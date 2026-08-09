ЦСКА с нова убедителна победа

ЦСКА победи Септември София с 3:0 на Националния стадион "Васил Левски", в мач от четвъртия кръг на Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал "червените" поеха инициативата и само три минути след началото Жоел Цварц изпробва рефлексите на Иванов с опасен удар по земя. Вратарят на Септември обаче бе на мястото си и не позволи ранна изненада.

Домакините не останаха длъжни и бързо организираха контраатака, при която Джамов отправи силен шут към близкия ъгъл. Лапоухов, стражът на ЦСКА, реагира светкавично и изби топката в корнер, запазвайки равенството.

В 19-ата минута съдбата не бе благосклонна към Септември – Анхело Мартино получи неприятна травма и бе заменен от младия Андрей Йорданов. Малко преди края на първата част, напрежението нарасна: след намеса на ВАР, съдията отсъди дузпа за ЦСКА. Йоанис Питас не трепна и хладнокръвно реализира за 0:1, давайки предимство на "армейците" точно преди почивката.

След подновяването на играта Мартин Христов опита да върне интригата с далечен изстрел, но Лапоухов отново бе непробиваем. Пет минути по-късно ЦСКА бе на косъм от втори гол, ала Иванов спаси последователни удари на Петко Панайотов и Леандро Годой.

В 72-ата минута обаче защитата на Септември се пропука фатално – Годой се възползва от груба грешка на вратаря и безпроблемно удвои аванса на гостите. Само две минути по-късно Жоел Цварц прати топката в мрежата, но радостта му бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

В 81-ата минута Исак Соле сложи точка на спора, след като засече отлично центриране на Йорданов и оформи класическото 0:3. До последния съдийски сигнал ЦСКА контролираше събитията на терена и не позволи на Септември да върне нито един гол.

След този убедителен успех "червените" се изкачиха на трето място във временното класиране с 10 точки, докато Септември остава на предпоследната 13-а позиция с едва една точка.