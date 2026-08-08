Официално разкриха причината за смъртта на звездата от НБА Брендън Кларк

Баскетболният свят потъна в скръб, след като стана ясно какво е довело до преждевременната кончина на Брендън Кларк – талантливото крило на Мемфис Гризлис. Съдебните медици от Лос Анджелис сложиха край на спекулациите, като обявиха, че 29-годишният спортист е издъхнал вследствие на фатална комбинация от хероин и кокаин.

Според официалното становище на отдела по съдебна медицина в окръг Лос Анджелис, трагедията е резултат от нещастен случай, причинен от неволна свръхдоза. Експертите подчертават, че към смъртоносната смес са допринесли и няколко медикамента, отпускани по лекарско предписание, макар конкретните препарати да не се уточняват.

На 11 май 2026 г. в дома на Кларк в долината Сан Фернандо, Лос Анджелис, животът на баскетболиста угасва безвъзвратно. Парамедиците, пристигнали на адреса, само констатират смъртта му в 17:15 ч. местно време. На мястото са открити доказателства за употреба на забранени субстанции, което потвърждава трагичната развръзка.

Брендън Кларк бе избран в първия кръг на драфта на НБА през 2019 г. и бързо се превърна в обещаващо име на паркета. За съжаление, последният сезон бе белязан от контузии, които ограничиха участието му до едва два мача. През април Кларк попадна и в полезрението на органите на реда заради превишена скорост и подозрения за притежание на наркотици.