Официален Берн продължава твърдо да защитава позицията си, че многовековният военен неутралитет на страната не е в противоречие с оказването на мащабна солидарност и хуманитарна подкрепа за Киев.

Този дипломатически курс остава водещ в навечерието на съдбоносния за конфедерацията общонароден референдум.

Въпреки засилващия се натиск от страна на консервативни политически сили у дома, които настояват за стриктно спазване на „въоръжения неутралитет“, правителството на страната намира баланс между спазването на международното право и защитата на суверенни държави. Извън чисто военната сфера, швейцарските власти многократно подчертаха, че правото на неутралитет не възпрепятства сътрудничеството и моралната и материална помощ за нападнати нации.

Промяната в швейцарската външна политика стана особено видима след безпрецедентната военна агресия на Москва. Конфедерацията не само се присъедини към почти всички пакети от икономически санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, но и замрази сериозни финансови активи. Същевременно страната отпуска мащабна финансова помощ и поддържа силно дипломатическо присъствие в Киев, координирайки проекти за възстановяване на критичната енергийна инфраструктура и хуманитарно подпомагане на цивилното население.

Дебатът по темата обаче се изостря заради предстоящото на 27 септември 2026 г. национално допитване за т.нар. „Инициатива за неутралитет“. Тя бе внесена от дясната Швейцарска народна партия (SVP) и цели изричното вписване в конституцията на вечен и абсолютен въоръжен неутралитет, който би забранил на Берн участие в каквито и да е икономически санкции без изричен мандат от Съвета за сигурност на ООН. Към момента проучванията на общественото мнение остават разделени, което показва дълбоката трансформация в мисленето на швейцарското общество спрямо сигурността в Европа.