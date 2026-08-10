Няма опасност за село Вонеща вода след инцидента край Трявна

Към момента няма опасност за махалите в района на село Вонеща вода, е уверил кметът на Велико Търново при разговора си с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Те са говорили за обстановката след взривовете в част от складовете за боеприпаси в село Белица, община Трявна, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация във Велико Търново. Панов е изразил готовност за помощ на община Трявна при нужда чрез осигуряване на тежка строителна техника за изграждане на просеки, предаде БТА.

Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е направила необходимата организация. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в старата столица за измерване на качеството на въздуха.

Даниел Панов е в постоянна комуникация с кмета на Трявна Денчо Минев, както и с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, комисар Красимир Кръстев.

Тази сутрин бе съобщено за взривове в част от складовете за боеприпаси на завода в село Белица, вследствие на запален камион. При инцидента няма жертви и пострадали, огънят е потушен и на място е сформиран оперативен щаб с всички органи на реда. Пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.