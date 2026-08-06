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Тръмп отрече САЩ да изпитват недостиг на оръжия и заплаши с преследване източници на медийни публикации

Тръмп отрече САЩ да изпитват недостиг на оръжия и заплаши с преследване източници на медийни публикации

6 Август, 2026 11:55, обновена 6 Август, 2026 11:55 586 17

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Американският президент определи публикациите за недостиг на оръжие като „предателски“

Тръмп отрече САЩ да изпитват недостиг на оръжия и заплаши с преследване източници на медийни публикации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с огромни запаси от боеприпаси и отхвърли твърденията в някои медии, че недостигът на оръжия е повлиял върху решенията му за военни действия срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси, а значителни количества продължават да се произвеждат и доставят според нуждите“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Американският президент определи публикациите за недостиг на оръжие като „предателски“ и заяви, че лицата, предоставили информацията, „в момента се издирват“ с цел съдебно преследване. По думите му срещу тях ще бъдат поискани „дълги присъди“.

Коментарът му идва след публикации на CNN и „Вашингтон пост“, според които американските въоръжени сили са изправени пред ограничения в запасите от далекобойни управляеми ракети и прехващачи за противовъздушна отбрана. Според тези информации това е оказало влияние върху стратегията на Вашингтон спрямо Иран.

CNN съобщи, че американската армия е изчерпала около 80% от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD. „Вашингтон пост“ пък твърди, че Тръмп е реагирал остро на информацията и е поискал обяснения от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел определиха тези публикации като „фалшиви новини“.

Според „Вашингтон пост“ предполагаемият недостиг на боеприпаси е бил сред факторите, повлияли на решението на Тръмп да промени позицията си и да обяви спиране на нови атаки срещу Иран, въпреки предишните му изявления за готовност за мащабни удари.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    5 3 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    Коментиран от #6

    11:56 06.08.2026

  • 2 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    5 3 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:57 06.08.2026

  • 3 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    5 3 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:57 06.08.2026

  • 4 Доналд Дък

    16 0 Отговор
    До обяд едно, после друга, надвечер трето ... мдаа, не е сам в главата

    11:58 06.08.2026

  • 5 САЩ разбомбиха Иран

    4 1 Отговор
    и свършиха Томахоуците.

    12:06 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    Този е бетер от циганите - царе на играта"ТУКА ИМА - ТУКА НеМА"!

    12:07 06.08.2026

  • 8 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Защо крадеш на Венецуела петрола и искаш да направиш същото с Иран бе жълта главо слънчасъла!

    12:10 06.08.2026

  • 9 фирмата ЛМ

    2 1 Отговор
    Има правителствена поръчка за трикратно увеличение производството на пейтриътите.

    Коментиран от #14, #15, #16

    12:10 06.08.2026

  • 10 Ами той Пит Хегсет,

    7 0 Отговор
    най-близкия до рижавия ветропоказател каза,че 80% от ракетите Патриот РАС 3 са отишли срещу иранската балистика и то с частични успехи,защото пораженията за краврарите и техните бази са потресаващи. Ако можеше нещо рижавия да направи нямаше да се кани като cigанin на srане,а да действа,но с prъdня и гръмки слова боя не става.

    12:11 06.08.2026

  • 11 На вас и хапчета не ви помагат,

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руски папагал":

    толкова сте отнесени от вихъра. Краварите нямат вътък и сили да се справят с Иран,освен с ядрено оръжие но тогава ескалацията за света ще е в геометрична прогресия и от света няма да остане нищо. Ич го нямаш туй дет се казва мозък,по рожедение ти е рудиментиран.

    12:15 06.08.2026

  • 12 ТОКО БЕШЕ И ПРИ СОЦА

    1 0 Отговор
    Може да сме у тинята, но е забранено да се говори за това.

    12:18 06.08.2026

  • 13 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Е как,та Щатите разполагат и с ракети ,,супер дупер”

    12:22 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зеления

    1 0 Отговор
    Казват че един от елементите на диктатурата бил липсата на независими медии, преследванията на журналисти и граждански активисти.
    И почва да е странно как ДВ пишат всеки път за диктатурата в Русия, Иран, Северна Корея и дума не обелват за САЩ?
    От друга страна медиите на ППДБ пък дума не обелват за диктатурата на ДВ, финансирана от немската държава, която лансира само една единствена медийна политика
    Та колко демократични са САЩ, колко демократична е Германия, колко Русия, Иран, Северна Корея?
    А колко е демократична ДСБ, след като десетилетие Радан и Атанасов се менкат за нейни лидери, като Путин и Медведев преди години?

    12:30 06.08.2026