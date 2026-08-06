Продават се 7 от най-култовите Ferrari-та правени някога

Календарът на „Monterey Car Week“ често е изпълнен с нови рекорди за продажби, но предстоящият търг на RM Sotheby’s на 14 и 15 август се очертава като историческо събитие, което се случва веднъж на поколение, за истинските ценители на „Маранело“. Предлагайки всички пет поколения от „Голямата петорка“ хиперколи, заедно с шедьовър от серията Icona и новаторска благотворителна изложба с уникални екземпляри, този каталог обобщава четири десетилетия неуморно преследване на автомобилното съвършенство от страна на Ferrari.

Търгът започва с 288 GTO. Роден в краткотрайната ера на хомологацията за Група Б, моделът 288 GTO положи основите на ДНК-то на всеки следващ топ-модел на Ferrari. Шаси 54789 е 99-ият от общо само 272 произведени екземпляра. Първоначално поръчано от германски мениджър, който в крайна сметка оставя автомобила в шоурума на дилърството, този изключително рядък екземпляр с европейска спецификация е навъртял едва 1500 километра през своя многодесетилетен живот. Оцветен в класическото Rosso Corsa с черен интериор, фабричен климатик и електрически прозорци, той се предлага с пълен сертификат от Ferrari Classiche и механични части със съвпадащи номера.

Като последният пътнически автомобил, лично одобрен от Енцо Ферари преди смъртта му, F40 с двойна турбина и ръчна скоростна кутия остава интуитивен аналогов еталон. Шаси 87345 носи допълнителна историческа тежест, тъй като е било доставено директно от завода на легендарния автомобилен мениджър Ли Иакока. Като 94-тият от около 200 произведени екземпляра за американския пазар, автомобилът има минимален пробег и се отличава с уникален пример за типична за епохата изобретателност: комплект малки колела за скейтборд, монтирани под предната броня, за да се предотвратят одрасквания по стръмните алеи, преди да съществуват хидравлични системи за повдигане на предната част.

Произведен в чест на 50-годишнината на Маранело, F50 пренесе архитектурата на Formula 1 директно на пътя чрез монококово шаси от въглеродни влакна и ревящ, атмосферен 4,7-литров V12 двигател. Шаси 104220 е един от общо само 349 екземпляра и се гордее с неоспорим произход от поп-културата, тъй като е бил доставен нов на бившия шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън. Запазен в идеално състояние с пълна документация от Ferrari Classiche, лотът включва оригиналния сменяем твърд покрив, персонализиран багаж и чифт боксови ръкавици Everlast с автограф от самия Тайсън.

Преодолявайки прехода към 21-ви век, колекцията представя двата модела, които предефинираха стандартите за съвременните хиперколи. Шаси 133919 представлява безупречно запазен Enzo, в цвят Rosso Corsa с впечатляващ червен интериор. Притежаван от само двама колекционери от Тексас откакто е нов, той се предлага с пълна сервизна история от официален дилър.

Като символ на скока на Маранело в хибридната технология, LaFerrari от 2015 година съчетава 6,3-литров V12 с KERS система, заимствана от Formula 1, за системна мощност от близо 1 000 конски сили. Този автомобил от Колорадо, притежаван от един-единствен собственик – един от около 120 екземпляра, произведени по спецификации за САЩ – излиза на търг с наскоро подменена батерия, монтирана през 2025 година, и пълна сертификация Classiche.

Аукционният каталог обхваща не само класическите модели, но и съвременната ера на Маранело. Превръщайки суровата мощност на V12 в произведение на изкуството, Ferrari Daytona SP3 от 2023 година с нисък пробег, в динамичния цвят Giallo Triplo Strato, представлява един от най-ценните лотове на цялото събитие.

Завършващ серията от седем автомобила е привличащия вниманието Ferrari Luce „Chassis 0“. Служещ като официална витрина за програмата за персонализация Tailor Made, тази кола е с полугланцово лаково покритие Madreperla, което прелива между зелено и лилаво, съчетано с акценти в светлосива метализирана кожа в салона. Като специален акцент 100% от приходите от продажбата на Luce „Chassis 0“ ще бъдат дарени директно на Фондацията на Ferrari за финансиране на глобални образователни инициативи, като по този начин колекционерите получават възможност да придобият незабавно музейна ценност и същевременно да подкрепят благородна кауза.