българи истински!

    12:10 06.08.2026

  • 7 Ако Ванчето станеше от гроба

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Собствероъчно ще те направи на кълцана Македонска наденица.

    Коментиран от #9

    12:12 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ако Ванчето станеше от гроба":

    Опитай да пишеш на Български!

    12:17 06.08.2026

  • 10 Българин

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Не петни паметта на героите!
    Боклук.

    12:20 06.08.2026

  • 11 Пурко

    8 7 Отговор
    Все се питам : с какви средства са се издържали тези четници?Всеки ден трябва да се яде.Дрехи,обувки.Откъде пари?Само Ванче доживя дълбока старост като милионер в Италия.И той без да има работен ден.

    Коментиран от #12

    12:20 06.08.2026

  • 12 Българин

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пурко":

    Били са айдуци!

    12:23 06.08.2026

  • 13 Д-р Марин Белчев

    5 5 Отговор
    Много достоен българин. Историята му и на други като него трябва да се изучава в училищата.
    Сериозен мъж: С враг врагувам – мяра според мяра, с благ благувам – вяра зарад вяра.
    Това са важни неща, сериозни неща, които въобще не са загубили актуалност днес.

    12:29 06.08.2026

  • 14 Чико от Аржентина

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Невежество":

    Да но в Аржентина или Бразилия искат да се работи.А тук -не.Тук са били хаймани,уж се борят за някакво освобождаване и народа ги храни и издържа.Тук не са работили.Лятно време обират кервани по планинските проходи.Мандри.Състоятелни собственици.Зимата се крият някъде на топличко.Та за това не са отишли в Аржентина.Там се работи.Яденето се купува.Дрехите също.

    12:29 06.08.2026

  • 15 Арно бе, хъшове !

    1 1 Отговор
    Сърби, гърци и българи се бориха рамо до рамо, ужким за освобождаването на Македония от турско робство, а патом се хванаха гуша за гуша и десетки години се трепаха за същата Македония. И днес не се учудваме, защо населяващите тези земи гледат със симпатия към Турция, инвестирала милиарди долари в македонската икономика. Кароче, казали са : Аман от " асвабадители " !

    12:44 06.08.2026

  • 16 размисъл

    1 0 Отговор
    Интересно какво ли щеше да бъде ако Левски беше останал жив.И Смирненски,или Вапцаров?

    12:45 06.08.2026

  • 17 Дилма Русев бразилейро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Невежество":

    Бягали са за Уругвай, футболен клуб данубио е създаден от тях,

    12:59 06.08.2026

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