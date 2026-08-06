Omoda и Jaecoo пренаредиха автомобилната карта във Великобритания

Сериозен пазарен трус разтърси британския автомобилен сектор, където китайската инвазия вече не е просто прогноза, а твърда реалност. Данните за продажбите разкриват невиждан ръст при източноазиатските производители, като амбициозните брандове Omoda и Jaecoo записаха исторически пробив. Водени от агресивна търговска политика, двете марки успяха да изпреварят утвърдени имена на местната сцена като Ford, Hyundai и Nissan.

Обемът на сделките на целия Остров за юли достигна предпандемични нива с регистрирани 156 571 нови автомобила, което представлява близо 12% увеличение на годишна база. Докато традиционните европейски, американски и азиатски брандове отбелязват умерен среден ръст от 11%, китайските производители отчитат феноменален скок от 180%. Тази динамика изстреля общия дял на източните марки до почти 17% от целия британски пазар, отчитайки годишен растеж от 145%.

Основен двигател зад този феномен е съвместното представяне на Omoda и Jaecoo. За изминалия месец двете марки са реализирали общо 8 905 автомобила, завладявайки 5,7% от пазара в Обединеното кралство. Подобно постижение ги изкачи официално до третата най-голяма автомобилна група в страната.

Успехът се дължи предимно на търсенето на два ключови модела в SUV сегмента, които се продават и у нас. Кросоувърът Jaecoo 7 записа 2 709 продажби, нареждайки се на четвърто място сред най-купуваните автомобили в страната за месеца. По-малкият му събрат Jaecoo 5 също влезе в престижната десетка, заемайки седма позиция с 2 481 доставени бройки. С тези резултати китайският тандем показа, че нагласите на британските шофьори се променят с много бързи темпове.