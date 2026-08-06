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Отломки от ракета на Илон Мъск се разбиха в Луната

Отломки от ракета на Илон Мъск се разбиха в Луната

6 Август, 2026 12:01 684 9

  • ракета-
  • илон мъск-
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  • сблъсък-
  • луна

Фрагментът от ракетата се е сблъскал с Луната със скорост от почти 9000 км/ч

Отломки от ракета на Илон Мъск се разбиха в Луната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изоставена горна степен от ракета Falcon 9 на американската компания SpaceX се разби в Луната на 5 август 2026 г., след като повече от година се движеше неуправляемо в пространството между Земята и естествения ѝ спътник.

Обектът с маса около четири тона удари лунната повърхност около 06:35 ч. по универсално координирано време със скорост приблизително 2,4 километра в секунда, или близо 8700 км/ч. Сблъсъкът е станал в района между кратерите Бел и Айнщайн, близо до видимия край на Луната, където наблюдението от Земята е затруднено. Инцидентът не представлява опасност за нашата планета.

Ракетната степен е част от мисията „Ghost Riders in the Sky“, изстреляна от SpaceX през януари 2025 г. Тя изведе апарата Blue Ghost на американската компания Firefly Aerospace и лунния модул Resilience на японската ispace. Blue Ghost кацна успешно на Луната през март 2025 г., докато японският апарат по-късно претърпя неуспешен опит за кацане.

Сблъсъкът не е бил заснет отблизо от космически апарат, но наблюдения от Земята са регистрирали облака, изхвърлен при удара. Според Ройтерс Много големият телескоп на Европейската южна обсерватория в Чили е открил в него следи от натрий и литий. Натрият вероятно произхожда от лунната почва, докато литият може да е свързан с материала на ракетата.

Предварителните оценки за размера на новия кратер се различават. Част от моделите сочат диаметър между 17 и 27 метра, докато по-нова физическа оценка допуска кратер с ширина около 40 метра. Точните размери ще бъдат установени чрез сравнение на изображения преди и след удара, направени от орбитални апарати като Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА и южнокорейската сонда Danuri.

Изчисленията преди сблъсъка показваха, че изхвърленият материал може да достигне десетки километри над повърхността. Учените разглеждат събитието като възможност да изследват поведението на лунния прах, образуването на ударни кратери и рисковете от неуправляеми човешки обекти около Луната.

Обикновено горните степени на ракетите се насочват към контролирано падане или навлизат обратно в земната атмосфера. При тази мисия високата енергия на полета е оставила степента в хаотична орбита, която постепенно е била променена от гравитацията на Земята, Луната и Слънцето.

Според астронома и разработчик на софтуер за проследяване Бил Грей случаят показва необходимостта от по-прецизно планиране на съдбата на използваните ракетни компоненти. С нарастването на броя на мисиите до Луната подобни отломки могат да се превърнат в риск за бъдещи научни апарати, инфраструктура и пилотирани експедиции.

Случаят е едва вторият известен неумишлен удар на ракетна степен в Луната. През 2022 г. неидентифициран първоначално обект, впоследствие свързан с китайската мисия Chang’e 5-T1, също се разби в лунната повърхност. За разлика от тези инциденти, НАСА умишлено е насочвала апарати към Луната, включително при мисията LCROSS през 2009 г., за да изследва състава на почвата и наличието на вода.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тъкмо така

    3 0 Отговор
    бъдещите лунни археоастрономи ще имат веществени НЛО доказателства за посещение от неизвестна полуразумна галактическа цивилизация.

    12:07 06.08.2026

  • 2 Някой си

    1 1 Отговор
    А, дали е така .....?

    12:10 06.08.2026

  • 3 Холивуд мувис

    4 1 Отговор
    Още едно доказателство дали, как, наистина ли американците са "стъпили" на Луната.

    12:10 06.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 яница

    4 0 Отговор
    изкуственяка мъск да отиде и да си прибере боклуците!!! Между другото без въглероден двуокис няма живот на эемята в познатите му форми !!! А и със сигурност не е бил маловажен ударът равностоен на около 3 тона ТНТ

    12:20 06.08.2026

  • 6 Всъщност

    2 0 Отговор
    Ако потърсите в Нета, ще видите вече изтеклите кадри как малоумнците хвърлят ядрена бомба на Луната! Ще видите и много интересният начин, по който се държи ударната вълна в безвъздушно пространство - сякаш е заключен в непреодолими граници. Това е част от експеримента "Камбана", да проверят дали Луната е изкуствено създадена и куха, и дали метала ще звънне! Е, звънял е часове! Но пък се говори, че това е причината не човечеството да му бъде забранено да стъпва на Луната!

    12:26 06.08.2026

  • 7 гошо

    0 0 Отговор
    Англосаксонските и холивудско-чфт..и тъпунгери само така могат да кацнат на Луната.

    12:45 06.08.2026

  • 8 Укротролягата да хване скоротечен рак.

    1 0 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак.

    12:45 06.08.2026

  • 9 иван костов

    1 0 Отговор
    Няма нищо случайно! Американците отдавна искат да треснат Луната, още от времето на Аполо13! Много да любопитни, какво има вътре!

    12:50 06.08.2026