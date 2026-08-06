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ФИФА и Инфантино се извиниха за плана за продажба на Световното

ФИФА и Инфантино се извиниха за плана за продажба на Световното

6 Август, 2026 12:00 562 5

  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол

Миналата седмица стана ясно за плановете на ФИФА да създаде FIFA Forward Enterprise (FFE), нова търговска структура за продажба на правата за турнира

ФИФА и Инфантино се извиниха за плана за продажба на Световното - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА и президентът на централата Джани Инфантино поднесоха извинения за плановете си да продаде част от правата за Световното първенство.

Миналата седмица стана ясно за плановете на ФИФА да създаде FIFA Forward Enterprise (FFE), нова търговска структура за продажба на правата за турнира.

Впоследствие Инфантино реши да се откаже от тази идея на фона на критики от страна на футболните конфедерации и заплахата от бойкот на Световното първенство от страни членки на УЕФА.

От централата публикуваха писмото до членовете на Съвета на ФИФА, подписано от президента на организацията Джани Инфантино и генералния секретар Матиас Графстрьом.

Ето какво пише в него:

"Искрено се извиняваме за тези грешки и обещаваме, че те няма да се повторят. Ще извършим необходимата проверка и докладът ще бъде представен на Съвета на ФИФА на следващото му планирано заседание.

Освен това, както вече е известно, това предложение, което трябваше да бъде одобрено от асоциациите членки на ФИФА и Съвета на ФИФА, понастоящем не се разглежда. Във връзка със затварянето на проекта, ФИФА повече няма да търпи никакви нападки срещу своята добросъвестност, принципи за добро управление и спазване на установените процедури, и ще предприеме всички необходими мерки за защита и запазване на своето име и репутация.

Винаги има какво да се научи и ние ще продължим да усъвършенстваме нашите процеси в светлината на този опит. Въпреки това, в този случай е важно да се подчертае, че въпреки допуснатите грешки, всичко, което беше направено, беше в пълно съответствие с нормативно-правната рамка на ФИФА.

Заедно с вас ще проучим активно възможностите за по-нататъшна подкрепа на развитието на футбола в рамките на програмата FIFA Forward в интерес на 211-те асоциации членки на ФИФА, конфедерациите и регионалните обединения.

Оставаме напълно готови да отговорим на всякакви въпроси, които могат да възникнат във връзка с това, и с нетърпение очакваме да се срещнем с вас скоро."


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  • 1 Трол

    4 1 Отговор
    Не го правят нарочно, без да искат са натиснали копчето за продажба на клавиатурата.

    12:01 06.08.2026

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Бойковите номера! Корумпетата много обичат да се извиняват

    12:05 06.08.2026

  • 3 Сега

    4 0 Отговор
    Ще дадат малко парички на тези, които ги критикуваха и всичко ще бъде наред.

    12:11 06.08.2026

  • 4 ИНФАНТИНО ТО

    1 0 Отговор
    ИМЕТО МИ ГО ИЗДАВАШЕ И ИЗДАВА АМА ГО ДЪРЖАХА ТАМ ГОДИНИ. ИНФАНТИЛЕН

    12:30 06.08.2026

  • 5 Айляк

    2 0 Отговор
    То много просто било, бре.
    Извиняваш се и толкова.
    Чезвай корумпиран тип.

    12:31 06.08.2026

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