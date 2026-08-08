Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски отнесе нова солена глоба от УЕФА

Левски отнесе нова солена глоба от УЕФА

8 Август, 2026 19:37 1 399 5

  • левски-
  • уефа-
  • глоба-
  • фенове-
  • дисциплинарна санкция-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • българия

Европейската футболна централа отново санкционира "сините" за мача с Борац Баня Лука

Левски отнесе нова солена глоба от УЕФА - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нови дисциплинарни мерки срещу Левски. Европейската футболна асоциация (УЕФА) наложи нова, сериозна глоба на столичния гранд заради нарушения, извършени от привържениците на тима по време на домакинския двубой срещу Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Този път санкцията възлиза на внушителните 23 000 евро, разпределени по следния начин: 10 000 евро заради разпънат провокативен транспарант, 4 000 евро за използване на лазерни устройства от трибуните и още 9 000 евро заради блокирани евакуационни пътеки в секторите на стадиона.

Това не е първият път, в който Левски попада под ударите на УЕФА през този сезон. Само преди седмици клубът бе наказан с лишаване от публика за гостуването си на Университатя Крайова във втория квалификационен кръг, отново заради провинения на феновете – този път по време на визитата в Баня Лука.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Говеждите от Подуяне пак ще просят пари от феновете си - шанаджии.

    Коментиран от #2, #4

    20:16 08.08.2026

  • 2 Микренски по мак?!?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Хахахаха
    Литекс с лиценза на Чавдар
    Хахахаха

    Коментиран от #5

    21:28 08.08.2026

  • 3 Мурджо

    0 3 Отговор
    Юбава работа, ама левскарска....

    22:38 08.08.2026

  • 4 ТИК

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Нали вие плащате на уйбет, та да ве има, бе!

    22:41 08.08.2026

  • 5 хе-хе-хе

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Микренски по мак?!?":

    не Глоба , а изхвърляне от евротурнирите трябва да отнесе! За несъстоятелност!Но ,, осмокласника"Мълчи

    01:04 09.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове