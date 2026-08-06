Украйна съобщи за удари по две руски петролни рафинерии

Украинските сили са поразили две петролни рафинерии дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му засегнати са рафинерията "Башнефт-Новойл" в Република Башкортостан и "Славнефт-ЯНОС" в Ярославска област.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили или неутрализирали 66 руски дрона по време на въздушна атака, започнала вчера вечерта.

Според информацията нападението е започнало около 18:00 часа, като в отблъскването му са участвали подразделения на противовъздушната отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинската армия.

До 09:00 часа днес украинските сили са унищожили или неутрализирали 66 дрона в северните, южните и източните части на страната.

Украинските военни посочват, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 обекта, а отломки от свалени безпилотни апарати са открити на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали своите цели.