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Руски удар по железопътен вагон в Харковска област уби двама души

Руски удар по железопътен вагон в Харковска област уби двама души

6 Август, 2026 11:35, обновена 6 Август, 2026 11:34 581 15

  • русия-
  • харковска област-
  • железопътен-
  • вагон

По думите му гарата разполага с две защитни укрития, като наскоро е било изградено и трето.

Руски удар по железопътен вагон в Харковска област уби двама души - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли удар по вагон близо до гарата в Лозова, в украинската Харковска област, при което има загинали и ранени, съобщава Укринформ, предава БТА.

Председателят на Борда на директорите на украинската железопътна компания "Укрзализниця" Олександър Перцовски заяви, че при атаката е бил поразен вагон. По предварителни данни двама железопътни работници са загинали, а трима са били ранени.

По думите му гарата разполага с две защитни укрития, като наскоро е било изградено и трето.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че общият брой на ранените при атаката е осем души - петима мъже и три жени. Част от пострадалите са в тежко състояние.

Към момента украинските власти продължават да уточняват последствията от удара.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А ПОТНИКА, КОГАААА ?

    11:39 06.08.2026

  • 3 Гост

    8 1 Отговор
    Това е за убийството на 7 човека на плажа.Останат още 5.

    11:40 06.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Ексклузивно!Ирански войски влязоха в Ирак.Янките бягат от Ирак.

    11:41 06.08.2026

  • 5 Хубави новини

    4 0 Отговор
    Урко фашистите празнуват

    11:43 06.08.2026

  • 6 име

    6 0 Отговор
    Зеления потник да ходи да си прибира 35те хиляди трупове от Константиновка, че чак тук мирише.

    11:43 06.08.2026

  • 7 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    5 0 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:52 06.08.2026

  • 8 Фейк - либераст

    8 0 Отговор
    ВАГОНЪТ СИГУРНО БИЛ ПЪЛЕН С ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦАТА В НЕЩАСТНА УКРАЙНА.

    Коментиран от #15

    12:10 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ХАРКОВ Е РУСКИ

    3 0 Отговор
    ЗЕЛЬО ДА НЕ БЕРЕ ГРИЖИ ЗА РУСКИ ТЕРИТОРИИ , НАСЛЕДЕНИ ОТ СССР !

    12:24 06.08.2026

  • 11 ЗЕЛЕНСКИ ДА ХОДИ С ЧЕРЕН ЧУВАЛ

    2 0 Отговор
    ПО РУСКАТА ТЕРИТОРИЯ , ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОГА ПУТИН ЩЕ ГО НАПРАВИ ЛЕГНАЛ !

    12:28 06.08.2026

  • 12 Смешник

    4 0 Отговор
    Вагона е бил пълен с оръжия за фашисткия режим в Украйна

    12:28 06.08.2026

  • 13 Васил

    0 2 Отговор
    Какви стратези за рашистите да стрелят по вагон може би следващият път ще ударят с ракета по сергия с домати???

    12:42 06.08.2026

  • 14 От видеоклиповете се вижда,че

    2 0 Отговор
    че не е 1 вагон, 1 железопътен състав и е ударен локомотива и целия състав каращ оръжие и техника. Лъжите ви край нямат.

    12:47 06.08.2026

  • 15 Да точно с играчки е пълен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк - либераст":

    за това детонира в продължение на половин час.

    12:49 06.08.2026

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