Българският талант Валери Владимиров отново на терена за Милан при тежко поражение от Челси в Джакарта

Милан отстъпи с 0:3 на Челси в контролна среща играна в Джакарта. Лондонският тим демонстрира класа и ефективност, като не остави шанс на "росонерите" да се върнат в мача.

Двубоят бе белязан от отличната форма на Жоао Педро, който реализира две попадения и се превърна в истински кошмар за защитата на Милан. Към головата фиеста се присъедини и Мойсес Кайседо, който оформи крайния резултат и подпечата убедителната победа на Челси.

Въпреки тежката загуба, българската футболна общност има повод за гордост. 18-годишният Валери Владимиров отново получи шанс да се изяви с екипа на Милан, влизайки в игра в 59-ата минута на мястото на Филипо Терачано. Това бе третото участие на младия защитник в предсезонните контроли на "червено-черните", което е ясен знак за доверието на треньорския щаб към неговия потенциал.

До момента в контролите, Челси може да се похвали с две победи и две поражения, докато Милан постигна две равенства и една загуба.

Челси ще открие кампанията във Висшата лига на 24 август с гостуване на Фулъм, докато Милан ще се изправи срещу Торино в първия си мач от Серия "А" на 23 август.