Nissan Qashqai измина близо 2000 километра с едно зареждане

Две години след като окачи кросоувър на кран за поставяне на рекорд за скачане с бънджи на автомобил, Nissan замени театралността с постижение, което има смисъл в ежедневното шофиране. Японският автомобилен производител официално вписа модела Qashqai e-Power в „Гинес“ като носител на титлата за най-дългото пътуване, изминато от електрически SUV с удължен пробег (без възможност за зареждане от електрическата мрежа) с един резервоар гориво.
Рекордното пътуване се състоя в Колумбия и продължи четири дни – от 14 до 17 юли. Започвайки от високопланинския град Богота, Qashqai премина през разнообразен релеф, натоварен градски трафик и криволичещи планински проходи, преди накрая да достигне карибското крайбрежие. До момента, в който автомобилът спря, той беше изминал зашеметяващите 1 980 км, без нито веднъж да спира за зареждане с гориво или за включване в електрическата мрежа.
Макар че спускането от Андите със сигурност е благоприятствало софтуера за регенеративно спиране на SUV-то, получените резултати са наистина забележителни. Изминаването на близо 2 000 километра със стандартния 55-литров резервоар на Qashqai води до изумителна средна икономия на гориво от около 2,78 л/100 км. Тази цифра надминава стандартните очаквания в реални условия и подчертава потенциала за ефективност, вграден в архитектурата e-Power от трето поколение на Nissan.
За разлика от традиционните паралелни хибридни системи, задвижващата система на Qashqai e-Power работи изцяло като сериен хибрид. 1,5-литров трицилиндров двигател с турбокомпресор и променлива степен на сгъстяване действа изключително като бордови генератор, захранващ компактна батерия с капацитет 2,1 kWh и електродвигател с мощност 188 конски сили, монтиран на задвижващия мост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Москвичь 3
Коментиран от #7
12:05 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А стига , бе !
Коментиран от #5
12:09 06.08.2026
4 Както
Много съм любопитен за сравнителен тест по същото трасе с ДВГ и електрика - време, разход, разходи.
Коментиран от #6
12:15 06.08.2026
5 Наблюдател
До коментар #3 от "А стига , бе !":Понеже взеха да пускат всяка година нов модел, като в дамската мода, и дизайнерите се чудят, какво още да измислят. Всички сега са закръглени като хипопотами, за по-ниско съпротивление и им остава единствено да направят нещо отпред. Тази година на мода са големите решетки на чертички, острите чупки и фаровете като цепки.
12:23 06.08.2026
6 И аз като се спускам от планината
До коментар #4 от "Както":правя разход между 0 и 2 литра, при това бензин. Докато не стигна равното.
12:25 06.08.2026
7 Жоро
До коментар #1 от "Москвичь 3":Не е ли на файка ти лутката, не ми го хвали!
12:26 06.08.2026
8 Слънчасалия
12:29 06.08.2026
9 Теста е в Колумбия
12:35 06.08.2026
10 гост
12:48 06.08.2026