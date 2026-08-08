Българският талант Валери Владимиров отново на терена за Милан при тежко поражение от Челси в Джакарта

Милан отстъпи с 0:3 на Челси в контролна среща играна в Джакарта. Лондонският тим демонстрира класа и ефективност, като не остави шанс на "росонерите" да се върнат в мача.
Двубоят бе белязан от отличната форма на Жоао Педро, който реализира две попадения и се превърна в истински кошмар за защитата на Милан. Към головата фиеста се присъедини и Мойсес Кайседо, който оформи крайния резултат и подпечата убедителната победа на Челси.
Въпреки тежката загуба, българската футболна общност има повод за гордост. 18-годишният Валери Владимиров отново получи шанс да се изяви с екипа на Милан, влизайки в игра в 59-ата минута на мястото на Филипо Терачано. Това бе третото участие на младия защитник в предсезонните контроли на "червено-черните", което е ясен знак за доверието на треньорския щаб към неговия потенциал.
До момента в контролите, Челси може да се похвали с две победи и две поражения, докато Милан постигна две равенства и една загуба.
Челси ще открие кампанията във Висшата лига на 24 август с гостуване на Фулъм, докато Милан ще се изправи срещу Торино в първия си мач от Серия "А" на 23 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимиров се справи много добре за
Са, Милан беше равностоен в първото полувреме като талянците имаха и няколко опасни атаки за първите 45 минути, със започването на Второто Любен Амурим направи 9 смени, изкара основният състав от игра, Модрич включително и за следващите 6 минути, от 46 до 51ва минута Челси отбеляза два гола, приятелските мачове са експериментални и треньорите искат видят с какво разполагат но Любен Амурим е пълен амтьор и жална му майка на Милан през този сезон.
20:49 08.08.2026
2 Тоа Еврейн кой му казал
Иди продавай Чорапогащи ве на Женския Пазар, мурджо.❤️🇧🇬😁🤣😂
20:53 08.08.2026
3 Рандъл
21:16 08.08.2026