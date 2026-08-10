Спортният директор на ЦСКА за съдийството: Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев беше много недоволен от съдийството на мач със Септември София, спечелен с категоричното 3:0. Той обаче беше щастлив от силното представяне на "армейците".

"Спокоен съм, защото видях едно изключително сериозно отношение от целия отбор. Два отбора, които се опитаха да се надиграват. Получи се динамичен двубой. Поздравявам отбора, че подходи по най-сериозния начин. Тази положителна промяна, която виждаме, се дължи на всички. Не мога да кажа, че се дължи на мен. Няма да е честно и няма да е истина. Всички, които работим в клуба, полагаме неимоверни усилия ЦСКА да върви напред и да се развива всеки ден. Виждаме, че се получава. На всички ни е ясно, че не е лесно. Най-хубавото е, че виждаме надграждане", започна Илиев.

Това, че мачовете имат различен характер, по никакъв начин не ни дава възможност да подхождаме по различен начин. Стремим се във всеки един двубой да сме максимално концентрирани", добави той.

"Не обичам да коментирам съдиите, но днес ще си позволя. Определено в доста ситуации те бяха фактор в наш ущърб. Силно се надявам това да е просто човешка грешка, а да не се окаже тенденция срещу нас. Особено тази ситуация с Годой накрая. Отбор като ЦСКА не заслужава да има такива отсъждания срещу него. Всеки може да допусне грешка. Днес не бяха една или две. За мен няма значение дали резултатът е 0:0, или 3:0. Когато има дузпа, трябва да бъде отсъдена. Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани. Няма как да сме доволни от съдийството", каза още бившият защитник.

"Знаем, че винаги положителните резултати дават увереност и по-голямо самочувствие", завърши спортният директор на ЦСКА.