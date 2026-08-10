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Аятолахът подписа! Мохсен Резаи е новият шеф на службите за сигурност

Аятолахът подписа! Мохсен Резаи е новият шеф на службите за сигурност

10 Август, 2026 07:11 1 614 8

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  • доналд тръмп-
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Генерал-майор Мохсен Резаи се счита за една от най-дълго служещите фигури в иранската властова структура, като е участвал в Ислямската революция от 1979 г.

Аятолахът подписа! Мохсен Резаи е новият шеф на службите за сигурност - 1
DPA DPA

Мохсен Резаи, бивш командир на мощната иранска Ислямска революционна гвардия, беше назначен за нов секретар на Върховния съвет за национална сигурност на страната, пише ДПА.

Върховният лидер Моджтаба Хаменеи, който по-рано тази година наследи убития си баща като лидер на Иран, обяви назначението в X, като няколко медии също съобщиха за тази стъпка.

Генерал-майор Мохсен Резаи се счита за една от най-дълго служещите фигури в иранската властова структура, като е участвал в Ислямската революция от 1979 г.

Резаи заменя предишния секретар на съвета, относително неизвестния бригаден генерал Мохамед Багер Золгадр. Наблюдатели смятат, че това може да е признак за по-нататъшно укрепване на влиянието на Ислямската гвардия върху правителството.

След избухването на войната на 28 февруари много ключови фигури в иранското ръководство бяха убити при въздушни удари на САЩ и Израел.

Съветът за национална сигурност се счита за ключов ръководен орган в Ислямската република, който се занимава с въпроси, свързани с националната сигурност.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан назначи Мохсен Резаи за секретар на влиятелния Върховен съвет за национална сигурност (ВСНС) на страната, малко след като той бе посочен за представител на Върховния лидер Моджтаба Хаменеи в същия орган. Този ход бележи най-новото преразпределение на властта в рамките на управляващите структури на Иран.

От кабинета на Пезешкиан съобщиха, че бившият секретар на Съвета за национална сигурност Мохамад Багер Золгадр е подал оставка от поста си и му е възложена нова отговорност. Междувременно се появиха информации, че Золгадр е заел поста на политически съветник на Хаменеи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    10 12 Отговор
    Ние българите, подкрепяме нашата ОСВОБОДИТЕЛКА РУСИЯ от турското робство! НЕ киевския режим на сатрапа милиардер.

    Коментиран от #7

    07:14 10.08.2026

  • 2 Тунджа 200

    7 0 Отговор
    И защо удивителен знак след подписа?
    Ми подписал бил, ок.
    А някой (или някоя) се развълнувал (развълнувала).
    Ха!

    07:16 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 днес подписал

    7 4 Отговор
    утре краварите го отписват.Много важна новина.

    07:42 10.08.2026

  • 5 Моджтаба

    9 5 Отговор
    Някой виждал ли е Моджтабато освен на картон?
    Кой ги подписва тия от негово име?

    07:45 10.08.2026

  • 6 Моше

    5 8 Отговор
    Иранският велик аятолах
    Яде голям еврейски пердах

    07:46 10.08.2026

  • 7 Осман

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Ти кога си бил роб на турците и кога Путин те освободи.

    07:47 10.08.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор
    МОСАД за 24 часа ще го отпише .... 💥🐐🧕

    11:21 10.08.2026

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