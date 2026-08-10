Намери ли съпруга си? Певицата Raye и Майкъл Б. Джордан бяха забелязани на забавна среща (ВИДЕО)

Американският актьор и режисьор Майкъл Б. Джордан и британската певица RAYE предизвикаха слухове за романтична връзка, след като бяха заснети да прекарват време заедно в увеселителния парк Six Flags Magic Mountain край Лос Анджелис.

В разпространена в социалните мрежи снимка 39-годишният Майкъл Б. Джордан и 28-годишната RAYE се виждат на влакче в парка, докато разговарят и се усмихват един на друг. В друг клип, публикуван в TikTok, двамата отново са един до друг на атракцион. Към момента представители на актьора и певицата не са коментирали естеството на отношенията им.

Кадрите бързо предизвикаха реакции сред феновете. „Заедно ли са?“, попита потребител в X, докато друг определи потенциалната двойка като „неочаквана, но сладка“. Част от почитателите дори започнаха да обсъждат дали характерите им биха си подхождали, въпреки че няма официално потвърждение, че срещата е била романтична.

Майкъл Б. Джордан, познат от „Крийд“, „Черната пантера“ и „Грешници“, пази личния си живот сравнително дискретен. Най-публичната му връзка досега беше с модела Лори Харви. Двамата започнаха да се срещат през 2020 г. и се разделиха през юни 2022 г. след около година и половина заедно. Източник тогава заяви пред People, че раздялата е била болезнена и за двамата.

През годините актьорът е бил свързван и с други известни имена, сред които Кендъл Дженър, Кики Лейн и моделът Синди Бруна, но тези слухове никога не са били потвърдени като сериозни връзки. Самият Майкъл Б. Джордан неведнъж е говорил за трудностите при запознанствата, когато всяка негова поява на публично място може да предизвика спекулации.

„Как да отидеш някъде нормално и спокойно, за да опознаеш човек, когото току-що си срещнал, без още да знаеш дали изобщо ще си допаднете? Тази част от срещите е трудна“, казва актьорът пред GQ още през 2018 г. Той допълва, че публичността е променила „нюансите на запознанствата“ и че предпочита да се концентрира върху себе си и кариерата си.

В по-скорошно интервю за GQ през 2025 г. Майкъл Б. Джордан признава, че с напредването на възрастта мисли все повече и за личен живот и семейство. Той отбелязва, че на неговите години баща му вече е имал две деца, но подчертава, че времето, което е инвестирал в кариерата си, му е позволило да изгради стабилна основа.

RAYE, чието истинско име е Рейчъл Агата Кийн, също рядко говори публично за личните си отношения. Британската певица и автор на песни постигна международен успех с хита си „Where is my husband“ и през последните години се утвърди като едно от най-силните нови имена в британската музика.

Засега общата поява на Майкъл Б. Джордан и RAYE остава само повод за слухове. Нито актьорът, нито певицата са потвърдили, че между тях има нещо повече от приятелска среща.