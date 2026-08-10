Войната в Иран - катастрофа за Йордания

Йордания много разчита на туризма. Но войната в Иран сложи край на този печеливш бизнес. Страната все по-често е обект на атаки, а недоволството от САЩ сред населението расте.
Ал-Хазне, известна още като "Съкровищницата на фараона", е най-популярната гробница в Петра, Йордания, построена преди 2000 години. Тя отдавна е магнит за туристи. Но не и тази година. "Идват едва между 300 и 500 души на ден. Обикновено са десетки пъти повече", казва пред АРД Язан Махадин от местната туристична служба.
Туризмът се срина заради войната
От началото на войната между САЩ и Иран туризмът в Йордания е блокиран - правителствата издават предупреждения да не се пътува до кралството, авиокомпаниите отменят полети. За държава, в която 15 процента от икономиката се генерират от туристи, това е истинска катастрофа.
Йордания от години се приема като котва на стабилността в турбулентния регион. Но кралството често попада между фронтовете заради конфликтите наоколо. Още с началото на войната в Газа ракетите, които си разменяха Израел, Иран и Хизбула, засегнаха икономиката. В момента обаче и самата Йордания е под обстрел. "Новото в този конфликт е, че Йордания е мишена на иранските удари и проиранските милиции", казва Вероника Ертл, която ръководи бюрото на фондация "Конрад Аденауер" в Аман. Базите на САЩ в страната са обект на атаки, трима американски войници загинаха.
Иран разчита и на пропагандата - Революционната гвардия публично призова йорданското население да се включи в борбата с американските сили на нейна територия, говорейки за "религиозен дълг" срещу "убийците на потиснати мюсюлмани". Над половината от населението на Йордания има палестински корени и голяма част от него така и така отхвърля партньорството със САЩ и Израел, а Иран очевидно се опитва да подсили това чувство.
Целта на Иран е да дестабилизира Йордания отвътре
Според експерта по Близкия изток Амер Сабайле целта на този стратегия е Йордания да бъде дестабилизирана отвътре. Йорданското общество не се чувства близко до режима в Иран и до Революционната гвардия, но в момента мнозина възприемат страната като жертва, обяснява Вероника Ертл. "Гневът и недоволството от американските атаки сред йорданското население са големи, защото то гледа на тях като дестабилизация на целия регион", допълва политоложката.
Правителството се опитва да компенсира икономическите загуби със субсидии. Държавата поддържа цените на брашното и пшеницата изкуствено ниски. Това обаче натоварва държавния бюджет. Йордания зависи много от чуждестранната помощ - тази година тя е получила само от САЩ над 1,4 милиарда долара, което по данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика представлява близо осем процента от общия бюджет на страната. От Израел пък кралството получава голяма част от водата и природния газ, които са ѝ нужни за електроснабдяването.
В замяна Йордания предоставя на САЩ достъп до 12 военни бази. Там са разположени противовъздушни системи, включително "Пейтриът", които освен Йордания пазят и Израел. В настоящия конфликт с Иран това е от особено стратегическо значение. Затова и Техеран се опитва максимално да оскъпи това партньорство. "Ударите срещу Йордания до голяма степен целят да погребат съюзите ѝ", казва Сабайле. Така страната бива отслабена, доверието на обществото се разклаща, а това води до нестабилност.
Цената на стабилността става все по-висока
"Прагматичната външна политика винаги е била една от най-силните страни на Йордания", казва Сабайле пред германската обществена медия. За правителството обаче е важно да обясни на собствения си народ рисковете и мотивите за тази политика по прозрачен и убедителен начин. "В настоящата ситуация то трябва да отдаде по-голямо значение на това", допълва експертът по сигурността. Йордания продължава да е стабилен партньор, казва Ертл, но цената за това се повишава.
Все пак някои европейски авиолинии обявиха, че планират да подновят полетите си до Аман от есента, пише още АРД. Ако положението е спокойно, това ще съживи туризма. Много от работещите в него обаче вече са се преориентирали, казва Язан Махадин - започнали са работа в индустрията или земеделието. Възстановяването на доверието сред чуждестранните туристи ще е дълъг процес, затова страната все повече акцентира върху вътрешните пътувания. Напоследък до Петра пътуват много ученици, разказва Махадин, "те трябва да научат своята история".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
07:08 10.08.2026
2 така е
Да не забравяме и че Хамас нападна Израел две седмици след като Иранския президент заяви в ООН, че всяко затопляне на отношенията между Израел и Саудитска арабия би било удар с нож в гърба на ... палестинската съпротива....
07:09 10.08.2026
3 Тунджа 200
Грантаджии долни.
Коментиран от #7
07:10 10.08.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #8
07:15 10.08.2026
5 Отново
Коментиран от #6
07:24 10.08.2026
6 разбира се че Иран е виновен
До коментар #5 от "Отново":21 Септември 2023
Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.
"Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.
Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.
07:30 10.08.2026
7 мунджа 300
До коментар #3 от "Тунджа 200":мажи допарата
07:40 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дойче веле 🚾
07:48 10.08.2026
10 Ами като
08:23 10.08.2026
11 Бгг
08:33 10.08.2026
12 Народа в Йордания
Коментиран от #13
08:36 10.08.2026
13 чудесно
До коментар #12 от "Народа в Йордания":Защо не приеха палестинските бежанци като започна войната, а си оставиха границите затворени за палестинци? От безгранична обич ще да е.
08:39 10.08.2026
14 Няма кървава диспотична монархия
08:40 10.08.2026
15 Любо
09:58 10.08.2026
16 Ти да видиш
10:13 10.08.2026
17 Пак идва Септември
16:06 10.08.2026
18 Анджело
16:10 10.08.2026