Срив в електроснабдяването! Почти цяла Грузия остана на тъмно

Авария в електроснабдяването остави по-голямата част от бившата съветска република Грузия на тъмно. Проблемът може да е бил предизвикан от планови изпитания в голяма водноелектрическа централа, съобщават руски медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
Според руските осведомителни агенции към 20:00 ч. вчера големи градове, сред които и столицата на 3,7-милионната страна Тбилиси, са останали без ток.
Агенциите цитират представителя на местната комисия за енергийно и водно регулиране Гиорги Пангани, според когото случаят е съвпаднал с профилактика във ВЕЦ-а.
След два срива в електроенергийната система миналия месец планираните изпитания са били предприети с цел да бъдат набелязани слабите места в електропреносната инфраструктура на Грузия, каза Пангани.
По думите му е започнато разследване за установяване на причините за поредната авария.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #7, #15
11:09 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кубинец
Коментиран от #17
11:20 06.08.2026
4 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
11:24 06.08.2026
5 Значи добре върви
11:27 06.08.2026
6 байлар
Коментиран от #8
11:28 06.08.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "Исторически парк":Чакай бе, нали рашата има контрол сега там? Не може за ос ра ни гащи все да ви е виновен Байдън!
Коментиран от #18
11:43 06.08.2026
8 Хахахаха
До коментар #6 от "байлар":В Крим няма ток от две седмици! Те на какви енергоресурси са?
Коментиран от #11, #19
11:44 06.08.2026
9 Грузинец
Грузински няма ли?
11:48 06.08.2026
10 В Грузия се инсталира прокремълски режим
11:49 06.08.2026
11 Не знаеш ли ?
До коментар #8 от "Хахахаха":Крим граничат с украинските талибани . Това е отговорът .
Коментиран от #12
11:49 06.08.2026
12 Хахахаха
До коментар #11 от "Не знаеш ли ?":Крим имаше и ток и вода и всичко, когато бяха с Украйна! Може би Украйна граничи с талибани, това мисля е!
Коментиран от #13, #20
11:52 06.08.2026
13 Някой
До коментар #12 от "Хахахаха":Крим реално никога не е бил украински. Украйна като самостоятелна държава е на примерно 41 години - новопоявили се 3 държави след ПСВ до СССР и след него. Като при разпада на СССР, там е Автономна република Крим и отделно град Севастопол. И двете обявяват независимост още 1992г. В зависимост от разглеждането, някой месец са били автономия към Украйна. Която не излиза като е влезнала без да достига Черно море.
Коментиран от #14
11:58 06.08.2026
14 Хахахаха
До коментар #13 от "Някой":УССР е от 1918 година, а Крим е прехвърлен на УССР 1954 година! И реално РФ също съществува от 41 години!
12:00 06.08.2026
15 Ха ха
До коментар #1 от "Исторически парк":Където има про руZки режим, там настъпва тъмнина и мизерия.Факт!!!
Коментиран от #16
12:01 06.08.2026
16 Исторически парк
До коментар #15 от "Ха ха":Лъжем и Пишем тук за някой и друг еврак,че отпаднахме от необходимост.
12:06 06.08.2026
17 Много интересно,че ток
До коментар #3 от "Кубинец":нямат в самата Грузия но в руския протекторат Нагорни Карабах нямат проблеми с тока. Що ли тъй? цървул разпран,приятелите на Русия имат,а на съседната улица нямат? Противниците на сугашната власт в Грузия която е за добри отношения с Русия не се нравят на пропадналите западналяци и за това правят такива мръсни номера.
12:54 06.08.2026
18 Нямат никакъв контрол над
До коментар #7 от "Хахахаха":цяла Грузия,а само в един анклав от нея и там проблеми с тока няма. Много си изплискал ибез това празния ти лиген на раменете.
12:55 06.08.2026
19 Ти там ли си,че твърдиш
До коментар #8 от "Хахахаха":такива укронаzzистик гьобелсови лъжи. Имат си и ток и горива в Крим и нямат ядове като вас с нивото на река Дунай в милиметрах,защото в сантиметри няма как че е пресъхнала и можеш да я прецапаш с ботуши. И се благодари на умните руснаци които ти посториха АЕЦ-а,че са предвидили такива екстрени пресъхвания,та ас изкопали за охладителите голям водоем иначе паднели и там водата ша палиш свещи от лой и ша забарвиш за алото,връщайки се в 19 век.
12:59 06.08.2026
20 Имали таратанци,имаха едни
До коментар #12 от "Хахахаха":тъпанари за управляващи,които народа не ги искаше и ги изгони като крастави псета 2014г.
13:01 06.08.2026