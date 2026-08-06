Мохамед Салах дебютира срещу Гьозтепе на Мъри Стоилов

Новата голяма звезда на турския футбол Мохамед Салах може да дебютира срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов в Измир. 34-годишният египтянин вече е в Трабзон, като тази вечер официално ще бъде представен като ново попълнение на местния гранд Трабзонспор.

Салах ще сложи подпис върху договор за 2 години, като ще получава по 17 млн. евро на сезон, както и 20% от всички продадени фланелки с неговото име.

İki forma, sayısız hatıra💛❤️🤝💙❤️



Türk futboluna uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet eden İsmail Köybaşı, iz bıraktığı Göztepe ve Trabzonspor’un renkleriyle yeşil sahalara veda ediyor.



A Milli Takımımızın formasını da gururla terleten İsmail Köybaşı’nın futbola vedası için… pic.twitter.com/J7HP1MYMqh — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 3, 2026

Нападателят може да запише първите си минути за Трабзонспор в събота срещу Гьозтепе. Двата отбора ще изиграят контрола на "Гюрсел Аксел" в Измир. Проверката ще бъде бенефис на капитана на "жълто-червените" Исмаил Кьойбашъ.

Гьозтепе и Трабзонспор, както и феновете на двата отбора, са в изключително добри отношения. За това говори и фактът, че на стадиона един до друг може да бъдат привърженици и на двата клуба по време на контролата.

Срещата е в събота с начален час 20:00. Контролата е последна за двата отбора преди началото на сезона в Суперлигата.