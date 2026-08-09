Християн Петров и Хееренвеен с летящ старт в Ередивизи

Сезонът в нидерландската Ередивизи започна с усмивка за Християн Петров и неговия Хееренвеен. Българският защитник, който вече се утвърди като важна фигура в състава, се появи на терена в 68-ата минута, заменяйки контузения Матс Егбринк. Въпреки че влезе като резерва, Петров демонстрира стабилност и хладнокръвие в защита, допринасяйки за минималната, но ценна победа с 1:0 над коравия тим на Твенте.

Единственото попадение в срещата бе дело на белгийския полузащитник Лука Ойен, който се включи след почивката и не пропусна да се разпише. Неговият гол се оказа решаващ и донесе първите три точки за Хееренвеен в новата кампания.

Миналият сезон бе изпълнен с предизвикателства за Християн Петров, който записа 24 участия във всички турнири с екипа на Хееренвеен. Въпреки усилията на отбора, те останаха на осмата позиция в крайното класиране и пропуснаха възможността да се борят за място в европейските клубни турнири. Сега обаче, с нови сили и амбиции, Петров и съотборниците му се стремят към по-добро представяне.

Пред Хееренвеен предстои сериозно предизвикателство – гостуване на гранда Аякс на 16 август.