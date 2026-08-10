Божидар Саръбоюков се класира на финал в Бирмингам!

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Великобритания.
Националният ни рекордьор демонстрира страхотна форма на старта на шампионата на Стария континент.
Вторият опит се оказа решаващ
Саръбоюков преодоля квалификационната норма от 8.15 метра още при второто си излизане в сектора. Той се приземи на 8.20 метра (+2.6 м/сек), с което си осигури директно място в битката за медалите. В първия си опит българинът записа 8.02 метра, без дори да стъпи на дъската за отскачане.
Настоящият европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025 влиза във финалната фаза с пети резултат от пресявките. Постижението е нов солиден атестат за 21-годишния атлет от „Хеброс“ – Харманли, чийто личен рекорд на открито е 8.26 метра, поставен по-рано през тази година на турнира „Локомотив“ в Пловдив. През изминалия сезон той записа и престижното пето място на Световното първенство в Токио с резултат от 8.19 метра.
Основните конкуренти в сектора
Лидер в квалификациите стана италианецът Франческо Еторе Индзоли, който постигна 8.34 метра. Втори се нареди Лука Бошкович от Сърбия с 8.33 метра. Големият фаворит и двукратен олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция) също си осигури място на финала с легални 8.26 метра.
Драмата на деня бе свързана с другата голяма звезда на дисциплината – световния шампион Матия Фурлани от Италия. Той приключи преждевременно участието си на Европейското първенство по лека атлетика, след като бе изнесен с количка заради тежка контузия в бедрото още при първия си опит.
Още българско участие във вечерната сесия
Успешният старт на Саръбоюков дава отлично начало за шестте български атлети, които ни представят на стадион „Алекзандър“ в Бирмингам. Още днес, 10 август, в късната вечерна сесия предстои стартът и на двете ни представителки в тройния скок при жените.
Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията в дисциплината, която започва точно в 21:55 часа българско време. Петрова е най-опитната в българския състав на това първенство, докато Начева ще търси продължение на силното си представяне на големи форуми.
Кога е финалът на скок дължина?
Големият финал в дисциплината скок на дължина за мъже ще се проведе утре, 11 август, от 22:16 часа българско време. Българските фенове ще могат да проследят събитието на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, както и онлайн. Саръбоюков, който през този сезон има отлични класирания в Диамантената лига, ще атакува първия си голям медал на открито при мъжете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
15:48 10.08.2026
2 Браво!
16:27 10.08.2026