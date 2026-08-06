„Всички мразят милиардерите“: наистина ли богатствата им са заслужени

Милиардерите са едновременно символ на предприемаческия успех и на задълбочаващото се икономическо неравенство. За едни огромните им състояния са заслужена награда за риск, талант и създаването на компании, продукти и работни места. За други те са доказателство за система, в която наследството, монополите, данъчните облекчения и политическото влияние имат по-голяма тежест от личния труд.

Голяма част от богатството на най-заможните не идва от заплати, а от акции и други активи, чиято стойност може да нараства с милиарди. Това не означава непременно, че парите са придобити несправедливо. Успешните предприемачи често създават реална стойност и поемат значителен риск.

Но нито един бизнес не се развива във вакуум. Компаниите използват обществена инфраструктура, образовани служители, научни открития и закони, финансирани и поддържани от данъкоплатците. Затова е трудно цялото натрупано богатство да бъде представено единствено като лична заслуга.

Съществена е и разликата между състояние, създадено чрез иновация, и богатство, получено по наследство, чрез политически връзки или господстващо положение на пазара. Самото раждане в заможно семейство не е постижение, макар наследниците впоследствие да могат успешно да управляват и развиват бизнеса.

Роля играе и късметът. Правилната идея, появила се в точния момент, достъпът до капитал и семейната подкрепа могат да се окажат толкова важни, колкото трудът и способностите. Не всички започват от една и съща позиция и не всеки може да си позволи да рискува многократно.

Недоволството срещу милиардерите се засилва и от данъчните различия. Трудовите доходи се облагат веднага, докато поскъпването на акции обикновено не се облага, докато те не бъдат продадени. Така свръхбогатите могат да увеличават състоянието си, без официално да получават съизмерим облагаем доход.

Следователно въпросът не е дали всички милиардери заслужават омраза. По-важно е как са натрупали богатството си, дали са ограничавали конкуренцията и дали плащат справедлив дял за системата, направила успеха им възможен.

Огромното състояние може да бъде награда за предприемчивост, но почти никога не е резултат само от личен труд. То е съчетание от способности, собственост, обществена среда, наследство и късмет. Когато икономическата система не дава реални възможности и на останалите, гневът срещу милиардерите престава да бъде просто завист и се превръща в сигнал за липса на справедливост.