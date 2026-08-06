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Украйна съобщи за удари по две руски петролни рафинерии
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за удари по две руски петролни рафинерии

6 Август, 2026 11:42 777 35

  • украйна-
  • рафинерия-
  • петрол

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили или неутрализирали 66 руски дрона по време на въздушна атака

Украйна съобщи за удари по две руски петролни рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са поразили две петролни рафинерии дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му засегнати са рафинерията "Башнефт-Новойл" в Република Башкортостан и "Славнефт-ЯНОС" в Ярославска област.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили или неутрализирали 66 руски дрона по време на въздушна атака, започнала вчера вечерта.

Според информацията нападението е започнало около 18:00 часа, като в отблъскването му са участвали подразделения на противовъздушната отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинската армия.

До 09:00 часа днес украинските сили са унищожили или неутрализирали 66 дрона в северните, южните и източните части на страната.

Украинските военни посочват, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 обекта, а отломки от свалени безпилотни апарати са открити на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали своите цели.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ватата

    20 8 Отговор
    Вчера се радваха, днеска реват

    Коментиран от #7, #14

    11:43 06.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 6 Отговор
    ...А ПОСЛЕ РЕВВВ!

    11:48 06.08.2026

  • 3 Въпрос

    17 7 Отговор
    Урките що спряха да се виждат да плават в Черно море ?

    Коментиран от #8, #10, #23

    11:49 06.08.2026

  • 4 А ГДЕ ПВО

    10 17 Отговор
    РУСКИ БАЛАМУРНИЦИ?

    Коментиран от #17

    11:50 06.08.2026

  • 5 Исторически парк

    14 20 Отговор
    Поздравяваме украинските безпилотници!
    Слава ВСУ!

    11:50 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТО МАЙ

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    И ВАТАТА
    НЕМА ЛЕГЕНЧЕТА
    В ЧЕРНО И АЗОВСКО МОРЕ.

    11:50 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пречи им

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Крайцера Москва.

    11:51 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    17 6 Отговор
    Превод:
    Зелю два пъти си е ударил главата и прехапал езика в тавата с белото !!!
    Укроинформ - халюцинации!!!

    11:51 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Съобщение

    12 3 Отговор
    Снощният резултат от ударите е 2-400 но ние отчитаме само тези два на урконацистите защото така ни е спуснат директива отгоре ….

    11:53 06.08.2026

  • 17 По-добре руснаците да не използват пво

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ ПВО":

    Онзи ден видяхме на плажа.

    11:54 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":

    Русите смазаха смъркача като гнида , просто го занулиха в последната седмица то такъв пердах по всяка точка на Бандерия не бяхме виждали скоро !

    11:59 06.08.2026

  • 21 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор
    Нема да барате путен.
    Той знае как да утилизира руснята.

    12:01 06.08.2026

  • 22 Ами

    6 5 Отговор
    Позора за безаналоговата "велика армия" на Путлер няма край

    12:11 06.08.2026

  • 23 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Вероятно защото щаба на черноморския флот избяга от Севастопол

    12:14 06.08.2026

  • 24 В Киев

    5 2 Отговор
    Се очаква още една безсънна нощ и много работа за пожарникарите. Алтернативните маршрути за внос и износ също ще бъдат легитимни цели.

    12:14 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дарина

    4 2 Отговор
    А съобщи ли че в Киев не се живее! Уродхазарски

    12:20 06.08.2026

  • 27 Росмаха

    3 2 Отговор
    Не реви, маленький зельонски! Урсулана ще ти купи златно цукало!

    12:20 06.08.2026

  • 28 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Искам да подскажа на тези които не искат да си размърдат мозъчните клетки заради обзелото ги вцепенение от радостта от украинските удари срещу руски НПЗ и инфраструктурни обекти в Русия че това е крайно вредна тактика и е много учудващо че украинците досега не са гозабелязали ...а при тях все пак има и доста кадърни хора!?Но ми се струва че те вече разбират грешката си!?Първо -с дронове не може да се нанесе непоправима щета -ако това се случи е просто случайност -необходимо е нещо като Искандер -470 -480 -кг.експлозив!?!?Второ ако се атакува цивилен обект се дава карт-бланш на руснаците да отвърнат с удари по цивилни обекти в Украйна -те почнаха да го правят и виждаме почти веднага резултата!?А съчетаването на такива украински атаки с диверсионни акции и атентати в стил Ислямска държава срещу руски генерали и важни лица нанася двойна вреда -първо политическа засягаща Западна Европа -това отвращава много хора и помага за провала на правителства които подкрепят Украйна и второ на мястото на убитите генерали и важни фигури ще дойдат такива че украинците просто ще съжаляват за стореното !? И най-важното всичко това слага край на възможностите за мир -сега войната ще продължава до унищожаването на украинската държава!?А Европа и САЩ вече няма да помогнат - защо е отделна тема !?

    Коментиран от #30, #31

    12:23 06.08.2026

  • 29 Беленски

    4 2 Отговор
    Укрофашистите като не могат да се бият като мъже на фронта ,а се крият зад жив щит в градовете могат да се похвалят само с дроновете.

    12:25 06.08.2026

  • 30 Росомаха

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    РФ разполага с над 2000 генерали и адмирали. Убийството на няколко от тях само ще ожесточи отмъщението от останалите.

    12:27 06.08.2026

  • 31 Росомаха

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    Руските рафинерии са от съветско време и са проектирани да издържат бомбени килими. Дронове с няколко килограма взрив могат само да ги разсмеят.

    12:29 06.08.2026

  • 32 Е СЕГА УРСУЛА КАЛАС

    2 1 Отговор
    И МАКРОН ЖЕНЧЕТО МЕРЦА ЩО НЕ ЛАЯТ ПО НАРКОКЛОУНЧЕТО. КОГА ТЕ ГЪРМЯТ ЛАЙ ДО НЕБЕТО КОГА ЕВРЕЙЧЕТО ГЪРМИ РУШИ ЗАТИШИЕ.

    12:34 06.08.2026

  • 33 Васил

    1 1 Отговор
    Къде е Нато да спаси рашистите????

    Коментиран от #34

    12:40 06.08.2026

  • 34 Макрончо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Васил":

    Хи хи хи
    натютю е в мозъчна смърт !!!

    12:51 06.08.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хи хи хи
    волoдiмiр , фараона/гробар
    заповядал на кличко ,кметя на киийюф де,
    да дигне цената
    за четвърт нощувка ф кииийюфското метро на 9950хривньи

    12:56 06.08.2026

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