Тръмп отрече САЩ да изпитват недостиг на оръжия и заплаши с преследване източници на медийни публикации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с огромни запаси от боеприпаси и отхвърли твърденията в някои медии, че недостигът на оръжия е повлиял върху решенията му за военни действия срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси, а значителни количества продължават да се произвеждат и доставят според нуждите“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Американският президент определи публикациите за недостиг на оръжие като „предателски“ и заяви, че лицата, предоставили информацията, „в момента се издирват“ с цел съдебно преследване. По думите му срещу тях ще бъдат поискани „дълги присъди“.

Коментарът му идва след публикации на CNN и „Вашингтон пост“, според които американските въоръжени сили са изправени пред ограничения в запасите от далекобойни управляеми ракети и прехващачи за противовъздушна отбрана. Според тези информации това е оказало влияние върху стратегията на Вашингтон спрямо Иран.

CNN съобщи, че американската армия е изчерпала около 80% от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD. „Вашингтон пост“ пък твърди, че Тръмп е реагирал остро на информацията и е поискал обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел определиха тези публикации като „фалшиви новини“.

Според „Вашингтон пост“ предполагаемият недостиг на боеприпаси е бил сред факторите, повлияли на решението на Тръмп да промени позицията си и да обяви спиране на нови атаки срещу Иран, въпреки предишните му изявления за готовност за мащабни удари.