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Мохамед Салах дебютира срещу Гьозтепе на Мъри Стоилов

Мохамед Салах дебютира срещу Гьозтепе на Мъри Стоилов

6 Август, 2026 09:59 556 0

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  • футбол-
  • трабзонспор

Салах ще сложи подпис върху договор за 2 години, като ще получава по 17 млн. евро на сезон

Мохамед Салах дебютира срещу Гьозтепе на Мъри Стоилов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата голяма звезда на турския футбол Мохамед Салах може да дебютира срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов в Измир. 34-годишният египтянин вече е в Трабзон, като тази вечер официално ще бъде представен като ново попълнение на местния гранд Трабзонспор.

Салах ще сложи подпис върху договор за 2 години, като ще получава по 17 млн. евро на сезон, както и 20% от всички продадени фланелки с неговото име.

Нападателят може да запише първите си минути за Трабзонспор в събота срещу Гьозтепе. Двата отбора ще изиграят контрола на "Гюрсел Аксел" в Измир. Проверката ще бъде бенефис на капитана на "жълто-червените" Исмаил Кьойбашъ.

Гьозтепе и Трабзонспор, както и феновете на двата отбора, са в изключително добри отношения. За това говори и фактът, че на стадиона един до друг може да бъдат привърженици и на двата клуба по време на контролата.

Срещата е в събота с начален час 20:00. Контролата е последна за двата отбора преди началото на сезона в Суперлигата.


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