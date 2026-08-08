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Българският талант Валери Владимиров отново на терена за Милан при тежко поражение от Челси в Джакарта

Българският талант Валери Владимиров отново на терена за Милан при тежко поражение от Челси в Джакарта

8 Август, 2026 20:34 1 222 3

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  • висша лига

Лондонският гранд доминира в контролата, а младият българин продължава да трупа опит с "росонерите"

Българският талант Валери Владимиров отново на терена за Милан при тежко поражение от Челси в Джакарта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Милан отстъпи с 0:3 на Челси в контролна среща играна в Джакарта. Лондонският тим демонстрира класа и ефективност, като не остави шанс на "росонерите" да се върнат в мача.

Двубоят бе белязан от отличната форма на Жоао Педро, който реализира две попадения и се превърна в истински кошмар за защитата на Милан. Към головата фиеста се присъедини и Мойсес Кайседо, който оформи крайния резултат и подпечата убедителната победа на Челси.

Въпреки тежката загуба, българската футболна общност има повод за гордост. 18-годишният Валери Владимиров отново получи шанс да се изяви с екипа на Милан, влизайки в игра в 59-ата минута на мястото на Филипо Терачано. Това бе третото участие на младия защитник в предсезонните контроли на "червено-черните", което е ясен знак за доверието на треньорския щаб към неговия потенциал.

До момента в контролите, Челси може да се похвали с две победи и две поражения, докато Милан постигна две равенства и една загуба.

Челси ще открие кампанията във Висшата лига на 24 август с гостуване на Фулъм, докато Милан ще се изправи срещу Торино в първия си мач от Серия "А" на 23 август.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимиров се справи много добре за

    2 1 Отговор
    времето което беше на терена, всъщност Отбраната на Милан се стабилизира с влизането на Владимиров.🇧🇬

    Са, Милан беше равностоен в първото полувреме като талянците имаха и няколко опасни атаки за първите 45 минути, със започването на Второто Любен Амурим направи 9 смени, изкара основният състав от игра, Модрич включително и за следващите 6 минути, от 46 до 51ва минута Челси отбеляза два гола, приятелските мачове са експериментални и треньорите искат видят с какво разполагат но Любен Амурим е пълен амтьор и жална му майка на Милан през този сезон.

    20:49 08.08.2026

  • 2 Тоа Еврейн кой му казал

    0 1 Отговор
    че разбира от футбол незнам?

    Иди продавай Чорапогащи ве на Женския Пазар, мурджо.❤️🇧🇬😁🤣😂

    20:53 08.08.2026

  • 3 Рандъл

    0 0 Отговор
    Милан е като нашето Локо Сф. Слаб и безидеен.

    21:16 08.08.2026

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