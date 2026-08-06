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Карагър: Салах е прекалено добър за Турция

Карагър: Салах е прекалено добър за Турция

6 Август, 2026 11:30 625 2

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • турция-
  • трабзонспор-
  • ливърпул-
  • джейми карагър

В сряда Салах получи изключителен прием от 25 000 ликуващи фенове на летището в Трабзон, преди да подпише двугодишен договор

Карагър: Салах е прекалено добър за Турция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мо Салах е "по-добър от Турция" и би могъл да премине в по-престижни клубове от Трабзонспор, обяви легендата на Ливърпул Джейми Карагър.

В сряда Салах получи изключителен прием от 25 000 ликуващи фенове на летището в Трабзон, преди да подпише двугодишен договор.

Привържениците запалиха факли и разпънаха червен килим за най-известното попълнение в историята на клуба.

Ефипетският национал, който напусна "червените" това лято, обмисляше известно време следващата си дестинация.

"Никога не съм вярвал, че ще отиде в Саудитска Арабия, защото, първо, той е твърде добър за това. Мисля, че може да играе в Серия А. Турция за мен е твърде ниско ниво. Бях убеден, че ще се озове в Милан или Ювентус или някъде подобно, може би заплатата му беше проблем. Гледайки го, не го познавам, никога не съм говорил с него", сподели Карагър.

"Но той е като Роналдо, толкова е целеустремен, числата му значат толкова много за него. Мислех си, той все още може да прави това и в Турция, между другото, но си мислех, че ще иска да играе в наистина престижен клуб."

"Очевидно исканията му за заплата са отказали няколко души, но си мислех, че може да намали тези искания малко, за да получи по-добър клуб. Да отиде в Милан или Ювентус или който и да е, да играе на Сан Сиро, все още да играе в големи мачове, все още да играе в Европа. Турция просто изглежда... Просто мисля, че той е по-добър от това", каза още Карагър.

Салах получи изключителен прием от феновете на Трабзонспор, като десетки хиляди го посрещнаха на летището.

Египтянинът широко се усмихваше и се наслаждаваше на овациите, докато се палеха факли и привържениците празнуваха до късно през нощта. Салах беше облечен в екип на Трабзонспор и носеше шал около врата си, докато се радваше на случващото се.


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  • 1 Някой

    2 1 Отговор
    За пари. Май 17 милиона евро на година - за 2 години. Освен това са араби.

    11:54 06.08.2026

  • 2 Украинката от Симитли

    1 3 Отговор
    той вече е пенсионер, въобще не е онзи футболист
    така че и това първенство му е много бързо
    трябваше в някое по бавно първенство да отиде
    там при чалмите и чаршафите някъде

    12:22 06.08.2026

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