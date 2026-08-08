Швейцария: Неутралитетът не изключва солидарност с Киев

Официален Берн продължава твърдо да защитава позицията си, че многовековният военен неутралитет на страната не е в противоречие с оказването на мащабна солидарност и хуманитарна подкрепа за Киев.
Този дипломатически курс остава водещ в навечерието на съдбоносния за конфедерацията общонароден референдум.
Въпреки засилващия се натиск от страна на консервативни политически сили у дома, които настояват за стриктно спазване на „въоръжения неутралитет“, правителството на страната намира баланс между спазването на международното право и защитата на суверенни държави. Извън чисто военната сфера, швейцарските власти многократно подчертаха, че правото на неутралитет не възпрепятства сътрудничеството и моралната и материална помощ за нападнати нации.
Промяната в швейцарската външна политика стана особено видима след безпрецедентната военна агресия на Москва. Конфедерацията не само се присъедини към почти всички пакети от икономически санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, но и замрази сериозни финансови активи. Същевременно страната отпуска мащабна финансова помощ и поддържа силно дипломатическо присъствие в Киев, координирайки проекти за възстановяване на критичната енергийна инфраструктура и хуманитарно подпомагане на цивилното население.
Дебатът по темата обаче се изостря заради предстоящото на 27 септември 2026 г. национално допитване за т.нар. „Инициатива за неутралитет“. Тя бе внесена от дясната Швейцарска народна партия (SVP) и цели изричното вписване в конституцията на вечен и абсолютен въоръжен неутралитет, който би забранил на Берн участие в каквито и да е икономически санкции без изричен мандат от Съвета за сигурност на ООН. Към момента проучванията на общественото мнение остават разделени, което показва дълбоката трансформация в мисленето на швейцарското общество спрямо сигурността в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
20:56 08.08.2026
2 колт
20:57 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яшар
20:59 08.08.2026
5 Ще се наиграят
Коментиран от #15, #25
20:59 08.08.2026
6 ВРЪЩАЙТЕ РУСКИТЕ ПАРИ
Коментиран от #8
20:59 08.08.2026
7 Копейки
21:04 08.08.2026
8 Не могат да ги еьръмат
До коментар #6 от "ВРЪЩАЙТЕ РУСКИТЕ ПАРИ":Само ги замразяват, тоз тъй каза. Това тук не се раздухва.
21:05 08.08.2026
9 ....
Коментиран от #14
21:06 08.08.2026
10 Правист
21:07 08.08.2026
11 Само Иран и сев Корея
21:08 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД
Коментиран от #16
21:10 08.08.2026
14 за сега
До коментар #9 от "....":Кораби потъват само пред окpaинссите приснанища.
Коментиран от #17
21:12 08.08.2026
15 Абсурд
До коментар #5 от "Ще се наиграят":В Швейцария са супер, гледат си живота хората. Да му мислят руснаците и северно корейците, те имат много тежка и тъжна съдба.
21:16 08.08.2026
16 Живееш
До коментар #13 от "БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД":в илюзии
21:16 08.08.2026
17 И мацква
До коментар #14 от "за сега":така
21:17 08.08.2026
18 То и такъв
Коментиран от #19
21:18 08.08.2026
19 Айде
До коментар #18 от "То и такъв":да опитат блатните
21:23 08.08.2026
20 Артилерист
21:23 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НА КОГО ТИЯ БРАЩОЛЕВЕНИЯ??
"СОЛИДАРНОСТА" ВИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА С УУРСУЛОФАШИСТКАТА МАФИЯ , ЩОТ ИНАЧ НЕ ВИ ВИЖДАМ. А КОЛКО СТЕ НЕЗАВИСИМИ САМО, СМЕЕТЕ ЛИ ДА СЕ ОТКЛОНИТЕ ОТФФАШИСТКАТА ДОКТРИНА НА БРУКСЕЛСКАТА ММАФИЯ??? !!
ЗАЩО СИ НЕ ТРАЕТЕ , КОЙ ВИ ПИТА ?? О ДА БЕ , НУЖНО Е СЛАГАЕСТВО ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ , НУЖНО Е ЕДИНОМИСЛИЕ С ФФАШМАФИЯТА!! НЕ Ѝ ИЗНЕВЕРЯВАТЕ , САМО ТАКА!
Коментиран от #23
21:28 08.08.2026
23 Рррааакия
До коментар #22 от "НА КОГО ТИЯ БРАЩОЛЕВЕНИЯ??":ммнннооогооо, а
21:44 08.08.2026
24 Помни
23:06 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Филю
04:44 09.08.2026