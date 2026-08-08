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Интер надделя над Ювентус в зрелищна контрола на австралийска земя

Интер надделя над Ювентус в зрелищна контрола на австралийска земя

8 Август, 2026 19:12 866 0

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Драматичен сблъсък в Пърт донесе трета лятна победа за "нерадзурите"

Интер надделя над Ювентус в зрелищна контрола на австралийска земя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер и Ювентус премериха сили в приятелски двубой, изпълнен с емоции и красиви попадения, игран в австралийския град Пърт. Италианските грандове не пожалиха сили, а крайният резултат – 2:1 в полза на "нерадзурите" – донесе радост на феновете на миланския тим.

Още в 20-ата минута Федерико Димарко откри резултата за Интер с прецизен удар, който остави вратаря на "бианконерите" безпомощен.

След почивката резервата Анди Диуф удвои аванса на своите, демонстрирайки хладнокръвие и отлична форма.

Ювентус не се предаде и в самия край на мача Франсиско Консейсао, също влязъл от пейката, върна интригата с почетно попадение, но времето не стигна за обрат.

Воденият от Кристиан Киву Интер вече може да се похвали с три успеха от четири изиграни проверки това лято. Следващото изпитание за "нерадзурите" ще бъде срещу испанския Бетис на 15 август – последна генерална репетиция преди старта на сезона.

За Ювентус, под ръководството на Лучано Спалети, поражението в Пърт е първо в петте им летни контроли досега. "Старата госпожа" ще има възможност да се реваншира на 11 август, когато се изправя срещу Палермо в последния си приятелски мач преди официалните битки.


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