Няма опасност за село Вонеща вода след инцидента край Трявна

Към момента няма опасност за махалите в района на село Вонеща вода, е уверил кметът на Велико Търново при разговора си с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Те са говорили за обстановката след взривовете в част от складовете за боеприпаси в село Белица, община Трявна, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация във Велико Търново. Панов е изразил готовност за помощ на община Трявна при нужда чрез осигуряване на тежка строителна техника за изграждане на просеки, предаде БТА.
Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е направила необходимата организация. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в старата столица за измерване на качеството на въздуха.
Даниел Панов е в постоянна комуникация с кмета на Трявна Денчо Минев, както и с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, комисар Красимир Кръстев.
Тази сутрин бе съобщено за взривове в част от складовете за боеприпаси на завода в село Белица, вследствие на запален камион. При инцидента няма жертви и пострадали, огънят е потушен и на място е сформиран оперативен щаб с всички органи на реда. Пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:12 10.08.2026
2 КАМИОНЪТ НОВОТО ОРЪЖИЕ НА ПУТИН
15:15 10.08.2026
3 Туй село
15:16 10.08.2026
4 То и от
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Централна ги евакуират.
Покрай "заведението" - само с маски, хем от общината са ти отпуснали безплатно вода, само и само да го миеш
15:18 10.08.2026
5 Цвете
Коментиран от #8, #20
15:19 10.08.2026
6 Ганя Путинофила
Маскалите пак се разсмърдяха!
Коментиран от #10, #11
15:19 10.08.2026
7 Навсякъде смърди
15:21 10.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Цвете":Враждебна се казва защото само там е имало съпротива срещу хората на ген Гурко.
Коментиран от #24
15:23 10.08.2026
9 Камионът
Коментиран от #12
15:26 10.08.2026
10 некъпан софиянец
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":След седмица на "профилактика", Топлофекация пуснаха "топлата" вода на абонати към ТЕЦ-София. Така, че поне 1/3 от София няма оправдание да не се къпе. Е, "топлата" вода е с температура по-ниска от тази на Черно море сутрин и на слънчев бойлер вечер, но съм сигурен, че по фактури ще е добре осчетоводена.
Коментиран от #17
15:26 10.08.2026
11 Ти и дрона
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Дето се взриви до Кардам отначало беше руски, но после започна да "смърди" на Украински
15:30 10.08.2026
12 Казва се
До коментар #9 от "Камионът":"ПРИЯТЕЛСКИ".
15:31 10.08.2026
13 АБЕ
15:32 10.08.2026
14 САНДОКАН
15:49 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 kоkорчо 💋🍌
15:56 10.08.2026
17 Троян
До коментар #10 от "некъпан софиянец":Къпан Троянец, хайде стига си ревал като карпатска мечка ами си сложи един 80 литров бойлер. Два климатика и сметките ти ще паднат двойно. Аман със тая вашата топлофикация която ви плаща цяла България.
Коментиран от #18, #19, #21
15:57 10.08.2026
18 ТОВА ЗА
До коментар #17 от "Троян":ЦЯЛА България нИ е верно! Само настройват провинцията срещу столицата, което е целенасочено срещу цяла България! На софиянци им съдират по 9 кожи за парно! Мисли и не се подавай на фалшификации!
16:06 10.08.2026
19 Ха-ха-ха
До коментар #17 от "Троян":Падане на сметки НЯМА! Дори и да не ползваш! ИМА САМО ВДИГАНЕ!
16:09 10.08.2026
20 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #5 от "Цвете":Село Вонеща вода носи това име заради минералната лековита вода,която има високо съдържание на сероводород..
Тоест мирише на развалени яйца,запартъци..
16:17 10.08.2026
21 некъпан софиянец
До коментар #17 от "Троян":От години не ползвам парно и получавам все по-големи сметки, заради забележи тръба (не лира), която минава в банята и я таксуват на максимална мощност, "топла" вода не можеш да я спреш, всяка година енергия за подгряване на кубик е все по-голяма (в противоречие на физични закони и глобалното затопляне), а температура на вода пада. Това лято си е направо хладка, а след профилактика е още почти студена.
16:18 10.08.2026
22 Факти
Дрон взривен до газопровода.
Запалени оръжейни складове.
Ефектът Крадев.
16:18 10.08.2026
23 БРАТУШКИТЕ
16:18 10.08.2026
24 Софийски селянин,
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Нищо подобно пълна лъжа..
Името е от това че самото място в софийското поле от късна есен до пролетта на другата година е все мъгливо и мрачно...
16:22 10.08.2026
25 Пенсионер ОСВ
А завода е на северозапад навътре в гората...
16:32 10.08.2026