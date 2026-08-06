Руски удар по железопътен вагон в Харковска област уби двама души

Руските сили са нанесли удар по вагон близо до гарата в Лозова, в украинската Харковска област, при което има загинали и ранени, съобщава Укринформ, предава БТА.
Председателят на Борда на директорите на украинската железопътна компания "Укрзализниця" Олександър Перцовски заяви, че при атаката е бил поразен вагон. По предварителни данни двама железопътни работници са загинали, а трима са били ранени.
По думите му гарата разполага с две защитни укрития, като наскоро е било изградено и трето.
Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи, че общият брой на ранените при атаката е осем души - петима мъже и три жени. Част от пострадалите са в тежко състояние.
Към момента украинските власти продължават да уточняват последствията от удара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
11:39 06.08.2026
3 Гост
11:40 06.08.2026
4 Последния Софиянец
11:41 06.08.2026
5 Хубави новини
11:43 06.08.2026
6 име
11:43 06.08.2026
7 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
11:52 06.08.2026
8 Фейк - либераст
Коментиран от #15
12:10 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ХАРКОВ Е РУСКИ
12:24 06.08.2026
11 ЗЕЛЕНСКИ ДА ХОДИ С ЧЕРЕН ЧУВАЛ
12:28 06.08.2026
12 Смешник
12:28 06.08.2026
13 Васил
12:42 06.08.2026
14 От видеоклиповете се вижда,че
12:47 06.08.2026
15 Да точно с играчки е пълен
До коментар #8 от "Фейк - либераст":за това детонира в продължение на половин час.
12:49 06.08.2026