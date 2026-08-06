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Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане

Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане

6 Август, 2026 11:58 707 10

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Версията e-Power използва 1.5-литров бензинов двигател като генератор

Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Две години след като окачи кросоувър на кран за поставяне на рекорд за скачане с бънджи на автомобил, Nissan замени театралността с постижение, което има смисъл в ежедневното шофиране. Японският автомобилен производител официално вписа модела Qashqai e-Power в „Гинес“ като носител на титлата за най-дългото пътуване, изминато от електрически SUV с удължен пробег (без възможност за зареждане от електрическата мрежа) с един резервоар гориво.

Рекордното пътуване се състоя в Колумбия и продължи четири дни – от 14 до 17 юли. Започвайки от високопланинския град Богота, Qashqai премина през разнообразен релеф, натоварен градски трафик и криволичещи планински проходи, преди накрая да достигне карибското крайбрежие. До момента, в който автомобилът спря, той беше изминал зашеметяващите 1 980 км, без нито веднъж да спира за зареждане с гориво или за включване в електрическата мрежа.

Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане

Макар че спускането от Андите със сигурност е благоприятствало софтуера за регенеративно спиране на SUV-то, получените резултати са наистина забележителни. Изминаването на близо 2 000 километра със стандартния 55-литров резервоар на Qashqai води до изумителна средна икономия на гориво от около 2,78 л/100 км. Тази цифра надминава стандартните очаквания в реални условия и подчертава потенциала за ефективност, вграден в архитектурата e-Power от трето поколение на Nissan.

За разлика от традиционните паралелни хибридни системи, задвижващата система на Qashqai e-Power работи изцяло като сериен хибрид. 1,5-литров трицилиндров двигател с турбокомпресор и променлива степен на сгъстяване действа изключително като бордови генератор, захранващ компактна батерия с капацитет 2,1 kWh и електродвигател с мощност 188 конски сили, монтиран на задвижващия мост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москвичь 3

    4 4 Отговор
    не е ли руско, не ми го хвали

    Коментиран от #7

    12:05 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А стига , бе !

    1 5 Отговор
    Грозотата , отличителен белег на този модел.

    Коментиран от #5

    12:09 06.08.2026

  • 4 Както

    0 3 Отговор
    вианги безъмни и "нагласени" тестове. А как се качил до горе, за да започне великото 4д пътшествие?
    Много съм любопитен за сравнителен тест по същото трасе с ДВГ и електрика - време, разход, разходи.

    Коментиран от #6

    12:15 06.08.2026

  • 5 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "А стига , бе !":

    Понеже взеха да пускат всяка година нов модел, като в дамската мода, и дизайнерите се чудят, какво още да измислят. Всички сега са закръглени като хипопотами, за по-ниско съпротивление и им остава единствено да направят нещо отпред. Тази година на мода са големите решетки на чертички, острите чупки и фаровете като цепки.

    12:23 06.08.2026

  • 6 И аз като се спускам от планината

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Както":

    правя разход между 0 и 2 литра, при това бензин. Докато не стигна равното.

    12:25 06.08.2026

  • 7 Жоро

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Москвичь 3":

    Не е ли на файка ти лутката, не ми го хвали!

    12:26 06.08.2026

  • 8 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    Тесла Y с зареждане на гигачарджър може повече.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.Статистически е доказано.

    12:29 06.08.2026

  • 9 Теста е в Колумбия

    1 0 Отговор
    - значи са сложили наркотици в резервоара - в този случай 2000 км са даже малко

    12:35 06.08.2026

  • 10 гост

    0 0 Отговор
    град Богота е на 2600м надморска височина - ами че то от там до морето е все надолу. Щеше да е впечатляващо ако се беше върнал в изходната точка

    12:48 06.08.2026