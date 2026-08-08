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Барселона с поглед към грузинския талант Жорж Микаутадзе

Барселона с поглед към грузинския талант Жорж Микаутадзе

8 Август, 2026 18:07 907 0

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Каталунците търсят ново острие за атаката си, докато преговорите за Хулиан Алварес буксуват

Барселона с поглед към грузинския талант Жорж Микаутадзе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона е изправен пред сериозно предизвикателство в опитите си да подсили атаката за предстоящия сезон. Основната трансферна цел на каталунците – аржентинският нападател Хулиан Алварес – изглежда все по-недостижима, тъй като Атлетико Мадрид категорично отказва да се раздели с него. В тази ситуация, ръководството на Барса е принудено да разглежда алтернативни варианти, за да отговори на изискванията на треньора Ханзи Флик.

Сред имената, които изплуват на повърхността, се откроява това на грузинския нападател Жорж Микаутадзе. Макар и далеч от светлината на прожекторите, 25-годишният футболист на Виляреал впечатлява с постоянството си пред гола. В последните шест сезона Микаутадзе неизменно бележи над 10 попадения, като често надминава очакваните статистически показатели (xG) – ясен знак за неговата ефективност и хладнокръвие в завършващата фаза.

Наставникът на Барселона, Ханзи Флик, държи на бързина, интелигентно движение и способност за игра с топката. Той залага на динамични нападатели, които не само умеят да се пласират в свободните пространства, но и да се връщат назад, за да участват в изграждането на атаките. Системата на Флик разчита на къси пасове, пробиви в дълбочина и бързи комбинации, а не на класически центрирания и високи топки. -

Грузинският национал се отличава с отлична техника, умение да борави с топката и да подава с двата крака. Неговите движения в наказателното поле са интелигентни и често изненадват защитата на съперника. Един от най-запомнящите се голове на Микаутадзе е резултат от бърза смяна на посоката и спринт към далечната греда – демонстрация на неговия усет към празните пространства и точния момент за включване в атаката.

Въпреки че не е сред най-силните във въздушните единоборства, Микаутадзе компенсира с прецизни удари с двата крака и способност да реализира от трудни позиции. Точността му при завършващия удар и умението да бележи от малки ъгли го правят ценен актив за всеки отбор, който търси разнообразие в нападението.

Докато сагата около Хулиан Алварес продължава, Барселона държи отворени всички опции. Жорж Микаутадзе се очертава като интригуваща алтернатива, която може да донесе свежест и нови идеи в атаката на каталунците.


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