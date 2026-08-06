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Защо съвременните силови агрегати са изключително чувствителни към високите температури

Защо съвременните силови агрегати са изключително чувствителни към високите температури

6 Август, 2026 11:07 994 6

  • двигател-
  • температура-
  • съвети

Сложните електронни системи и турбокомпресорите правят модерните автомобили особено vulnerable при летни екстремни градуси

Защо съвременните силови агрегати са изключително чувствителни към високите температури - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летните горещини поставят на сериозно изпитание конструкцията на съвременните автомобили, като прегряването на силовия агрегат остава един от най-сериозните рискове на пътя. Техническите анализи сочат четири основни критични зони, които най-често предизвикват критично повишаване на работната температура. На първо място стои самата охладителна система. Проблемите тук варират от течове на охладителна течност и неизправности в работата на помпата или термостата до физически запушени радиатори и натрупани замърсявания, които нарушават естествения топлообмен.

Вторият рисков фактор засяга горивната система. При високи външни температури съществува опасност от образуване на въздушни тапи в горивопроводите, което води до неравномерно захранване на цилиндрите и последващи смущения в горивния процес.

Третата причина е пряко свързана с високото ниво на дигитализация при новите модели. Прегряването на електронния блок за управление (ECU) и прилежащите сензори може бързо да изведе от строх правилните настройки на двигателя. Не на последно място е намалената ефективност на турбосистемата. В жегите въздухът е значително по-рядък, а замърсеният интеркулер губи способността си да го охлажда пълноценно, което води до спад в мощността и допълнително термично натоварване.

Предотвратяването на скъпоструващи аварии изисква редовна грижа за чистотата на моторния отсек и радиаторните пита. Редовната техническа инспекция на всеки 10 000 километра, съчетана с проверка за херметичност на охладителния кръг и навременна смяна на моторното масло, остава най-сигурният начин за безопасно шофиране през горещите месеци.

Допълнителен рисков фактор при съвременните двигатели с вътрешно горене е термичната деградация на моторното масло и появата на феномена детонация. При продължително излагане на високи температури смазочният флуид губи вискозитетните си свойства и защитния си филм, което води до сухо триене, бързо износване на бутално-цилиндровата група и отлагане на лакови нагари.

Същевременно, всмукването на горещ въздух с ниска плътност повишава температурата в горивната камера, провокирайки неконтролируемо самовъзпламеняване на гориво-въздушната смес преди подаването на искра. Това нерегламентирано детонационно изгаряне генерира ударни вълни и екстремни пикове в налягането, които са способни да прегорят буталата, да разрушат сегментите и да причинят фатална механична повреда на блока за броени секунди.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с тази суша и спиране на

    9 0 Отговор
    атомни централи много скоро ще се смея на тостерите с който се хвалят

    11:17 06.08.2026

  • 2 Я капака ни гу фдигам

    7 0 Отговор
    Ганю обича мръсна газ за щяло и нещяло особено на ляв завой като е първи да не го минат. Иначе паркингите са плувнали в мазни петна от антифриз моторно масло хидравлична и спирачни течности.

    Коментиран от #6

    11:19 06.08.2026

  • 3 Васил

    10 0 Отговор
    Защото така са направени да изкарат някакви си около 100к и на боклука вече я няма тази Европейска надеждност отдавна се изпари високи цени а срещу това получаваш куп дефекти а после се сърдят на Китайците че предлагали евтини коли.

    11:27 06.08.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    9 0 Отговор
    А нещо за директното впръскване няма ли да кажеш? Образуват се наслагвания по клапаните, влошават работата на двигателя. Наричат ги черен карбон на английски. И част от тях се отделят в атмосферата. Хем замърсяват не по-малко от другите горивни системи при бензиновите двигатели, хем иска ремонт. Обаче купувачите нямат избор, трябва да сме в крак със "зелените" тенденции.

    11:27 06.08.2026

  • 5 инж. Минчев

    2 0 Отговор
    Защото имат много малки толеранси, понеже са направени с цел икономия на гориво, повече мощност и пр.
    Новите двигатели не могат да се мерят с надеждността на старите дизели и бензини. Който си мисли, че новото е винаги по-добро от старото е просто глупак.

    12:24 06.08.2026

  • 6 Ами карай си електричката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Я капака ни гу фдигам":

    и няма да пускаш мазни петна в мола.
    А пък тези с петна по дробовете от производството на лития - не ги броим , те са китайци вероятно. Важно е ние да сме Еко, брат !

    12:53 06.08.2026