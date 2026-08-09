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ЦСКА с нова убедителна победа

ЦСКА с нова убедителна победа

9 Август, 2026 23:17 1 257 3

  • цска-
  •  септември софия-
  • първа лига-
  • футбол

Три безответни гола срещу Септември на "Васил Левски"

ЦСКА с нова убедителна победа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи Септември София с 3:0 на Националния стадион "Васил Левски", в мач от четвъртия кръг на Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал "червените" поеха инициативата и само три минути след началото Жоел Цварц изпробва рефлексите на Иванов с опасен удар по земя. Вратарят на Септември обаче бе на мястото си и не позволи ранна изненада.

Домакините не останаха длъжни и бързо организираха контраатака, при която Джамов отправи силен шут към близкия ъгъл. Лапоухов, стражът на ЦСКА, реагира светкавично и изби топката в корнер, запазвайки равенството.

В 19-ата минута съдбата не бе благосклонна към Септември – Анхело Мартино получи неприятна травма и бе заменен от младия Андрей Йорданов. Малко преди края на първата част, напрежението нарасна: след намеса на ВАР, съдията отсъди дузпа за ЦСКА. Йоанис Питас не трепна и хладнокръвно реализира за 0:1, давайки предимство на "армейците" точно преди почивката.

След подновяването на играта Мартин Христов опита да върне интригата с далечен изстрел, но Лапоухов отново бе непробиваем. Пет минути по-късно ЦСКА бе на косъм от втори гол, ала Иванов спаси последователни удари на Петко Панайотов и Леандро Годой.

В 72-ата минута обаче защитата на Септември се пропука фатално – Годой се възползва от груба грешка на вратаря и безпроблемно удвои аванса на гостите. Само две минути по-късно Жоел Цварц прати топката в мрежата, но радостта му бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

В 81-ата минута Исак Соле сложи точка на спора, след като засече отлично центриране на Йорданов и оформи класическото 0:3. До последния съдийски сигнал ЦСКА контролираше събитията на терена и не позволи на Септември да върне нито един гол.

След този убедителен успех "червените" се изкачиха на трето място във временното класиране с 10 точки, докато Септември остава на предпоследната 13-а позиция с едва една точка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо

    2 3 Отговор
    Нямам думи! Доминиращият отбор е с три пъти.повече жълти картони. Обратни фалове, подминаване на хуригански влизания, дърпане....
    Тия говеда, чрез едвопръстия Гонзо, дори срещу Септември си цъкат плана.

    Коментиран от #2

    23:42 09.08.2026

  • 2 Годой

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо":

    Избърши си слюнката, ще подмокриш клавиатурата , гнусньо подуенски

    00:19 10.08.2026

  • 3 3.14К

    1 2 Отговор
    Говеждата мафия на съдиите се развихри още от първите кръгове. Нагъл терор с измислени картони, обратни отсъждания, предупреждения за потърпевшите футболисти и малоумен критерий при при разразилата се корида. Тия от ЦСКА да се вземат в ръце и подобни съди да не стъпват на техни мачове, а да си намерят свои Геро Писковци!

    00:19 10.08.2026

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