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Тихомир Безлов за опасния фентанил: Човек лесно може да предозира с няколко зрънца

Тихомир Безлов за опасния фентанил: Човек лесно може да предозира с няколко зрънца

6 Август, 2026 11:01 861 19

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Фентанилът е жизненоважен медицински опиоид, използван за обезболяване и при анестезия, но в болнични условия дозировката е изключително прецизна

Тихомир Безлов за опасния фентанил: Човек лесно може да предозира с няколко зрънца - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експертът по сигурността от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов определи пред БНТ разбитата лаборатория за фентанил в София като изключително важен пробив в разследването на един от най-опасните синтетични наркотици. По думите му най-същественият факт не е единствено количеството на иззетото вещество, а доказателството, че наркотикът вече се произвежда в България.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: „Количеството е достатъчно, но по-важното е, че вече говорим за производство. От две години всички - полиция, митници, криминолози и лекари се питаха откъде идва фентанилът в България. Имаше различни хипотези, включително че се внася от мексиканските картели, но откриването на тази лаборатория показва, че поне част от него е произвеждан тук.“

Безлов подчерта, че фентанилът е изключително ценен медикамент в медицината, но извън строго контролираната среда се превръща в смъртоносен наркотик заради минималната разлика между употребата и предозирането.

„Фентанилът е жизненоважен медицински опиоид, използван за обезболяване и при анестезия, но в болнични условия дозировката е изключително прецизна. При нелегалното производство това е почти невъзможно. Говорим за милиграми – човек може да предозира с количество, което е сравнимо с няколко зрънца сол. Именно затова смъртността е толкова висока.“

Според експерта именно тази особеност стои в основата на кризата със синтетичните опиоиди в САЩ.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: „В САЩ продължава епидемията от фентанил с десетки хиляди смъртни случаи годишно. Когато този наркотик започна да навлиза масово, броят на жертвите рязко се увеличи. Подобна тенденция започнахме да наблюдаваме и в България – ако преди смъртните случаи от хероин бяха единични, през последните две години случаите, свързани с фентанил, вече са десетки.“

По думите му България се оказва необичайно явление на картата на Европа.

„Ако погледнете страните около нас - Турция, Румъния, Сърбия, Чехия, Австрия - няма подобно разпространение на нелегален фентанил. Има медицински фентанил, но не и смъртност като тази, която започнахме да виждаме тук. От криминологична гледна точка България се превърна в изключение.“

Безлов обясни, че разпространението на синтетичните опиоиди е свързано и със спада в производството на хероин след ограниченията върху опиевия мак в Афганистан.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: „След идването на талибаните започна сериозна борба с производството на опиумен мак. Това доведе до недостиг на хероин и много анализатори очакваха опит той да бъде заменен със синтетични опиоиди. Именно това започнахме да наблюдаваме и в България.“

Според него твърденията на задържаните, че сами са усвоили технологията чрез интернет, по-скоро представляват защитна версия. Експертът коментира и начина, по който според официалната информация е била разкрита лабораторията.

„Според информацията на ГДБОП разследването е започнало от уличното разпространение. Проследени са четирима дилъри, след това куриери и така постепенно е стигнато до самата лаборатория.“

Безлов предупреди, че най-големият риск не е само употребата на фентанил като самостоятелен наркотик, а смесването му с други вещества.

„Лекари вече съобщават, че откриват следи от фентанил при хора, употребявали кокаин, както и в така наречената „билка“. Опасността е дилърите да го добавят, за да засилят ефекта и да направят потребителите зависими. Така човек може да си мисли, че употребява кокаин за купон, а всъщност да развие тежка зависимост към фентанил.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбрах

    11 0 Отговор
    на кой политик е лабораторията?

    11:06 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    От опит ли го знае?

    11:07 06.08.2026

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    Гаранция този експерт никога не е виждал фентанил на живо и е питал ИИ сутринта да му подготви рецитала. Зашо се канят подобни експерти, при положение, че вече всеки може да си се информира, както смята за полезно.

    Коментиран от #4

    11:07 06.08.2026

  • 4 Тишомир Без(ПО)лов

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Хвана ме, фен съм на лепилото.

    11:11 06.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТОЗИ ОХЛЮВ СПЕЦ ПО ВСИЧКО ШАЛАЛАБОЗА!

    11:19 06.08.2026

  • 6 Експертите

    3 0 Отговор
    По печене на зелени чушки

    11:19 06.08.2026

  • 7 Света Прогресира !

    2 1 Отговор
    Иф Прогресивна България !

    Се Явява Неговн !

    Съмишленик !

    11:20 06.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Вие сега не мога да разбера ,предупредбадвате ли ни или му правите реклама ,щото.с тази либерастия и неотсъдени така го разбирам ,явно не ви стига че сме офце ,ами искате вече и да се гдрогмираме мрем по бързо ,че и доакро мрем да ни цедите

    11:28 06.08.2026

  • 9 много много редки са смъртните

    0 0 Отговор
    случаи у нас от дрога с предозиране . търговията и употребата се допълват . затова у нас кат е забранена дрогата го правят тайно . но вземат . един път хващат пратка, друг път хващат нарколаборатория, друг път дилър и наркоман . застаряващо е населението . баби и дядовци не вземат за употреба . така вземат дрога част от останалото население . по 2000 хващат годишно . друсат се . наркомани . в юса има много наркомани . живеят дълго . хващат ги по 10 пъти .

    11:29 06.08.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Досега няма случай медиен експерт по сигурността от факти.бг да е свършил каквото и да е полезно нещо!

    11:36 06.08.2026

  • 11 Зелена Зона

    3 0 Отговор
    И как така става организирането на опасно производство в общинска сграда?
    Ами ако някой общинар в произволен момент посети имота?

    11:46 06.08.2026

  • 12 Българин

    1 0 Отговор
    Въпрос: Аз защо не мога да предозирам с фентинил?
    Защото: Защото не пия, не пуша, не се друсам, като евразиец, а като африканец само се ... сещайте се!

    12:13 06.08.2026

  • 13 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Каните само истински титани на мисълта и доказани гении. Абсолютно никой не знаеше, че може да предозира с фентанил и да умре. Няма що, много полезно изказване? А за превенцията нещо?!

    12:13 06.08.2026

  • 14 БЕЗЛОВ Е ТЪПА КУКА

    1 0 Отговор
    От години обяснява за хола с 45 висящи дела.

    12:21 06.08.2026

  • 15 Грънчо

    1 0 Отговор
    Не разбирам, по какво е експерт дългогодишният шеф на ЦИД, но той бива интервюиран по всякакъв повод. И дава експертно мнение. ;)

    12:23 06.08.2026

  • 16 ТОЗИ Е ЕДИН МИЛИЦИОНЕР

    3 0 Отговор
    Облечен в костюм. няма мозък обаче.

    12:25 06.08.2026

  • 17 хихи

    0 0 Отговор
    ъпсурд разбитата нарколаборатория да произвежда 6-10кг чист фентанил на ден... МВР са изхвърлили, като НОЖКА(че за другата дума трият) на пясък. Това са нуждите на Южна Америка

    12:29 06.08.2026

  • 18 БЪЛГАРИЯ Е КАТО КОЛУМБИЯ

    0 0 Отговор
    Единствената индустрия е производство и трафик на дрога. БЕЗЛОВ е от контролния съвет.

    12:34 06.08.2026

  • 19 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Всичкото гледало сериала В обувките на Сатаната, затуй.

    12:58 06.08.2026

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