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„Всички мразят милиардерите“: наистина ли богатствата им са заслужени

„Всички мразят милиардерите“: наистина ли богатствата им са заслужени

6 Август, 2026 11:47 594 5

  • омраза-
  • милиардери-
  • богатство-
  • несправедливост-
  • предприемчивост

Огромното състояние може да бъде награда за предприемчивост, но почти никога не е резултат само от личен труд

„Всички мразят милиардерите“: наистина ли богатствата им са заслужени - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Милиардерите са едновременно символ на предприемаческия успех и на задълбочаващото се икономическо неравенство. За едни огромните им състояния са заслужена награда за риск, талант и създаването на компании, продукти и работни места. За други те са доказателство за система, в която наследството, монополите, данъчните облекчения и политическото влияние имат по-голяма тежест от личния труд.

Голяма част от богатството на най-заможните не идва от заплати, а от акции и други активи, чиято стойност може да нараства с милиарди. Това не означава непременно, че парите са придобити несправедливо. Успешните предприемачи често създават реална стойност и поемат значителен риск.

Но нито един бизнес не се развива във вакуум. Компаниите използват обществена инфраструктура, образовани служители, научни открития и закони, финансирани и поддържани от данъкоплатците. Затова е трудно цялото натрупано богатство да бъде представено единствено като лична заслуга.

Съществена е и разликата между състояние, създадено чрез иновация, и богатство, получено по наследство, чрез политически връзки или господстващо положение на пазара. Самото раждане в заможно семейство не е постижение, макар наследниците впоследствие да могат успешно да управляват и развиват бизнеса.

Роля играе и късметът. Правилната идея, появила се в точния момент, достъпът до капитал и семейната подкрепа могат да се окажат толкова важни, колкото трудът и способностите. Не всички започват от една и съща позиция и не всеки може да си позволи да рискува многократно.

Недоволството срещу милиардерите се засилва и от данъчните различия. Трудовите доходи се облагат веднага, докато поскъпването на акции обикновено не се облага, докато те не бъдат продадени. Така свръхбогатите могат да увеличават състоянието си, без официално да получават съизмерим облагаем доход.

Следователно въпросът не е дали всички милиардери заслужават омраза. По-важно е как са натрупали богатството си, дали са ограничавали конкуренцията и дали плащат справедлив дял за системата, направила успеха им възможен.

Огромното състояние може да бъде награда за предприемчивост, но почти никога не е резултат само от личен труд. То е съчетание от способности, собственост, обществена среда, наследство и късмет. Когато икономическата система не дава реални възможности и на останалите, гневът срещу милиардерите престава да бъде просто завист и се превръща в сигнал за липса на справедливост.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    ама наистина ли венелина доработва на тракия

    12:02 06.08.2026

  • 2 Хаха

    6 2 Отговор
    Зад всяко голямо богатство се крие престъпление или измама.

    12:31 06.08.2026

  • 3 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Хората с право мразят милиардерите и сега ви обяснявам точно защо това е правилно.
    1. За да си милиардер трябва да изтеглиш късмет от генетичната лотария - здраве и енергия
    2. Трябва да имаш късметът на средата - месторождение и стабилно семейство
    3. Да си на правилното място в правилното време
    Когато един човек успее в огромни мащаби, неговата психика естествено приписва 100% от успеха на собствения му труд и гениалност, напълно игнорирайки поредицата от щастливи случайности. Това фалшиво морално превъзходство дразни обществото.
    Но най-големият проблем е, че когато богатството премине определен мащаб, то спира да бъде просто средство за потребление и се превръща в инструмент за оформяне на обществото по личен вкус. Тоест милиардерите спонсорират, лобират политиците и подкрепят демокрацията.
    Милиардерите са крайно вредни за планетата. И като казвам това, въобще не съм против капитализма и акумулирането на богатство, това са хубави и валидни неща, но с мярка.

    Коментиран от #4

    12:44 06.08.2026

  • 4 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Д-р Марин Белчев":

    Допуснах малка грешка, да се чете: Тоест милиардерите спонсорират, лобират политиците и подменят демокрацията. Подменят демокрацията, а не я подкрепят. Демокрацията е власт на народа, а милиардерите мечтаят за технократски олигархични диктатури.

    12:47 06.08.2026

  • 5 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Когато един има за юилион жовота а милиони птиват да спят под моста хеь елементарни условия за живот, тогава системата е тотално сбъркана и данъчно и соцоално и морално

    12:53 06.08.2026