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Срив в електроснабдяването! Почти цяла Грузия остана на тъмно

Срив в електроснабдяването! Почти цяла Грузия остана на тъмно

6 Август, 2026 11:07 1 108 20

  • грузия-
  • тбилиси-
  • бидзина иванишвили-
  • грузинска мечта

След два срива в електроенергийната система миналия месец планираните изпитания са били предприети с цел да бъдат набелязани слабите места в електропреносната инфраструктура на Грузия

Срив в електроснабдяването! Почти цяла Грузия остана на тъмно - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Авария в електроснабдяването остави по-голямата част от бившата съветска република Грузия на тъмно. Проблемът може да е бил предизвикан от планови изпитания в голяма водноелектрическа централа, съобщават руски медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Според руските осведомителни агенции към 20:00 ч. вчера големи градове, сред които и столицата на 3,7-милионната страна Тбилиси, са останали без ток.

Агенциите цитират представителя на местната комисия за енергийно и водно регулиране Гиорги Пангани, според когото случаят е съвпаднал с профилактика във ВЕЦ-а.

След два срива в електроенергийната система миналия месец планираните изпитания са били предприети с цел да бъдат набелязани слабите места в електропреносната инфраструктура на Грузия, каза Пангани.

По думите му е започнато разследване за установяване на причините за поредната авария.


Грузия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    29 3 Отговор
    Майданът на соросите не се получи и почнаха с подривната дейност и саботажите 😡🤬💀☠

    Коментиран от #7, #15

    11:09 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кубинец

    5 22 Отговор
    Приятелите на Пусьо са така.

    Коментиран от #17

    11:20 06.08.2026

  • 4 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    5 19 Отговор
    Щастливи,че не да се родили руснаци.

    11:24 06.08.2026

  • 5 Значи добре върви

    10 3 Отговор
    асоциирането с ЕСсср

    11:27 06.08.2026

  • 6 байлар

    11 2 Отговор
    Техният избор, отказ от недемократични енергоресурси.

    Коментиран от #8

    11:28 06.08.2026

  • 7 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Чакай бе, нали рашата има контрол сега там? Не може за ос ра ни гащи все да ви е виновен Байдън!

    Коментиран от #18

    11:43 06.08.2026

  • 8 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "байлар":

    В Крим няма ток от две седмици! Те на какви енергоресурси са?

    Коментиран от #11, #19

    11:44 06.08.2026

  • 9 Грузинец

    3 0 Отговор
    А защо според руски агенции?
    Грузински няма ли?

    11:48 06.08.2026

  • 10 В Грузия се инсталира прокремълски режим

    4 5 Отговор
    И последствията не закъсняха

    11:49 06.08.2026

  • 11 Не знаеш ли ?

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Крим граничат с украинските талибани . Това е отговорът .

    Коментиран от #12

    11:49 06.08.2026

  • 12 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Не знаеш ли ?":

    Крим имаше и ток и вода и всичко, когато бяха с Украйна! Може би Украйна граничи с талибани, това мисля е!

    Коментиран от #13, #20

    11:52 06.08.2026

  • 13 Някой

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Крим реално никога не е бил украински. Украйна като самостоятелна държава е на примерно 41 години - новопоявили се 3 държави след ПСВ до СССР и след него. Като при разпада на СССР, там е Автономна република Крим и отделно град Севастопол. И двете обявяват независимост още 1992г. В зависимост от разглеждането, някой месец са били автономия към Украйна. Която не излиза като е влезнала без да достига Черно море.

    Коментиран от #14

    11:58 06.08.2026

  • 14 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    УССР е от 1918 година, а Крим е прехвърлен на УССР 1954 година! И реално РФ също съществува от 41 години!

    12:00 06.08.2026

  • 15 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Където има про руZки режим, там настъпва тъмнина и мизерия.Факт!!!

    Коментиран от #16

    12:01 06.08.2026

  • 16 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    Лъжем и Пишем тук за някой и друг еврак,че отпаднахме от необходимост.

    12:06 06.08.2026

  • 17 Много интересно,че ток

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кубинец":

    нямат в самата Грузия но в руския протекторат Нагорни Карабах нямат проблеми с тока. Що ли тъй? цървул разпран,приятелите на Русия имат,а на съседната улица нямат? Противниците на сугашната власт в Грузия която е за добри отношения с Русия не се нравят на пропадналите западналяци и за това правят такива мръсни номера.

    12:54 06.08.2026

  • 18 Нямат никакъв контрол над

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    цяла Грузия,а само в един анклав от нея и там проблеми с тока няма. Много си изплискал ибез това празния ти лиген на раменете.

    12:55 06.08.2026

  • 19 Ти там ли си,че твърдиш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    такива укронаzzистик гьобелсови лъжи. Имат си и ток и горива в Крим и нямат ядове като вас с нивото на река Дунай в милиметрах,защото в сантиметри няма как че е пресъхнала и можеш да я прецапаш с ботуши. И се благодари на умните руснаци които ти посториха АЕЦ-а,че са предвидили такива екстрени пресъхвания,та ас изкопали за охладителите голям водоем иначе паднели и там водата ша палиш свещи от лой и ша забарвиш за алото,връщайки се в 19 век.

    12:59 06.08.2026

  • 20 Имали таратанци,имаха едни

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    тъпанари за управляващи,които народа не ги искаше и ги изгони като крастави псета 2014г.

    13:01 06.08.2026