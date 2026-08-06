Левски навлиза в нова финансова орбита, ако преодолее Кайрат

Отборът на Левски ще навлезе в съвсем различна финансова орбита, ако успее да преодолее Кайрат. "Сините" победиха с 1:0 в първия си мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след късен гол на Сержиньо.

Така отборът на Хулио Веласкес взе преднина преди реванша, който ще се играе в казахстанския град Туркестан във вторник. Но и се доближи много близо до плейофите на Шампионската лига, които буквално носят торби с пари. Както е известно, мачовете от плейофите са брандирани като срещи от основната фаза на турнира – с химн, реклами и емблемата на Шампионската лига на екипите на играчите.

Нещо, което отсъства до третия квалификационен кръг на турнира.

Парите също са на съвсем друго ниво. Само за участие в плейофа на Шампионската лига, където вече чака гръцкият първенец АЕК Атина, Левски ще има гарантирани 4,29 милиона евро, пише "Мач Телеграф".

Ясно е, че целта на всички е отборът на Хулио Веласкес да влезе в основната фаза на Шампионската лига, което ще донесе рекорден приход за български отбор в Европа – минимум 18,62 млн. евро, без допълнителните пари от билети, телевизионни права, натрупан коефициент и финансиране за всяка победа или равенство в основната фаза.

Но и отпадане от АЕК Атина ще прати „сините“ в друга финансова орбита, защото те ще вземат 4,29 млн. евро само от участието в плейофа на Шампионската лига, а допълнително ще са си гарантирали и участие в основната фаза на втория по сила турнир, Лига Европа, което носи още минимум 3,63 млн. евро.

Всички това ясно показва, че Левски е на една битка, навярно много тежка, в Туркестан, от гарантиране на минимум 7,92 милиона евро или с други думи казано – 8 млн. евро.

За справка, ако „сините“ отпаднат от Кайрат, което също го има в картата, ще приберат едва 525 000 евро.

След това, ако те спечелят плейофа на Лига Европа, ще вземат 3,63 млн. евро, а ако отпаднат и отидат основната фаза на Лигата на конференциите – 3,17 млн. евро. И в двата случая обаче сумата е наполовина по-малка от тази, която осигурява участието в плейофа на Шампионската лига, пък дори и да го загубиш.