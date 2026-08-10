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Войната в Иран - катастрофа за Йордания

Войната в Иран - катастрофа за Йордания

10 Август, 2026 07:01 2 078 18

  • петра-
  • йордания-
  • иран-
  • хизбула-
  • хамас

От началото на войната между САЩ и Иран туризмът в Йордания е блокиран - правителствата издават предупреждения да не се пътува до кралството, авиокомпаниите отменят полети

Войната в Иран - катастрофа за Йордания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Йордания много разчита на туризма. Но войната в Иран сложи край на този печеливш бизнес. Страната все по-често е обект на атаки, а недоволството от САЩ сред населението расте.

Ал-Хазне, известна още като "Съкровищницата на фараона", е най-популярната гробница в Петра, Йордания, построена преди 2000 години. Тя отдавна е магнит за туристи. Но не и тази година. "Идват едва между 300 и 500 души на ден. Обикновено са десетки пъти повече", казва пред АРД Язан Махадин от местната туристична служба.

Туризмът се срина заради войната

От началото на войната между САЩ и Иран туризмът в Йордания е блокиран - правителствата издават предупреждения да не се пътува до кралството, авиокомпаниите отменят полети. За държава, в която 15 процента от икономиката се генерират от туристи, това е истинска катастрофа.

Йордания от години се приема като котва на стабилността в турбулентния регион. Но кралството често попада между фронтовете заради конфликтите наоколо. Още с началото на войната в Газа ракетите, които си разменяха Израел, Иран и Хизбула, засегнаха икономиката. В момента обаче и самата Йордания е под обстрел. "Новото в този конфликт е, че Йордания е мишена на иранските удари и проиранските милиции", казва Вероника Ертл, която ръководи бюрото на фондация "Конрад Аденауер" в Аман. Базите на САЩ в страната са обект на атаки, трима американски войници загинаха.

Иран разчита и на пропагандата - Революционната гвардия публично призова йорданското население да се включи в борбата с американските сили на нейна територия, говорейки за "религиозен дълг" срещу "убийците на потиснати мюсюлмани". Над половината от населението на Йордания има палестински корени и голяма част от него така и така отхвърля партньорството със САЩ и Израел, а Иран очевидно се опитва да подсили това чувство.

Целта на Иран е да дестабилизира Йордания отвътре

Според експерта по Близкия изток Амер Сабайле целта на този стратегия е Йордания да бъде дестабилизирана отвътре. Йорданското общество не се чувства близко до режима в Иран и до Революционната гвардия, но в момента мнозина възприемат страната като жертва, обяснява Вероника Ертл. "Гневът и недоволството от американските атаки сред йорданското население са големи, защото то гледа на тях като дестабилизация на целия регион", допълва политоложката.

Правителството се опитва да компенсира икономическите загуби със субсидии. Държавата поддържа цените на брашното и пшеницата изкуствено ниски. Това обаче натоварва държавния бюджет. Йордания зависи много от чуждестранната помощ - тази година тя е получила само от САЩ над 1,4 милиарда долара, което по данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика представлява близо осем процента от общия бюджет на страната. От Израел пък кралството получава голяма част от водата и природния газ, които са ѝ нужни за електроснабдяването.

В замяна Йордания предоставя на САЩ достъп до 12 военни бази. Там са разположени противовъздушни системи, включително "Пейтриът", които освен Йордания пазят и Израел. В настоящия конфликт с Иран това е от особено стратегическо значение. Затова и Техеран се опитва максимално да оскъпи това партньорство. "Ударите срещу Йордания до голяма степен целят да погребат съюзите ѝ", казва Сабайле. Така страната бива отслабена, доверието на обществото се разклаща, а това води до нестабилност.

Цената на стабилността става все по-висока

"Прагматичната външна политика винаги е била една от най-силните страни на Йордания", казва Сабайле пред германската обществена медия. За правителството обаче е важно да обясни на собствения си народ рисковете и мотивите за тази политика по прозрачен и убедителен начин. "В настоящата ситуация то трябва да отдаде по-голямо значение на това", допълва експертът по сигурността. Йордания продължава да е стабилен партньор, казва Ертл, но цената за това се повишава.

Все пак някои европейски авиолинии обявиха, че планират да подновят полетите си до Аман от есента, пише още АРД. Ако положението е спокойно, това ще съживи туризма. Много от работещите в него обаче вече са се преориентирали, казва Язан Махадин - започнали са работа в индустрията или земеделието. Възстановяването на доверието сред чуждестранните туристи ще е дълъг процес, затова страната все повече акцентира върху вътрешните пътувания. Напоследък до Петра пътуват много ученици, разказва Махадин, "те трябва да научат своята история".


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    21 0 Отговор
    Така става с нации туристически!

    07:08 10.08.2026

  • 2 така е

    3 28 Отговор
    Още от ислямската революция в Иран през 1979, целия близкоизточен регион се тресе от държавноспонсориран ирански тероризъм. Хамас, Хизбула, Хути са само по-известните ирански израстъци в чужбина. Дойде времето айатоласите да си плащат сметката.
    Да не забравяме и че Хамас нападна Израел две седмици след като Иранския президент заяви в ООН, че всяко затопляне на отношенията между Израел и Саудитска арабия би било удар с нож в гърба на ... палестинската съпротива....

    07:09 10.08.2026

  • 3 Тунджа 200

    24 4 Отговор
    Българското слугинаж да си прави сметката.
    Грантаджии долни.

    Коментиран от #7

    07:10 10.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    6 4 Отговор
    Това също е е една еврейска провинция

    Коментиран от #8

    07:15 10.08.2026

  • 5 Отново

    33 3 Отговор
    Са виновни всички останали, но не и световните терористи - САЩ и Израел! Ако Израел си седяха в територията дадена им от ООН и не третираха палестинците, като Хитлер евреите, нямаше да има толкова милиции и организации борещи се с тях!

    Коментиран от #6

    07:24 10.08.2026

  • 6 разбира се че Иран е виновен

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Отново":

    21 Септември 2023
    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    07:30 10.08.2026

  • 7 мунджа 300

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тунджа 200":

    мажи допарата

    07:40 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дойче веле 🚾

    4 2 Отговор
    Катастрофа за Сащ и ес

    07:48 10.08.2026

  • 10 Ами като

    9 1 Отговор
    има 12 бази на САЩ и пази Израел, така ше да е. Съвсем логично

    08:23 10.08.2026

  • 11 Бгг

    9 1 Отговор
    Йордания е слуга на САЩ и евреите. По точно кралското семейство се е продало на тях.

    08:33 10.08.2026

  • 12 Народа в Йордания

    8 1 Отговор
    Мрази САЩ и Израел, подкрепя палестинската кауза но на диктатора-крал това му е без значение. Който си отвори устата просто изчезва безследно. Даже на кралица Рания от Йордания която впрочем също е палестинка е забранена всякаква медийна изява по темата за Палестина.

    Коментиран от #13

    08:36 10.08.2026

  • 13 чудесно

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Народа в Йордания":

    Защо не приеха палестинските бежанци като започна войната, а си оставиха границите затворени за палестинци? От безгранична обич ще да е.

    08:39 10.08.2026

  • 14 Няма кървава диспотична монархия

    4 1 Отговор
    Или брутален режим в региона който от САЩ да не е подкрепен.

    08:40 10.08.2026

  • 15 Любо

    5 1 Отговор
    Държава Израел няма , никога не е имало и никога няма да има!!

    09:58 10.08.2026

  • 16 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    Докато има живи ционисти ще е все така.

    10:13 10.08.2026

  • 17 Пак идва Септември

    0 0 Отговор
    Черният септември (на арабски: أيلول الأسود) е термин, отнасящ се до гражданската война в Йордания, която започва през септември 1970 и приключва през юли следващата година. Конфликтът се води между два основни компонента на йорданското население, палестинците, представлявани от Организацията за освобождение на Палестина (ООП), под ръководството на Ясер Арафат, и местните йорданци, представлявано от йорданските въоръжени сили под ръководството на крал Хюсеин. Същността на гражданската война е да се определи дали Йордания да бъде управлявана от Организацията за освобождение на Палестина или от Хашемитската монархия. Войната води до смъртта на хиляди хора, повечето от които са палестинци. Въоръжен конфликт завършва с изгонването на ръководството на ООП и хиляди палестински бойци към Ливан.

    16:06 10.08.2026

  • 18 Анджело

    0 0 Отговор
    Ако Йордания не нападне Иран Дедо Тчръмпи лудото куче няма да пръдне даже!

    16:10 10.08.2026