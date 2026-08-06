Украйна съобщи за удари по две руски петролни рафинерии

Украинските сили са поразили две петролни рафинерии дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му засегнати са рафинерията "Башнефт-Новойл" в Република Башкортостан и "Славнефт-ЯНОС" в Ярославска област.
Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили или неутрализирали 66 руски дрона по време на въздушна атака, започнала вчера вечерта.
Според информацията нападението е започнало около 18:00 часа, като в отблъскването му са участвали подразделения на противовъздушната отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинската армия.
До 09:00 часа днес украинските сили са унищожили или неутрализирали 66 дрона в северните, южните и източните части на страната.
Украинските военни посочват, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 обекта, а отломки от свалени безпилотни апарати са открити на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали своите цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ватата
Коментиран от #7, #14
11:43 06.08.2026
2 Боруна Лом
11:48 06.08.2026
3 Въпрос
Коментиран от #8, #10, #23
11:49 06.08.2026
4 А ГДЕ ПВО
Коментиран от #17
11:50 06.08.2026
5 Исторически парк
Слава ВСУ!
11:50 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТО МАЙ
До коментар #3 от "Въпрос":И ВАТАТА
НЕМА ЛЕГЕНЧЕТА
В ЧЕРНО И АЗОВСКО МОРЕ.
11:50 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пречи им
До коментар #3 от "Въпрос":Крайцера Москва.
11:51 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Зелю два пъти си е ударил главата и прехапал езика в тавата с белото !!!
Укроинформ - халюцинации!!!
11:51 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Съобщение
11:53 06.08.2026
17 По-добре руснаците да не използват пво
До коментар #4 от "А ГДЕ ПВО":Онзи ден видяхме на плажа.
11:54 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истината
До коментар #9 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":Русите смазаха смъркача като гнида , просто го занулиха в последната седмица то такъв пердах по всяка точка на Бандерия не бяхме виждали скоро !
11:59 06.08.2026
21 Ганя Путинофила
Той знае как да утилизира руснята.
12:01 06.08.2026
22 Ами
12:11 06.08.2026
23 Соломон
До коментар #3 от "Въпрос":Вероятно защото щаба на черноморския флот избяга от Севастопол
12:14 06.08.2026
24 В Киев
12:14 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дарина
12:20 06.08.2026
27 Росмаха
12:20 06.08.2026
28 не може да бъде
Коментиран от #30, #31
12:23 06.08.2026
29 Беленски
12:25 06.08.2026
30 Росомаха
До коментар #28 от "не може да бъде":РФ разполага с над 2000 генерали и адмирали. Убийството на няколко от тях само ще ожесточи отмъщението от останалите.
12:27 06.08.2026
31 Росомаха
До коментар #28 от "не може да бъде":Руските рафинерии са от съветско време и са проектирани да издържат бомбени килими. Дронове с няколко килограма взрив могат само да ги разсмеят.
12:29 06.08.2026
32 Е СЕГА УРСУЛА КАЛАС
12:34 06.08.2026
33 Васил
Коментиран от #34
12:40 06.08.2026
34 Макрончо
До коментар #33 от "Васил":Хи хи хи
натютю е в мозъчна смърт !!!
12:51 06.08.2026
35 Дон Корлеоне
волoдiмiр , фараона/гробар
заповядал на кличко ,кметя на киийюф де,
да дигне цената
за четвърт нощувка ф кииийюфското метро на 9950хривньи
12:56 06.08.2026