Джери Халиуел от Spice Girls празнува 54-ия си рожден ден

Британската певица, автор и телевизионна звезда Джери Халиуел празнува 54-ия си рожден ден днес, 6 август. Родена през 1972 г. в Уотфорд, Англия, тя остава една от най-разпознаваемите фигури в поп музиката от края на 90-те години.

Световната слава идва с участието ѝ в Spice Girls, където получава прозвището Джинджър Спайс. Заедно с Виктория Бекъм, Мел Би, Мелани Си и Ема Бънтън тя превръща групата в глобален феномен и в един от символите на британската поп култура.

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Джери Халиуел има ключова роля и за популяризирането на посланието „Girl Power“, с което Spice Girls насърчават увереността и независимостта на младите жени. Един от най-запомнящите се моменти в кариерата ѝ остава появата ѝ с рокля в цветовете на британското знаме на наградите BRIT през 1997 г.

През 1998 г. певицата напуска групата, а година по-късно започва успешна самостоятелна кариера. Дебютният ѝ албум „Schizophonic“ включва хитовете „Mi Chico Latino“, „Lift Me Up“ и „Bag It Up“. Сред най-популярните ѝ песни е и кавърът „It’s Raining Men“, превърнал се в един от най-големите европейски хитове през 2001 г.

През следващите години Гери Халиуел участва в няколко събирания и концертни турнета на Spice Girls. Тя развива и телевизионна кариера, появява се като жури в музикални формати и издава автобиографични и детски книги.

Певицата се изявява и като актриса, като през 2023 г. участва във филма „Gran Turismo“. В последните години тя насочва все по-голяма част от вниманието си към писането и поредицата от романи за млади читатели „Rosie Frost“.

Гери Халиуел е омъжена за бившия ръководител на отбора на Red Bull във Формула 1 Кристиан Хорнър. Двамата сключват брак през 2015 г. и имат син.

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Повече от три десетилетия след началото на кариерата си Джинджър Спайс продължава да бъде свързвана с една от най-успешните женски групи в историята и с цяло поколение, израснало с музиката и посланията на Spice Girls.