Левски навлиза в нова финансова орбита, ако преодолее Кайрат

Отборът на Левски ще навлезе в съвсем различна финансова орбита, ако успее да преодолее Кайрат. "Сините" победиха с 1:0 в първия си мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след късен гол на Сержиньо.
Така отборът на Хулио Веласкес взе преднина преди реванша, който ще се играе в казахстанския град Туркестан във вторник. Но и се доближи много близо до плейофите на Шампионската лига, които буквално носят торби с пари. Както е известно, мачовете от плейофите са брандирани като срещи от основната фаза на турнира – с химн, реклами и емблемата на Шампионската лига на екипите на играчите.
Нещо, което отсъства до третия квалификационен кръг на турнира.
Парите също са на съвсем друго ниво. Само за участие в плейофа на Шампионската лига, където вече чака гръцкият първенец АЕК Атина, Левски ще има гарантирани 4,29 милиона евро, пише "Мач Телеграф".
Ясно е, че целта на всички е отборът на Хулио Веласкес да влезе в основната фаза на Шампионската лига, което ще донесе рекорден приход за български отбор в Европа – минимум 18,62 млн. евро, без допълнителните пари от билети, телевизионни права, натрупан коефициент и финансиране за всяка победа или равенство в основната фаза.
Но и отпадане от АЕК Атина ще прати „сините“ в друга финансова орбита, защото те ще вземат 4,29 млн. евро само от участието в плейофа на Шампионската лига, а допълнително ще са си гарантирали и участие в основната фаза на втория по сила турнир, Лига Европа, което носи още минимум 3,63 млн. евро.
Всички това ясно показва, че Левски е на една битка, навярно много тежка, в Туркестан, от гарантиране на минимум 7,92 милиона евро или с други думи казано – 8 млн. евро.
За справка, ако „сините“ отпаднат от Кайрат, което също го има в картата, ще приберат едва 525 000 евро.
След това, ако те спечелят плейофа на Лига Европа, ще вземат 3,63 млн. евро, а ако отпаднат и отидат основната фаза на Лигата на конференциите – 3,17 млн. евро. И в двата случая обаче сумата е наполовина по-малка от тази, която осигурява участието в плейофа на Шампионската лига, пък дори и да го загубиш.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деян
11:03 06.08.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #3, #7
11:06 06.08.2026
3 Деян
До коментар #2 от "Левски 1914":Вече има 2 цска-та малко ли са ?
Коментиран от #6
11:08 06.08.2026
4 Мими Кучева🐕
11:23 06.08.2026
5 Аз помня
11:26 06.08.2026
6 Някой
До коментар #3 от "Деян":ЦСКА е като змей. Като отрежеш една глава и поникват 2. Да не фалират още, че ще запълнят А група с ЦСКА-та!
12:03 06.08.2026
7 Стършел
До коментар #2 от "Левски 1914":Значи , ще разплатите с ,, Черепа" и Нап!! А сВираков кога ще го разследат за черното тото!?
12:45 06.08.2026