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Няма опасност за село Вонеща вода след инцидента край Трявна

Няма опасност за село Вонеща вода след инцидента край Трявна

10 Август, 2026 15:11 921 25

  • вонеща вода-
  • завод за боеприпаси-
  • склад за боеприпаси-
  • емилиан гебрев-
  • взрив-
  • пожар

В готовност сме да помогнем на съседната община, съобщи кметът на Велико Търново

Няма опасност за село Вонеща вода след инцидента край Трявна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента няма опасност за махалите в района на село Вонеща вода, е уверил кметът на Велико Търново при разговора си с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Те са говорили за обстановката след взривовете в част от складовете за боеприпаси в село Белица, община Трявна, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация във Велико Търново. Панов е изразил готовност за помощ на община Трявна при нужда чрез осигуряване на тежка строителна техника за изграждане на просеки, предаде БТА.

Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е направила необходимата организация. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в старата столица за измерване на качеството на въздуха.

Даниел Панов е в постоянна комуникация с кмета на Трявна Денчо Минев, както и с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, комисар Красимир Кръстев.

Тази сутрин бе съобщено за взривове в част от складовете за боеприпаси на завода в село Белица, вследствие на запален камион. При инцидента няма жертви и пострадали, огънят е потушен и на място е сформиран оперативен щаб с всички органи на реда. Пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Голям пожар и отровен облак.Евакуират хората.

    Коментиран от #4

    15:12 10.08.2026

  • 2 КАМИОНЪТ НОВОТО ОРЪЖИЕ НА ПУТИН

    12 3 Отговор
    ПЪРВО НИ СКЪСА МАНТИНЕЛИТЕ , СЕГА ГИ ПОЛЗВА КАТО БОМБИ , А УТРЕ КАКВО ЛИ Е ЗАМИСЛИЛ ?

    15:15 10.08.2026

  • 3 Туй село

    4 5 Отговор
    На мускалпетата в потурите на бай Ганьо ли са го кръстили?

    15:16 10.08.2026

  • 4 То и от

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Централна ги евакуират.
    Покрай "заведението" - само с маски, хем от общината са ти отпуснали безплатно вода, само и само да го миеш

    15:18 10.08.2026

  • 5 Цвете

    4 7 Отговор
    ВОНЕЩА ВОДА "???????? КОЙ ИДИОТ Е КРЪСТИЛ С ТАКОВА ОТВРАТИТЕЛНО ИМЕ ЕДНО КИТНО СЕЛЦЕ ? СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА " ВРЪЖДЕБНА " ,ЗАЩО? ИМА ЛИЧНОСТИ ,КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКРЪСТЯТ ТЕЗИ ПОЗОРНИ НАИМЕНОВАНИЯ.

    Коментиран от #8, #20

    15:19 10.08.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    3 8 Отговор
    Воняща вода вони на барут.
    Маскалите пак се разсмърдяха!

    Коментиран от #10, #11

    15:19 10.08.2026

  • 7 Навсякъде смърди

    1 10 Отговор
    на руски ватенки.

    15:21 10.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Враждебна се казва защото само там е имало съпротива срещу хората на ген Гурко.

    Коментиран от #24

    15:23 10.08.2026

  • 9 Камионът

    8 0 Отговор
    Украински ли беше.

    Коментиран от #12

    15:26 10.08.2026

  • 10 некъпан софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    След седмица на "профилактика", Топлофекация пуснаха "топлата" вода на абонати към ТЕЦ-София. Така, че поне 1/3 от София няма оправдание да не се къпе. Е, "топлата" вода е с температура по-ниска от тази на Черно море сутрин и на слънчев бойлер вечер, но съм сигурен, че по фактури ще е добре осчетоводена.

    Коментиран от #17

    15:26 10.08.2026

  • 11 Ти и дрона

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Дето се взриви до Кардам отначало беше руски, но после започна да "смърди" на Украински

    15:30 10.08.2026

  • 12 Казва се

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Камионът":

    "ПРИЯТЕЛСКИ".

    15:31 10.08.2026

  • 13 АБЕ

    7 1 Отговор
    ТО И РАДИАЦИЯ НЯМАШЕ ОТ ЧЕРНОБИЛ...

    15:32 10.08.2026

  • 14 САНДОКАН

    6 0 Отговор
    "Държавата е взела необходимите мерки". Ти да видиш.

    15:49 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    да се прекръсти на 💩 Вода

    15:56 10.08.2026

  • 17 Троян

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "некъпан софиянец":

    Къпан Троянец, хайде стига си ревал като карпатска мечка ами си сложи един 80 литров бойлер. Два климатика и сметките ти ще паднат двойно. Аман със тая вашата топлофикация която ви плаща цяла България.

    Коментиран от #18, #19, #21

    15:57 10.08.2026

  • 18 ТОВА ЗА

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Троян":

    ЦЯЛА България нИ е верно! Само настройват провинцията срещу столицата, което е целенасочено срещу цяла България! На софиянци им съдират по 9 кожи за парно! Мисли и не се подавай на фалшификации!

    16:06 10.08.2026

  • 19 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троян":

    Падане на сметки НЯМА! Дори и да не ползваш! ИМА САМО ВДИГАНЕ!

    16:09 10.08.2026

  • 20 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Село Вонеща вода носи това име заради минералната лековита вода,която има високо съдържание на сероводород..
    Тоест мирише на развалени яйца,запартъци..

    16:17 10.08.2026

  • 21 некъпан софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троян":

    От години не ползвам парно и получавам все по-големи сметки, заради забележи тръба (не лира), която минава в банята и я таксуват на максимална мощност, "топла" вода не можеш да я спреш, всяка година енергия за подгряване на кубик е все по-голяма (в противоречие на физични закони и глобалното затопляне), а температура на вода пада. Това лято си е направо хладка, а след профилактика е още почти студена.

    16:18 10.08.2026

  • 22 Факти

    3 0 Отговор
    Официални заплахи от Иран.
    Дрон взривен до газопровода.
    Запалени оръжейни складове.
    Ефектът Крадев.

    16:18 10.08.2026

  • 23 БРАТУШКИТЕ

    1 0 Отговор
    СИ КАРАТ РАБОТАТА!! ВЧЕРА ДРОН!! ДНЕС ЗАВОД!! УТРЕ ЕДИН ГОСПОД ЗНАЕ,,,,,,

    16:18 10.08.2026

  • 24 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Нищо подобно пълна лъжа..
    Името е от това че самото място в софийското поле от късна есен до пролетта на другата година е все мъгливо и мрачно...

    16:22 10.08.2026

  • 25 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор
    Ама Вонеща вода е на прохода на Републиката,преди това е махала Кисьовци и самото село Белица.
    А завода е на северозапад навътре в гората...

    16:32 10.08.2026

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