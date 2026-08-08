Левски отнесе нова солена глоба от УЕФА

Нови дисциплинарни мерки срещу Левски. Европейската футболна асоциация (УЕФА) наложи нова, сериозна глоба на столичния гранд заради нарушения, извършени от привържениците на тима по време на домакинския двубой срещу Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Този път санкцията възлиза на внушителните 23 000 евро, разпределени по следния начин: 10 000 евро заради разпънат провокативен транспарант, 4 000 евро за използване на лазерни устройства от трибуните и още 9 000 евро заради блокирани евакуационни пътеки в секторите на стадиона.

Това не е първият път, в който Левски попада под ударите на УЕФА през този сезон. Само преди седмици клубът бе наказан с лишаване от публика за гостуването си на Университатя Крайова във втория квалификационен кръг, отново заради провинения на феновете – този път по време на визитата в Баня Лука.