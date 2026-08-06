Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане

Две години след като окачи кросоувър на кран за поставяне на рекорд за скачане с бънджи на автомобил, Nissan замени театралността с постижение, което има смисъл в ежедневното шофиране. Японският автомобилен производител официално вписа модела Qashqai e-Power в „Гинес“ като носител на титлата за най-дългото пътуване, изминато от електрически SUV с удължен пробег (без възможност за зареждане от електрическата мрежа) с един резервоар гориво.

Рекордното пътуване се състоя в Колумбия и продължи четири дни – от 14 до 17 юли. Започвайки от високопланинския град Богота, Qashqai премина през разнообразен релеф, натоварен градски трафик и криволичещи планински проходи, преди накрая да достигне карибското крайбрежие. До момента, в който автомобилът спря, той беше изминал зашеметяващите 1 980 км, без нито веднъж да спира за зареждане с гориво или за включване в електрическата мрежа.

Макар че спускането от Андите със сигурност е благоприятствало софтуера за регенеративно спиране на SUV-то, получените резултати са наистина забележителни. Изминаването на близо 2 000 километра със стандартния 55-литров резервоар на Qashqai води до изумителна средна икономия на гориво от около 2,78 л/100 км. Тази цифра надминава стандартните очаквания в реални условия и подчертава потенциала за ефективност, вграден в архитектурата e-Power от трето поколение на Nissan.

За разлика от традиционните паралелни хибридни системи, задвижващата система на Qashqai e-Power работи изцяло като сериен хибрид. 1,5-литров трицилиндров двигател с турбокомпресор и променлива степен на сгъстяване действа изключително като бордови генератор, захранващ компактна батерия с капацитет 2,1 kWh и електродвигател с мощност 188 конски сили, монтиран на задвижващия мост.