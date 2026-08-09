Трево Чалоба премина в Комо: Италианският клуб осъществи впечатляващ трансфер от Челси

Италианският футболен клуб Комо направи сериозна заявка за бъдещето, след като официално привлече защитника Трево Чалоба от английския гранд Челси. Сделката, оценявана на внушителните 30 милиона евро плюс допълнителни бонуси, бе финализирана след продължителни и напрегнати преговори, които държаха феновете в напрежение седмици наред.

Въпреки засиления интерес от страна на Интер, които в последния момент пренасочиха вниманието си към други трансферни цели, ръководството на Комо не се отказа и успя да убеди Чалоба да избере езерния град за следващата стъпка в кариерата си. Така 27-годишният английски национал пристигна в Италия в сряда, където премина успешно медицинските прегледи и сложи подписа си под договор до юни 2031 година.

След официалното представяне, Чалоба не скри вълнението си от новото предизвикателство: „Изключително щастлив съм, че ще бъда част от този амбициозен проект. Комо се развива с бързи темпове и възможността да работя под ръководството на Сеск Фабрегас е истинска чест за мен. Очаквам с нетърпение да се срещна с невероятните фенове на стадиона и да дам най-доброто от себе си, за да постигнем големи успехи заедно. Всеки ден ще се раздавам докрай, за да напишем нова страница в историята на клуба“, сподели новото попълнение на Комо.

Como 1907 is delighted to announce the permanent signing of England international defender Trevoh Chalobah from @ChelseaFC. The 27-year-old has signed a contract until 2031.



Read the official statement ➡️ https://t.co/yT8jxZku2j pic.twitter.com/HtWImIbXAf — Como1907 (@Como_1907) August 9, 2026