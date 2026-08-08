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Официално разкриха причината за смъртта на звездата от НБА Брендън Кларк

Официално разкриха причината за смъртта на звездата от НБА Брендън Кларк

8 Август, 2026 18:43 1 847 7

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  • баскетбол

Финалната експертиза хвърля светлина върху неочакваната загуба

Официално разкриха причината за смъртта на звездата от НБА Брендън Кларк - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Баскетболният свят потъна в скръб, след като стана ясно какво е довело до преждевременната кончина на Брендън Кларк – талантливото крило на Мемфис Гризлис. Съдебните медици от Лос Анджелис сложиха край на спекулациите, като обявиха, че 29-годишният спортист е издъхнал вследствие на фатална комбинация от хероин и кокаин.

Според официалното становище на отдела по съдебна медицина в окръг Лос Анджелис, трагедията е резултат от нещастен случай, причинен от неволна свръхдоза. Експертите подчертават, че към смъртоносната смес са допринесли и няколко медикамента, отпускани по лекарско предписание, макар конкретните препарати да не се уточняват.

На 11 май 2026 г. в дома на Кларк в долината Сан Фернандо, Лос Анджелис, животът на баскетболиста угасва безвъзвратно. Парамедиците, пристигнали на адреса, само констатират смъртта му в 17:15 ч. местно време. На мястото са открити доказателства за употреба на забранени субстанции, което потвърждава трагичната развръзка.

Брендън Кларк бе избран в първия кръг на драфта на НБА през 2019 г. и бързо се превърна в обещаващо име на паркета. За съжаление, последният сезон бе белязан от контузии, които ограничиха участието му до едва два мача. През април Кларк попадна и в полезрението на органите на реда заради превишена скорост и подозрения за притежание на наркотици.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отвърнал се

    5 1 Отговор
    Вижте му оскубани те вежди, нарисуваното тяло и как да не го яхне Злия и да го довърши..

    19:21 08.08.2026

  • 3 Механик

    3 0 Отговор
    И с кво е презобил женчото (че не ми се четеше статията, но съм готов да се обзаложа на 2000000 към 1, че е умрял от презобване с химикали).
    Познах ли? Да?!

    19:32 08.08.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    За малко щях да се разплача за този друсалник...

    19:45 08.08.2026

  • 5 Прическата е естествено

    1 0 Отговор
    Тя е убиец

    19:49 08.08.2026

  • 6 Един наркоман по малко

    3 0 Отговор
    На земята Не е зле

    19:51 08.08.2026

  • 7 Разбира се,

    0 0 Отговор
    Тези като този са кумирите на днешното поколение...И у нас си ги имаме - наркопласьор с присъда е обявяван за гордост на България... И после защо с случват разни неща като в Пловдив и другаде...

    08:00 09.08.2026

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