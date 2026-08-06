Руски удар по железопътен вагон в Харковска област уби двама души

Руските сили са нанесли удар по вагон близо до гарата в Лозова, в украинската Харковска област, при което има загинали и ранени, съобщава Укринформ, предава БТА.

Председателят на Борда на директорите на украинската железопътна компания "Укрзализниця" Олександър Перцовски заяви, че при атаката е бил поразен вагон. По предварителни данни двама железопътни работници са загинали, а трима са били ранени.

По думите му гарата разполага с две защитни укрития, като наскоро е било изградено и трето.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че общият брой на ранените при атаката е осем души - петима мъже и три жени. Част от пострадалите са в тежко състояние.

Към момента украинските власти продължават да уточняват последствията от удара.