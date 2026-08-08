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Швейцария: Неутралитетът не изключва солидарност с Киев

Швейцария: Неутралитетът не изключва солидарност с Киев

8 Август, 2026 20:48, обновена 8 Август, 2026 20:51 1 640 26

  • швейцария-
  • украйна-
  • солидарност-
  • неутралитет

Берн съчетава хуманитарна подкрепа за Украйна и икономически санкции срещу Русия с историческия си статут преди ключовия референдум

Швейцария: Неутралитетът не изключва солидарност с Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официален Берн продължава твърдо да защитава позицията си, че многовековният военен неутралитет на страната не е в противоречие с оказването на мащабна солидарност и хуманитарна подкрепа за Киев.

Този дипломатически курс остава водещ в навечерието на съдбоносния за конфедерацията общонароден референдум.

Въпреки засилващия се натиск от страна на консервативни политически сили у дома, които настояват за стриктно спазване на „въоръжения неутралитет“, правителството на страната намира баланс между спазването на международното право и защитата на суверенни държави. Извън чисто военната сфера, швейцарските власти многократно подчертаха, че правото на неутралитет не възпрепятства сътрудничеството и моралната и материална помощ за нападнати нации.

Промяната в швейцарската външна политика стана особено видима след безпрецедентната военна агресия на Москва. Конфедерацията не само се присъедини към почти всички пакети от икономически санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, но и замрази сериозни финансови активи. Същевременно страната отпуска мащабна финансова помощ и поддържа силно дипломатическо присъствие в Киев, координирайки проекти за възстановяване на критичната енергийна инфраструктура и хуманитарно подпомагане на цивилното население.

Дебатът по темата обаче се изостря заради предстоящото на 27 септември 2026 г. национално допитване за т.нар. „Инициатива за неутралитет“. Тя бе внесена от дясната Швейцарска народна партия (SVP) и цели изричното вписване в конституцията на вечен и абсолютен въоръжен неутралитет, който би забранил на Берн участие в каквито и да е икономически санкции без изричен мандат от Съвета за сигурност на ООН. Към момента проучванията на общественото мнение остават разделени, което показва дълбоката трансформация в мисленето на швейцарското общество спрямо сигурността в Европа.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    12 29 Отговор
    Русийката пак нямаше късмет. За кой ли път само днес.!

    20:56 08.08.2026

  • 2 колт

    36 12 Отговор
    Нищо ново от ВСВ, също са оказвали съдействие на хитлеристите.

    20:57 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яшар

    14 11 Отговор
    Ще кажа ,че познавам Швейцария и като добро и като мащеха ...Това с укра е проформа, няма такава теза въобще !

    20:59 08.08.2026

  • 5 Ще се наиграят

    23 8 Отговор
    и швейцарците. Скоро...

    Коментиран от #15, #25

    20:59 08.08.2026

  • 6 ВРЪЩАЙТЕ РУСКИТЕ ПАРИ

    29 9 Отговор
    Крадци грозни и долни.

    Коментиран от #8

    20:59 08.08.2026

  • 7 Копейки

    8 18 Отговор
    и швейцарците ли са зле, а копейки, ко пей ки …да ви чуем

    21:04 08.08.2026

  • 8 Не могат да ги еьръмат

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "ВРЪЩАЙТЕ РУСКИТЕ ПАРИ":

    Само ги замразяват, тоз тъй каза. Това тук не се раздухва.

    21:05 08.08.2026

  • 9 ....

    11 21 Отговор
    Швейцарците са умни и като видяха потъващия руски кораб, веднага заеха позиция.

    Коментиран от #14

    21:06 08.08.2026

  • 10 Правист

    16 8 Отговор
    Демек, "неутрален фашизъм" :)

    21:07 08.08.2026

  • 11 Само Иран и сев Корея

    6 18 Отговор
    са солидарни с гРозия, а и нашите ко пе и

    21:08 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

    18 6 Отговор
    Е неутрален и солидарен с Русия.

    Коментиран от #16

    21:10 08.08.2026

  • 14 за сега

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    Кораби потъват само пред окpaинссите приснанища.

    Коментиран от #17

    21:12 08.08.2026

  • 15 Абсурд

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Ще се наиграят":

    В Швейцария са супер, гледат си живота хората. Да му мислят руснаците и северно корейците, те имат много тежка и тъжна съдба.

    21:16 08.08.2026

  • 16 Живееш

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД":

    в илюзии

    21:16 08.08.2026

  • 17 И мацква

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "за сега":

    така

    21:17 08.08.2026

  • 18 То и такъв

    18 7 Отговор
    "неутралитет" не изключва да ви смачкат и вас в световната война, ей-така!!!

    Коментиран от #19

    21:18 08.08.2026

  • 19 Айде

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "То и такъв":

    да опитат блатните

    21:23 08.08.2026

  • 20 Артилерист

    13 4 Отговор
    Имаше едно време сентенция, че всяка глупост имала своето философско оправдание...

    21:23 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НА КОГО ТИЯ БРАЩОЛЕВЕНИЯ??

    15 4 Отговор
    СОЛИДАРНОСТ С КОГО??? С КИЕВ ЛИ????? НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, НЕГРАМОТНИЦИ !
    "СОЛИДАРНОСТА" ВИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА С УУРСУЛОФАШИСТКАТА МАФИЯ , ЩОТ ИНАЧ НЕ ВИ ВИЖДАМ. А КОЛКО СТЕ НЕЗАВИСИМИ САМО, СМЕЕТЕ ЛИ ДА СЕ ОТКЛОНИТЕ ОТФФАШИСТКАТА ДОКТРИНА НА БРУКСЕЛСКАТА ММАФИЯ??? !!
    ЗАЩО СИ НЕ ТРАЕТЕ , КОЙ ВИ ПИТА ?? О ДА БЕ , НУЖНО Е СЛАГАЕСТВО ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ , НУЖНО Е ЕДИНОМИСЛИЕ С ФФАШМАФИЯТА!! НЕ Ѝ ИЗНЕВЕРЯВАТЕ , САМО ТАКА!

    Коментиран от #23

    21:28 08.08.2026

  • 23 Рррааакия

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "НА КОГО ТИЯ БРАЩОЛЕВЕНИЯ??":

    ммнннооогооо, а

    21:44 08.08.2026

  • 24 Помни

    4 2 Отговор
    Швейцарците имат опит . Неутралитетът им не им пречеше да симпатизират Хитлер и да пазят в банките си парите и златото на нацистите .

    23:06 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Филю

    0 0 Отговор
    Преди са били солидарни с Хитлер, сега с Бандерите. Нищо ново под слънцето

    04:44 09.08.2026

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