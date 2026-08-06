Тръмп отрече САЩ да изпитват недостиг на оръжия и заплаши с преследване източници на медийни публикации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с огромни запаси от боеприпаси и отхвърли твърденията в някои медии, че недостигът на оръжия е повлиял върху решенията му за военни действия срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси, а значителни количества продължават да се произвеждат и доставят според нуждите“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.
Американският президент определи публикациите за недостиг на оръжие като „предателски“ и заяви, че лицата, предоставили информацията, „в момента се издирват“ с цел съдебно преследване. По думите му срещу тях ще бъдат поискани „дълги присъди“.
Коментарът му идва след публикации на CNN и „Вашингтон пост“, според които американските въоръжени сили са изправени пред ограничения в запасите от далекобойни управляеми ракети и прехващачи за противовъздушна отбрана. Според тези информации това е оказало влияние върху стратегията на Вашингтон спрямо Иран.
CNN съобщи, че американската армия е изчерпала около 80% от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD. „Вашингтон пост“ пък твърди, че Тръмп е реагирал остро на информацията и е поискал обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел определиха тези публикации като „фалшиви новини“.
Според „Вашингтон пост“ предполагаемият недостиг на боеприпаси е бил сред факторите, повлияли на решението на Тръмп да промени позицията си и да обяви спиране на нови атаки срещу Иран, въпреки предишните му изявления за готовност за мащабни удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
Коментиран от #6
11:56 06.08.2026
2 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
11:57 06.08.2026
3 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
11:57 06.08.2026
4 Доналд Дък
11:58 06.08.2026
5 САЩ разбомбиха Иран
12:06 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
12:07 06.08.2026
8 Хасковски каунь
12:10 06.08.2026
9 фирмата ЛМ
Коментиран от #14, #15, #16
12:10 06.08.2026
10 Ами той Пит Хегсет,
12:11 06.08.2026
11 На вас и хапчета не ви помагат,
До коментар #6 от "Руски папагал":толкова сте отнесени от вихъра. Краварите нямат вътък и сили да се справят с Иран,освен с ядрено оръжие но тогава ескалацията за света ще е в геометрична прогресия и от света няма да остане нищо. Ич го нямаш туй дет се казва мозък,по рожедение ти е рудиментиран.
12:15 06.08.2026
12 ТОКО БЕШЕ И ПРИ СОЦА
12:18 06.08.2026
13 идиоти вън
12:22 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зеления
И почва да е странно как ДВ пишат всеки път за диктатурата в Русия, Иран, Северна Корея и дума не обелват за САЩ?
От друга страна медиите на ППДБ пък дума не обелват за диктатурата на ДВ, финансирана от немската държава, която лансира само една единствена медийна политика
Та колко демократични са САЩ, колко демократична е Германия, колко Русия, Иран, Северна Корея?
А колко е демократична ДСБ, след като десетилетие Радан и Атанасов се менкат за нейни лидери, като Путин и Медведев преди години?
12:30 06.08.2026