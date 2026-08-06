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Левски навлиза в нова финансова орбита, ако преодолее Кайрат

Левски навлиза в нова финансова орбита, ако преодолее Кайрат

6 Август, 2026 11:00 1 112 7

  • левски-
  • футбол-
  • кайрат-
  • шампионска лига

Само за участие в плейофа на Шампионската лига, където вече чака гръцкият първенец АЕК Атина, Левски ще има гарантирани 4,29 милиона евро

Левски навлиза в нова финансова орбита, ако преодолее Кайрат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски ще навлезе в съвсем различна финансова орбита, ако успее да преодолее Кайрат. "Сините" победиха с 1:0 в първия си мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след късен гол на Сержиньо.

Така отборът на Хулио Веласкес взе преднина преди реванша, който ще се играе в казахстанския град Туркестан във вторник. Но и се доближи много близо до плейофите на Шампионската лига, които буквално носят торби с пари. Както е известно, мачовете от плейофите са брандирани като срещи от основната фаза на турнира – с химн, реклами и емблемата на Шампионската лига на екипите на играчите.

Нещо, което отсъства до третия квалификационен кръг на турнира.

Парите също са на съвсем друго ниво. Само за участие в плейофа на Шампионската лига, където вече чака гръцкият първенец АЕК Атина, Левски ще има гарантирани 4,29 милиона евро, пише "Мач Телеграф".

Ясно е, че целта на всички е отборът на Хулио Веласкес да влезе в основната фаза на Шампионската лига, което ще донесе рекорден приход за български отбор в Европа – минимум 18,62 млн. евро, без допълнителните пари от билети, телевизионни права, натрупан коефициент и финансиране за всяка победа или равенство в основната фаза.

Но и отпадане от АЕК Атина ще прати „сините“ в друга финансова орбита, защото те ще вземат 4,29 млн. евро само от участието в плейофа на Шампионската лига, а допълнително ще са си гарантирали и участие в основната фаза на втория по сила турнир, Лига Европа, което носи още минимум 3,63 млн. евро.

Всички това ясно показва, че Левски е на една битка, навярно много тежка, в Туркестан, от гарантиране на минимум 7,92 милиона евро или с други думи казано – 8 млн. евро.

За справка, ако „сините“ отпаднат от Кайрат, което също го има в картата, ще приберат едва 525 000 евро.

След това, ако те спечелят плейофа на Лига Европа, ще вземат 3,63 млн. евро, а ако отпаднат и отидат основната фаза на Лигата на конференциите – 3,17 млн. евро. И в двата случая обаче сумата е наполовина по-малка от тази, която осигурява участието в плейофа на Шампионската лига, пък дори и да го загубиш.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деян

    6 1 Отговор
    Левскарите ще приберат тлъсти пачки!

    11:03 06.08.2026

  • 2 Левски 1914

    7 3 Отговор
    И всичко това благодарение на Наско Сираков. А Ганчев и Стоичков направиха най хубавото нещо ФАЛИРАХА цска.

    Коментиран от #3, #7

    11:06 06.08.2026

  • 3 Деян

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Вече има 2 цска-та малко ли са ?

    Коментиран от #6

    11:08 06.08.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    4 4 Отговор
    Ще поскъпва телешкото ли?🐄🐄🐄🥳🤣👍

    11:23 06.08.2026

  • 5 Аз помня

    3 3 Отговор
    как правехте подобни тънки сметки преди реванша с Хамсун, помня и какво се случи ...

    11:26 06.08.2026

  • 6 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Деян":

    ЦСКА е като змей. Като отрежеш една глава и поникват 2. Да не фалират още, че ще запълнят А група с ЦСКА-та!

    12:03 06.08.2026

  • 7 Стършел

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Значи , ще разплатите с ,, Черепа" и Нап!! А сВираков кога ще го разследат за черното тото!?

    12:45 06.08.2026

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