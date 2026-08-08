Фидан: Споразумението от Мека е като Член 5 на НАТО

В ексклузивно интервю за турската държавна медия Anadolu Agency турският министър на външните работи Хакан Фидан направи ключови разкрития за новите дипломатически и военни ходове на Анкара.

Изявлението му хвърля светлина върху предложението за мир в Украйна и подписването на историческия отбранителен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан.

Мораториум върху военните действия в Украйна

По отношение на продължаващия конфликт в Източна Европа Фидан потвърди, че Турция официално е предала предложение за частичен мораториум върху военните действия на страните в конфликта в Украйна. Дипломатическата инициатива има за цел да прекрати сблъсъците в критични зони като Черно море и ключовата енергийна инфраструктура.

„Ако пълното прекратяване на огъня е непостижимо в този момент, въвеждането на мораториум в стратегически сектори е жизненоважно за глобалната сигурност“, посочи външният министър, припомняйки неотдавнашните си срещи в Киев и Москва.

Споразумението от Мека и Член 5 от НАТО

Голямата новина от деня обаче бе коментарът на Фидан относно новоподписаното Споразумение за съвместна отбрана в Мека. Министърът категорично заяви, че задълженията на страните по Споразумението от Мека съвпадат и са технически идентични с Член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана. Това означава, че въоръжено нападение срещу Анкара, Рияд или Исламабад ще се счита за атака срещу всички тях.

Турските власти изрично уточниха, че този съюз не е алтернатива на членството на страната в Северноатлантическия алианс, а допълващ механизъм за стабилност в Близкия изток, където Анкара си партнира с ядрената сила Пакистан и финансовия гигант Саудитска Арабия.

Липса на „обща заплаха“ и бъдещо разширяване

Въпреки сериозния характер на военния пакт Фидан бе категоричен, че Споразумението от Мека не съдържа концепцията за обща заплаха и не посочва конкретна държава като враг. По думите му съюзът е изцяло отбранителен и е породен от нуждата да се адресира хроничната нестабилност в региона след изтеглянето на Османската империя преди век, предаде TRT World.

„Нито една страна, която не ни атакува, не е наша цел. Иран не е мишена на това споразумение“, подчерта турският дипломат номер едно. Той допълни, че визията на президента Реджеп Тайип Ердоган е пактът да се разшири, като се очаква в следващата фаза Египет също да се присъедини към него.