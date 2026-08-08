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Изабелла Шиникова е финалистка в Оренсе

Изабелла Шиникова е финалистка в Оренсе

8 Август, 2026 20:06 895 0

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На полуфиналите българката се наложи над Брит ду Прее

Изабелла Шиникова е финалистка в Оренсе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Оренсе (Испания), който е с награден фонд от 60 хиляди долара.

Българката записа четвърта поредна победа в надпреварата, след като на полуфиналите се наложи над Брит ду Прее (Нидерландия) с 6:2, 5:7, 6:3 след 2 часа и 6 минути игра.


Шиникова започна отлично двубоя и проби още в първия гейм. След нов брейк в седмия гейм българката уверено затвори първия сет с 6:2. Втората част се разви драматично. Шиникова на два пъти поведе с пробив, а при 5:4 получи възможност да сервира за мача. Нидерландката обаче успя да спечели три поредни гейма и да изравни резултата в сетовете след 7:5. В решителната трета част българката отново пое инициативата, като проби още в първия гейм. Шиникова продължи да контролира играта и след нов пробив в деветия гейм приключи мача с 6:3.


По пътя си към финала 34-годишната българка постигна впечатляваща победа и на четвъртфиналите, когато елиминира водачката в схемата и бивша №59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).


В битката за титлата Шиникова ще се изправи утре срещу победителката от двубоя между квалификантката Соня Жиенбаева (Казахстан) и Рина Сайго (Япония).


Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).


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