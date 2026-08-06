Отломки от ракета на Илон Мъск се разбиха в Луната

Изоставена горна степен от ракета Falcon 9 на американската компания SpaceX се разби в Луната на 5 август 2026 г., след като повече от година се движеше неуправляемо в пространството между Земята и естествения ѝ спътник.

Обектът с маса около четири тона удари лунната повърхност около 06:35 ч. по универсално координирано време със скорост приблизително 2,4 километра в секунда, или близо 8700 км/ч. Сблъсъкът е станал в района между кратерите Бел и Айнщайн, близо до видимия край на Луната, където наблюдението от Земята е затруднено. Инцидентът не представлява опасност за нашата планета.

Ракетната степен е част от мисията „Ghost Riders in the Sky“, изстреляна от SpaceX през януари 2025 г. Тя изведе апарата Blue Ghost на американската компания Firefly Aerospace и лунния модул Resilience на японската ispace. Blue Ghost кацна успешно на Луната през март 2025 г., докато японският апарат по-късно претърпя неуспешен опит за кацане.

Сблъсъкът не е бил заснет отблизо от космически апарат, но наблюдения от Земята са регистрирали облака, изхвърлен при удара. Според Ройтерс Много големият телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили е открил в него следи от натрий и литий. Натрият вероятно произхожда от лунната почва, докато литият може да е свързан с материала на ракетата.

Предварителните оценки за размера на новия кратер се различават. Част от моделите сочат диаметър между 17 и 27 метра, докато по-нова физическа оценка допуска кратер с ширина около 40 метра. Точните размери ще бъдат установени чрез сравнение на изображения преди и след удара, направени от орбитални апарати като Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА и южнокорейската сонда Danuri.

Изчисленията преди сблъсъка показваха, че изхвърленият материал може да достигне десетки километри над повърхността. Учените разглеждат събитието като възможност да изследват поведението на лунния прах, образуването на ударни кратери и рисковете от неуправляеми човешки обекти около Луната.

Обикновено горните степени на ракетите се насочват към контролирано падане или навлизат обратно в земната атмосфера. При тази мисия високата енергия на полета е оставила степента в хаотична орбита, която постепенно е била променена от гравитацията на Земята, Луната и Слънцето.

Според астронома и разработчик на софтуер за проследяване Бил Грей случаят показва необходимостта от по-прецизно планиране на съдбата на използваните ракетни компоненти. С нарастването на броя на мисиите до Луната подобни отломки могат да се превърнат в риск за бъдещи научни апарати, инфраструктура и пилотирани експедиции.

Случаят е едва вторият известен неумишлен удар на ракетна степен в Луната. През 2022 г. неидентифициран първоначално обект, впоследствие свързан с китайската мисия Chang’e 5-T1, също се разби в лунната повърхност. За разлика от тези инциденти, НАСА умишлено е насочвала апарати към Луната, включително при мисията LCROSS през 2009 г., за да изследва състава на почвата и наличието на вода.